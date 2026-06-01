Akvizicija završena: Australska kompanija vlasnica projekta istraživanja rude Srebrenica North

Australska kompanija za istraživanje i rudarenje Regener8 Resources NL akvizirala je bh. kompaniju Orichalcum d.o.o., čime je stekla puno vlasništvo nad projektom istraživanja rude „Srebrenica North (Srebrenica Sjever) u Bosni i Hercegovini. Da će doći do transakcije, bilo je jasno već 6. maja, nakon što su posao na vanrednoj skupštini odobrili dioničari, i kompanija obznanila da je sa dioničarima Orichalcuma sklopila obavezujući ugovor o akviziciji 100% Projekta Srebrenica Sjever (Ag-Cu-Sb-Zn-Pb) u BiH. Projekat Srebrenica Sjever u BiH zauzima područke od 80 kilometara kvadratnih, unutar takozvanog Tetijskog pojasa, koji se smatra jednim od geoloških koridora s najviše minerala na svijetu, od zapadne Evrope do jugoistočne Azije, uključujući i regiju Balkana, u kojoj se nalazi nekoliko nalazišta.

Potencijal za srebro, bakar, antimon…

Nakon akvizicije, Srebrenica Sjever je vodeći projekat Regener8 Resourcesa koji se smatra potencijalnim kada je riječ o nalazištima srebra, bakra, antimona, cinka i olova; kritičnih sirovina danas na svjetskom tržištu. Podsjećamo, srebro je krajem prošle godine prvi put uvršteno na listu kritičnih minerala SAD-a, da bi u prvom kvartalu ove godine njegova cijena na godišnjem nivou skočila za čak 150 posto (iznosila je 85,22 dolara po unci). S druge strane, antimon, koji se pojavljuje kao sekundarni metal u koridoru Srebrenica Sjever, nalazi se na listama kritičnih sirovina EU, SAD-a i Kine. Primjenjuje se najviše u usporivačima gorenja, olovnim baterijama i vojnim tehnologijama. I procjene trenutno govore kako bi mu vrijednost sa sadašnjih dvije do tri milijarde, mogla rasti i preko četiri milijarde dolara do 2030. Ono što sada australsku kompaniju čeka je prvi istraživački projekt u području Srebrenica Sjever.

„Radujemo se ažuriranju tržišta u narednim sedmicama dok započinjemo prve programe uzorkovanja tla i magnetske analize tla – prvo moderno, sistematsko istraživanje koje je ovaj vrlo perspektivni okrug vidio u više od 50 godina“, kazao je generalni direktor Stephen Foley.

Vrijednost akvizicije

Inače, ova akvizicija dolazi u trenutku kada se o BiH sve više govori kao o novoj, i još uvijek neiskorištenoj rudarskoj destinaciji, u koju ulazi globalni kapital. U junu 2025. godine kanadska kompanija DPM Metals preuzela je kompaniju Adriatic Metals, listiranu na ASX berzi, i njen posao sa srebrom u Varešu za 1,25 milijardi američkih dolara. Kanadska Terra Balcanica posluje u Bosni i Hercegovini i Srbiji i već je objavila rezultate bušenja: 824 g/t ekvivalenta srebra na dubini od četiri metra u Čumavićima, te 436 g/t ekvivalenta srebra na 19,6 metara u Brežanima. Projekt Bobija kompanije Middle Island Resources čija je tržišna kapitalizacija oko 56 miliona australskih dolara, nalazi se svega pet kilometara zapadno od Srebrenica Sjevera, koji se nalazi između dva operativna rudnika u vlasništvu britanske Mineco Grupe: rudnika Sase, koji važi za dugotrajan, visokokvalitetni rudnik olova, cinka i srebra, te rudnika Veliki Majdan za proizvodnju olova i cinka, koji se nalazi oko 10 km sjeverno.

Rudnik Sase godišnje proizvede oko 330.000 tona olovno-cinčane rude, dok podzemni Veliki Majdan prerađuje oko 60.000 tona olovno-cinčanog sulfidnog materijala poznatog po visokim sadržajima srebra.

Ukupna vrijednost akvizicije Srebrenica North iznosi 950.000 australskih dolara. Transakcija uključuje 25.000 AUD nepovratnog depozita, dodatnih 50.000 AUD gotovinske isplate po zaključenju posla, dok najveći dio naknade otpada na izdavanje 8 miliona novih dionica kompanije.