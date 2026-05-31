Ko će kupiti automobil od preko 1.000 konjskih snaga koji je toliko podijelio javnost – ima mnogo budućih vlasnika

S obzirom da čitate automobilsku sekciju Forbesa, pretpostavit ću da novi Ferrari Luce vjerovatno nije automobil za vas.

Idealno bi bilo da se ovaj tekst nalazi u rubrici mode ili industrijskog dizajna. Možda u jednom od onih iznenađujuće teških tromjesečnih časopisa, gdje je autor imao vremena da predahne, prošeta vrtom i formira mišljenje koje traje duže od tvita.

Ovo nije pokušaj da se napravi neosvojiva odbrana prvog električnog automobila iz Maranella. Ali želio bih izbjeći pridruživanje horu glasnih komentara svih onih koji su ikada vidjeli automobil i stoga vjeruju da znaju šta je najbolje za kompaniju vrijednu 60 milijardi dolara.

Ferrari Luce, čija se cijena procjenjuje na 640.000 dolara, također nije za mene. Najveće automobilsko iskustvo u mom životu bilo je za volanom 60 godina starog Ferrarija 250 GT. Ipak, mislim da razumijem odakle Ferrari dolazi. Ili preciznije, šta su Sir Jony Ive i Marc Newson iz dizajnerske agencije LoveFrom željeli postići.

Kome je namijenjen

Ovo je Ferrari za ljude koji prije nikad ne bi ni pomislili na Ferrari. Namijenjen je novoj generaciji izuzetno bogatih pojedinaca koji “ne trube” o stanju na svom računu, ali koji znaju prepoznati luksuzni proizvod čim ga dožive. Nose odjeću visokog kvaliteta, ali s minimalnim logotipima. U idealnom slučaju bez ijednog. Nose iPhone kao i svi drugi, ali ga zamjenjuju svake godine bez izuzetka, uvijek birajući najveći ekran i najveću memoriju. Fotografišu uspomene s godišnjih odmora fotoaparatom Leica čija cijena ide u četverocifrene iznose, dijelom zato što je sposoban za snimanje izuzetno lijepih fotografija, a jednako toliko i zbog načina na koji izgleda i kako leži u ruci.

Luce je namijenjen kupcu koji ne bi imao problem potrošiti šestocifreni iznos na klasični automobil koji je kasnije pretvoren u električni.

Davne 2022. godine razgovarao sam s Mattom Rogersom, suosnivačem kompanije Nest, proizvođača pametnih termostata, i bivšim softverskim inženjerom kompanije Apple, koji je uveliko zaslužan za rane dane iPoda i iPhonea. Upravo je investirao u Everrati, britansku kompaniju koja pretvara klasične automobile u električne. Rogers je tada postao prvi američki kupac kompanije. Kasnije mu je isporučen plavi Porsche 911 generacije 964, restauriran i elektrificiran.

Promjena

Rekao mi je kako se mijenjaju stavovi prema tradicionalnim superautomobilima s bučnim motorima i dizajnom koji vrište “pogledajte me”.

„Volimo automobile [u Kaliforniji]“, rekao mi je. „Ali velika većina ljudi želi da pređe na električne automobile.“

“Imali smo sličnu priču u Nestu. Jedan biznismen iz kompanije koju smo kupili kupio je McLaren već sljedećeg dana. Ljudi su ga čudno gledali. Kao: ‘Šta radiš?’ Toliko je glasno, sa izduvnim gasovima koji su izlazili. Reakcija je bila: ‘Bože, ovo je pomalo kičasto.’ To je kultura, posebno u području San Francisca.”

Redefiniranje izvora emocija

Kad smo već kod Everratija, poslao sam poruku njegovom osnivaču i izvršnom direktoru Justinu Lunnyju kako bih čuo njegovo mišljenje o Luce. Ističući da bi vrhunski električni automobil mogao privući nove kupce Ferrariju, Lunny je rekao:

“Ferrari Luce ukazuje na širu promjenu u industriji luksuznih automobila. Elektrifikacija može biti strategija za privlačenje novih kupaca, a ne samo odgovor na propise ili tehnološki trend.”

“Kalifornija je vjerovatno jedno od najboljih mjesta na svijetu da se to vidi u akciji. Publika ovdje već razumije fuziju dizajna, tehnologije, održivosti i luksuza. Za mnoge od tih kupaca, električni Ferrari može biti relevantniji od tradicionalnog.”

Govoreći o svojim kupcima, koji bi vrlo lako mogli sa zanimanjem pogledati Luce, Lani dodaje:

„Naše narudžbe vrijedne preko 700.000 dolara često dolaze od klijenata koji cijene zanatstvo, naslijeđe i inženjerstvo, ali također žele nešto što je usklađeno s budućnošću. To nisu uvijek tradicionalni entuzijasti benzinskih motora. To su kolekcionari, osnivači kompanija, trendseteri i porodice koje žele izuzetan predmet sa značenjem. Ferrari Luce pokazuje da sljedeće poglavlje luksuzne automobilske industrije nije odustajanje od emocija. Radi se o redefiniranju izvora tih emocija. Ako se uradi kako treba, električni luksuz može privući nove kupce, proširiti tržište i stvoriti želju na potpuno autentičan način.“

Kako tehnološki milioneri gledaju na Ferrari

Slušajući Justina, kao i Matta prije, lako je shvatiti odakle će doći prvi kupci Luce. Neće to biti entuzijasti za benzinske motore koji voze svoj Porsche 911 GT3 na stazu i raspravljaju o najnovijim Michelin gumama. To će biti tehnološki milioneri s hrpama novca koje ne zanimaju konjske snage, obrtni moment ili vremena kruga, ali razumiju privlačnu snagu Ferrari brenda i žele joj pristupiti na način koji odgovara njihovim preferencijama.

