Dim još nije ugašen: Ko će probuditi industrijskog diva iz Lukavca?

Traži se novi investitor za Koksaru Lukavac: Prenamjena kao šansa za opstanak

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksare Lukavac Almirom Bajrićem, kojem je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Tema razgovora bila je trenutna situacija u Koksari, mogućnosti prenamjene postojećeg kompleksa te pronalazak potencijalnih investitora.

Sastanak je uslijedio nakon što je stečajni upravnik nadležnim institucijama uputio zahtjev za podršku u procesu pronalaska investitora i definisanja nove namjene za ovaj nekadašnji industrijski gigant.

Vlada FBiH nikada nije bila vlasnik Koksare

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije podsjećaju da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nikada nije bila vlasnik Koksare Lukavac niti je upravljala ovim privrednim društvom. Ipak, naglašavaju da razumiju značaj koji kompleks ima za Lukavac, njegove radnike i cijeli Tuzlanski kanton.

Zbog toga su spremni podržati aktivnosti koje bi mogle dovesti do novih ulaganja, otvaranja radnih mjesta i ponovne aktivacije ovog industrijskog prostora.

Ministar Lakić istakao je da kompleks nekadašnje Koksare i dalje posjeduje značajnu vrijednost.

„Ovdje ne govorimo samo o imovini, nego o prostoru koji ima infrastrukturu, industrijsku tradiciju i ljude koji znaju šta znači proizvodnja. Naša obaveza je da zajedno s lokalnom zajednicom, stečajnim upravnikom i potencijalnim partnerima tražimo način da se ovaj prostor ponovo stavi u funkciju. Koksara možda više ne može biti ono što je nekada bila, ali može postati mjesto novih industrija, ulaganja i radnih mjesta“, poručio je Lakić.

Potencijalne investicije i nova namjena kompleksa

Tokom sastanka predstavljene su mogućnosti potencijalnih investicija u oblastima energetike, energetske infrastrukture i industrije koje bi se mogle realizovati na prostoru nekadašnje Koksare.

Stečajni upravnik Almir Bajrić zahvalio je Ministarstvu i Vladi Federacije BiH na spremnosti da se aktivno uključe u proces traženja investitora, naglasivši da je neophodna saradnja svih relevantnih institucija kako bi se pronašlo održivo rješenje za kompleks.

Simbol gašenja ili početak novog razvoja?

Sa sastanka je poručeno da Lukavac ne smije ostati bez svoje industrijske perspektive te da prostor nekadašnje Koksare ne treba biti simbol propasti i gašenja proizvodnje, već početak nove razvojne prilike za grad, radnike i cijeli Tuzlanski kanton.

Koksara Lukavac, jedan od najprepoznatljivijih simbola teške industrije u Tuzlanskom kantonu, obustavila je proizvodnju krajem 2023. godine. Stečajni postupak zvanično je otvoren u septembru 2024, dok je faza trajnog zatvaranja započela u februaru 2026. godine.

Time je okončan višedecenijski rad jednog od najvećih industrijskih kolektiva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ipak, pitanje ostaje otvoreno – da li se iza ugašenih peći krije nova industrijska budućnost?

