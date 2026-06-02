Forbes Magazin večeras u 20 sati: Bh. inovacija, evropski megaprojekti i velika akvizicija

U novoj emisiji Forbes Magazin koja se emitira večeras u 20 sati u programu N1 razgovaramo sa mladom bh. poduzetnicom Amelom Barleci. Sa timom saradnika razvila je aplikaciju Moj sluh s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s oštećenjem sluha, nudeći digitalna rješenja za svakodnevnu komunikaciju.

Amela je bila i među učesnicima jednog od najvećih startup festivala u Evropi ViennaUP 2026, koji se ove godine održao od 18. do 22. maja na nekoliko lokacija u Beču. Učešće na ovom prestižnom događaju osigurala je kroz program Discover ViennaUP, putem kojeg Vienna Business Agency startupima iz inozemstva omogućava dolazak u austrijsku prijestolnicu uz finansijsku podršku te direktno povezivanje s investitorima i poslovnim partnerima iz cijelog svijeta.

U emisiji pogledajte i kako Evropa gradi jedan od najvećih projekata željezničke infrastrukture u svojoj historiji pod Alpama. Nova brza željeznička pruga gradi se između Lyona u Francuskoj i Torina u Italiji, a centralni dio će biti tunel Mont Cenis, dug 57,5 ​​kilometara. Kada bude završen, bit će jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu i značajno će transformirati putnički i teretni saobraćaj između Francuske, Italije i šire Evrope.

Australska kompanija za istraživanje i rudarenje Regener8 Resources NL akvizirala je bh. kompaniju Orichalcum d.o.o., čime je stekla puno vlasništvo nad projektom istraživanja rude „Srebrenica North” u Bosni i Hercegovini. Da će doći do transakcije, bilo je jasno već 6. maja, nakon što su posao na vanrednoj skupštini odobrili dioničari, i kompanija obznanila da je sa dioničarima Orichalcuma sklopila obavezujući ugovor o akviziciji 100% Projekta Srebrenica North (Ag-Cu-Sb-Zn-Pb) u BiH.