Vjerovatno će im biti važnije, i o tome će strastvenije pričati na društvenim mrežama, kako su dizajnirani otvori za ventilaciju nego kakav sistem ovjesa automobil koristi.

Diskretni luksuz Luceinog dizajna privući će i one koji posjete Ferrarijeve nove modne trgovine s namjerom da nešto kupe, a ne samo da se dive cijenama. Na svom Danu tržišta kapitala prošle godine, Ferrari je predstavio svoju novu liniju visoke mode kao nešto potpuno drugačije od robe povezane s Formulom 1, koju naziva ponudom za fanove.

Umjesto kapa prekrivenih logotipima sponzora, nova garderoba suptilnije nagovještava njeno porijeklo. Neki komadi uopće nemaju vidljivu oznaku Ferrarija. Baš kao i Luce, kada se skinu konji na podupiračima, ne dijeli mnogo vizualnog DNK-a s ostatkom Ferrarijeve ponude.

Unutrašnjost kao adut

Međutim, kada uđete unutra, priča je drugačija. Predstavljen ranije ove godine, enterijer je proslava taktilnog iskustva. Od masivnih metalnih prekidača i analognih instrumenata do jednostavnog, gotovo retro volana i raskošne kožne presvlake okupane ambijentalnim osvjetljenjem.

Ovo je enterijer za nove bogataše koji prepoznaju štetu koju je prouzrokovala decenija neprestanog skrolovanja ekrana. Nema užasnog ekrana za suvozača, nema glupih haptičkih kontrola na dodir, nema dosadnog AI asistenta. Umjesto toga, tu su prekrasni materijali koji će pružiti zadovoljstvo pri svakom kontaktu.

Podsjetit će vozača na njegov Leica fotoaparat, Linn gramofon i Rimowa kofer.

Sve su to proizvodi izuzetnog kvaliteta koji ipak mogu ostati ispod radara. Njihova vrijednost je najočitija tokom upotrebe. Prolaznici je, međutim, lako propuste. Mnogi su kritikovali Luce upravo zbog toga – jer previše podsjeća na Jaguar I-Pace, nimalo na Ferrari i, možda najveći grijeh u očima tradicionalnih ljubitelja superautomobila, negdje je između generičkog i zaboravljivog.

Sve ove kritike mogu biti upućene Luceu, ali ipak mislim da njegovim kupcima to neće smetati.

To su ljudi o kojima je Matt Rogers govorio – oni čije se bogatstvo mjeri desetinama miliona dolara, a ipak voze Teslu ili Lucid jer ih nije briga za motore. Nisu čak ni impresionirani činjenicom da Ferrarijev praktični Purosangue ima V12 motor, a sigurno nisu na listi čekanja za hiperautomobil F80.

Dosta novih ljudi koje nije briga za buku

Luce im nudi novu opciju: priliku da posjeduju Ferrari – i prestiž koji dolazi s tim legendarnim privjeskom za ključeve – ali pod njihovim vlastitim uvjetima.

To su kupci koji već imaju električni brod Candela u luci Antibes, dive se superjahti na vodonik Breakthrough, vjerovatno su investirali u startupove letećih taksija poput Jobyja i nadaju se da će avion Boom Overture nastaviti tamo gdje je Concorde stao. Vjerovatno nećete sresti vozača Lucea na okupljanjima poput Pebble Beacha ili Goodwood Revivala.

Lako je reći da je Ferrari samo posljednja žrtva nejasnih propisa osmišljenih prije pola decenije. Da je bio prisiljen napraviti električni automobil za koji je znao da ga nijedan od njegovih kupaca neće kupiti.

Vjerovatno u tome ima istine, i da proizvođači automobila mogu raditi šta god žele, električni Ferrari vjerovatno nikada ne bi postojao.

Ali javno trgovana kompanija poput Ferrarija mora gledati unaprijed. Mora inovirati. Mora pronaći nove kupce, uzeti od njih nekoliko stotina hiljada dolara i povećati vrijednost za dioničare.

Ne moraš voljeti Luce. Vjerovatno si već formirao mišljenje.

Ali ako su Ferrari, Ive i Newson ispravno procijenili smjer u kojem se kreće moderni luksuz, onda postoji dovoljno ljudi kojima nije stalo do buke, spektakla i vremena kruga, već im se sviđa ideja električnog vozila koje im prvi put stavlja ključeve Ferrarija u ruke.

Alistair Charlton, saradnik Forbesa