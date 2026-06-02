Fed upozorava da AI neće uskoro riješiti problem inflacije u SAD-u

Dok se umjetna inteligencija sve češće predstavlja kao tehnologija koja bi mogla transformisati američku ekonomiju, pojedini zvaničnici Federalnih rezervi upozoravaju da bi bilo prerano oslanjati se na AI kao rješenje za upornu inflaciju koja i dalje ostaje iznad ciljanog nivoa centralne banke.

Rasprava dolazi u trenutku kada novi predsjednik Federalnih rezervi Kevin Warsh zagovara stav da bi umjetna inteligencija mogla postati snažna dezinflatorna sila, povećavajući produktivnost i konkurentnost američke privrede te stvarajući prostor za niže kamatne stope. Međutim, nekoliko članova Federalnih rezervi smatra da za takve zaključke još nema dovoljno dokaza.

Predsjednik Federalnih rezervi St. Louisa Alberto Musalem upozorio je da bi bilo rizično očekivati da budući rast produktivnosti riješi današnje inflacione izazove. Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija nosi veliki potencijal, ali bi pogrešna procjena njenog utjecaja na produktivnost i cijene mogla imati ozbiljne posljedice za monetarnu politiku.

“Trenutno bi trebali ostati fokusirani na inflaciju koja je i dalje iznad cilja, umjesto da monetarnu politiku zasnivamo na nadi da će produktivnost sutra biti veća”, poručio je Musalem.

Prema izvještaju koji je objavio Axios, dio zvaničnika Federalnih rezervi trenutno vidi više dokaza da investicije povezane s umjetnom inteligencijom povećavaju potražnju za radnicima, opremom, energijom i infrastrukturom nego što stvaraju mjerljive dobitke u produktivnosti.

Podaci američkog Zavoda za statistiku rada pokazuju da je produktivnost u posljednje tri godine rasla prosječnom godišnjom stopom od 2,4 posto, što je znatno iznad prosjeka od 1,5 posto zabilježenog tokom prethodne decenije. Ipak, ekonomisti upozoravaju da je rast produktivnosti počeo prije nego što je većina kompanija usvojila AI tehnologije, zbog čega je teško utvrditi koliki dio tog napretka zaista dolazi od umjetne inteligencije.

Predsjednica Federalnih rezervi San Francisca Mary Daly izjavila je da kompanije još uvijek ne vide značajne koristi od AI-ja u svakodnevnom poslovanju, iako postoje naznake da bi se to moglo promijeniti u budućnosti.

U međuvremenu, novi podaci Svjetskog ekonomskog foruma pokazuju da stručnjaci sada očekuju da će većina sektora osjetiti značajnije koristi od umjetne inteligencije tek za dvije godine, što je duži rok nego što se procjenjivalo početkom 2026.

Dodatnu zabrinutost izazivaju rastući troškovi povezani s AI infrastrukturom. Guvernerka Federalnih rezervi Lisa Cook upozorila je da snažna ulaganja u data centre, čipove, softver, električnu energiju i građevinske projekte već stvaraju nove pritiske na cijene. Kompanije su do sada najavile približno 1,5 biliona dolara ulaganja u data centre, što, prema njenim riječima, predstavlja još jedan potencijalni izvor inflacije uz postojeće pritiske povezane s ratom protiv Irana i carinama.

Za Federalne rezerve ključno pitanje ostaje hoće li AI dovoljno brzo povećati produktivnost da nadoknadi rast troškova koje trenutno stvara.