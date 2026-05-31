Ispod Alpa se gradi projekat vrijedan 11 milijardi koji će promijeniti Evropu

Evropa gradi jedan od najvećih projekata željezničke infrastrukture u svojoj historiji pod Alpama. Nova brza željeznička pruga gradi se između Lyona u Francuskoj i Torina u Italiji, a centralni dio će biti tunel Mont Cenis, dug 57,5 ​​kilometara. Kada bude završen, bit će jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu i značajno će transformirati putnički i teretni saobraćaj između Francuske, Italije i šire Evrope.

Procijenjena vrijednost projekta Lyon-Torino iznosi oko 11,1 milijardi eura, od čega polovinu finansira Evropska unija. Izgradnju vodi francusko-italijanska kompanija TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), a u projektu su uključene neke od najvećih evropskih građevinskih kompanija, uključujući Webuild, VINCI, Implenia, NGE i Herrenknecht.

Nova veza će biti ključni dio evropskog transportnog koridora TEN-T, koji će povezati jugozapadnu Evropu sa srcem kontinenta. Glavni tunel će se protezati između Saint-Jean-de-Maurienne u Francuskoj i Suse u Italiji, a na nekim mjestima će se protezati više od kilometra ispod površine Alpa.

Skoro trećina tunela je iskopana

Prema najnovijim podacima TELT-a, iskopano je otprilike 48 kilometara od ukupno 164 kilometra tunela i pripadajućih podzemnih objekata koji čine prekogranični dio projekta. Svi glavni tenderi za izgradnju su već dodijeljeni, a radovi su u toku na nekoliko gradilišta istovremeno s obje strane granice.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je značajno smanjenje vremena putovanja. Kada bude završeno, putovanje vozom između Pariza i Milana trajat će oko četiri i po sata, u poređenju sa trenutnim putovanjem koje traje između šest i po i sedam i po sati. Nova željeznička veza će tako postati ozbiljna alternativa avionskom saobraćaju na ovoj ruti.

Očekuje se da će izgradnja biti završena 2033. godine, Foto: JEFF PACHOUD / AFP / Profimedia

Počeci datiraju još iz 2007. godine

Još značajniji će biti utjecaj na teretni saobraćaj. Hiljade kamiona svakodnevno prelaze alpske prevoje između Francuske i Italije, a Evropska unija želi da veliki dio teretnog saobraćaja prebaci na željeznicu. Procjenjuje se da će nova pruga svake godine ukloniti sa puteva više od milion teških teretnih vozila, smanjujući gužve u saobraćaju, buku i emisije ugljen-dioksida u osjetljivom alpskom okruženju.

Projekat je započeo 2007. godine, ali su ga godinama usporavali protesti protiv zaštite okoliša i složene procedure odabira lokacije, posebno na italijanskoj strani granice. Međutim, izgradnja se posljednjih godina značajno ubrzala.

Prema trenutnim planovima, očekuje se da će tunel biti završen 2033. godine. Tada će Lyon-Torino postati jedna od najvažnijih željezničkih veza u Evropi i simbol napora Evropske unije za brži, efikasniji i ekološki prihvatljiviji transport budućnosti.

Marko Rabuza, Forbes Slovenija