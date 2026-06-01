Evropski fudbalski giganti ruše rekorde, američki investitori preuzimaju tržište

Rekordna godina zadržala je Real Madrid na vrhu liste najvrjednijih fudbalskih klubova svijeta. Prema najnovijoj Forbesovoj rang listi za 2026. godinu, kraljevski klub vrijedi čak 9,5 milijardi dolara, što je petu godinu zaredom dovoljno za prvo mjesto među globalnim fudbalskim velikanima.

Iako Real Madrid u posljednje dvije sezone nije ostvario rezultate na koje su njegovi navijači navikli, završivši iza Barcelone u španskoj La Ligi te ispavši iz Lige prvaka već u četvrtfinalu, poslovni rezultati nikada nisu bili bolji.

Tokom sezone 2024/25 klub je ostvario prihod od 1,265 milijardi dolara, što predstavlja rast od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Time je Real Madrid postavio novi rekord u svjetskom sportu, prestigavši čak i Dallas Cowboyse iz NFL-a, koji su prethodno držali rekord sa 1,23 milijarde dolara prihoda.

Sa procijenjenom vrijednošću od 9,5 milijardi dolara, Real Madrid ima čak dvije milijarde dolara veću vrijednost od drugoplasirane Barcelone, koja se procjenjuje na 7,5 milijardi dolara.

Na trećem mjestu nalazi se Manchester United sa vrijednošću od 7,2 milijarde dolara, dok slijede Liverpool sa 6,2 milijarde i Paris Saint-Germain sa 5,8 milijardi dolara.

Prosječna vrijednost 30 najvrjednijih fudbalskih klubova na svijetu sada iznosi 2,9 milijardi dolara, što je povećanje od 21 posto u odnosu na prošlu godinu.

Engleska Premier liga dominira listom sa čak 11 klubova među 30 najvrjednijih. Američka MLS liga ima sedam predstavnika, italijanska Serie A četiri, njemačka Bundesliga tri, dok španska La Liga, uprkos vodećim pozicijama Reala i Barcelone, ima samo još jednog predstavnika među najvrjednijima.

Posebnu pažnju privukao je izostanak italijanskog Napolija sa liste. Klub je nedavno navodno dobio ponudu od oko 2,3 milijarde dolara od investicionog fonda Underdog Global Partners. Ukoliko bi takva prodaja bila realizovana, predstavljala bi jedan od najskupljih poslova u evropskom fudbalu.

Za razliku od evropskih klubova, koji se uglavnom prodaju po vrijednosti između četiri i osam godišnjih prihoda, klubovi u američkoj MLS ligi dostižu znatno veće multiplikatore. Prosječna vrijednost MLS klubova iznosi gotovo devet puta više od njihovih godišnjih prihoda, što pokazuje koliko investitori vjeruju u budući rast američkog fudbala.

Evropski klubovi suočavaju se s nizom izazova koji umanjuju njihovu tržišnu vrijednost. Sistem ispadanja iz lige predstavlja ozbiljan rizik za investitore, jer klubovi koji napuste najviši rang takmičenja mogu izgubiti desetine miliona dolara godišnjih prihoda. Istovremeno, evropske lige ostvaruju sporiji rast prihoda od televizijskih prava nego njihove američke sportske konkurencije.

Dodatni problem predstavlja odsustvo ograničenja plata, zbog čega najveći klubovi troše ogromna sredstva na dovođenje i zadržavanje najboljih igrača.

Ipak, interes investitora za evropski fudbal ubrzano raste. Prodaja Atletico Madrida američkom investicionom fondu Apollo Sports Capital za gotovo tri milijarde dolara pokazala je da tržište ulazi u novu fazu razvoja.

Poseban zamah dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Više od polovine klubova Premier lige danas je u većinskom vlasništvu Amerikanaca ili američkih kompanija. U italijanskoj Serie A investitori iz SAD-a i Kanade kontrolišu gotovo polovinu klubova, dok su posljednjih godina počeli kupovati i timove u nižim evropskim ligama te u zemljama poput Meksika.

Stručnjaci smatraju da je glavni razlog jednostavan. Ulazak u vlasništvo profesionalnih sportskih franšiza u SAD-u postao je preskup čak i za veoma bogate investitore, pa se evropski fudbal nameće kao znatno pristupačnija alternativa.

Među najvrjednijih deset klubova svijeta nalaze se Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, Arsenal, Chelsea i Tottenham Hotspur.

Najvrjedniji klub iz američke MLS lige je Inter Miami, čija se vrijednost procjenjuje na 1,35 milijardi dolara. Klub čiji je suvlasnik David Beckham dodatno je povećao svoju tržišnu vrijednost zahvaljujući dolasku Lionela Messija.

Forbes procjenjuje vrijednost klubova na osnovu njihove ukupne tržišne vrijednosti, uključujući kapital i dugove, prihode, profitabilnost, tržišne trendove te prethodne kupoprodajne transakcije. U obračun nisu uključene vrijednosti stadiona kao nekretnina niti prihodi ostvareni transferima igrača.

Rast vrijednosti najvećih fudbalskih klubova potvrđuje da evropski fudbal postaje sve privlačnija investicija za globalni kapital, dok se granice između sporta i biznisa brišu brže nego ikada prije.

Justin Teitelbaum, novinar Forbesa i Brett Knight, asistent urednika Forbesa

Originalni članak može se vidjeti ovdje

