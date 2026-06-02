Pad cijena dijamanata zatvara rudnike širom svijeta, ali preokret je na vidiku

Nakon tri godine pada tržišta, proizvođači prirodnih dijamanata nadaju se oporavku potaknutom manjom ponudom i slabijom konkurencijom laboratorijskih dijamanata.

Kolaps tržišta dijamanata odnio je novu žrtvu ove sedmice nakon što je Petra Diamonds, kompanija fokusirana na rudnike u Južnoj Africi, pokrenula postupak restrukturiranja poslovanja za svoj finansijski posrnuli rudnik Finsch.

Južnoafrički zakon dozvoljava imenovanje stručnjaka za oporavak poslovanja kada je malo vjerovatno da će kompanija biti u mogućnosti da ispuni svoje obaveze u narednih šest mjeseci.

Izvršni direktor Petra Diamondsa, Vivek Gadodia, izjavio je da je restrukturiranje bilo neophodno zbog slabe potražnje za dijamantima i jakog južnoafričkog randa. Finansijski problemi rudnika Finsch su posljednji u dugom nizu zatvaranja rudnika dijamanata širom svijeta, jer tržište sve više osjeća posljedice jeftinih dijamanata uzgojenih u laboratoriji.

Najveći u problemima

Nagli pad cijena prirodnih ili iskopanih dijamanata teško je pogodio sve proizvođače, uključujući vodeće igrače u industriji – rusku Alrosu i londonski De Beers.

Probleme Alrose dodatno komplikuje njeno rusko porijeklo, što najbolje ilustruje rekordno niska cijena dionica, koja je ove sedmice pala na 25 rubalja. To je 48 posto manje nego prije godinu dana i čak 83 posto manje nego prije pet godina.

De Beers, koji je u većinskom vlasništvu rudarskog giganta Anglo Americana, bio je primoran provesti niz velikih otpisa imovine. Samo prošle godine otpisano je 2,3 milijarde dolara, zatim 2,9 milijardi dolara u 2024. i 2,6 milijardi dolara u 2023. godini.

Ovi ogromni otpisi otvaraju put prodaji De Beersa, a među potencijalnim kupcima spominje se konzorcij afričkih zemalja proizvođača dijamanata, uključujući Bocvanu i Angolu.

Međutim, prodaja je odgođena jer potencijalni kupci čekaju stabilizaciju tržišta prirodnih dijamanata nakon tri uzastopne godine pada.

Ravnoteža ponude i potražnje

Međutim, glavni ekonomista De Beersa, Eirik Waerness, vidi rane znakove da bi rasprodaja prirodnih dijamanata mogla prestati. Pad rudarske proizvodnje pripisuje padu profitnih marži i sve većem pritisku na proizvođače dijamanata uzgojenih u laboratoriju.

U izvještaju o tržištu dijamanata koji je jučer objavio De Beers, Waerness je naveo četiri ključna faktora koja će oblikovati tržište prirodnih dijamanata u narednih pet godina.

S povoljnijim odnosom ponude i potražnje i smanjenim maržama za proizvođače dijamanata uzgojenih u laboratoriju, jasnija razlika između prirodnih i laboratorijski uzgojenih dijamanata, kao i marketinške kampanje usmjerene na obnavljanje potražnje potrošača, igrat će ključnu ulogu.

“Uvjereni smo da će se ravnoteža između ponude i potražnje na tržištu prirodnih dijamanata obnoviti”, rekao je Waerness.

„Teško je procijeniti kada će se ovo dogoditi i koliko brzo, ali uzroci današnjih poremećaja su dobro poznati i, što je najvažnije, nisu trajne prirode.“

Tim Treadgold, saradnik Forbesa (link originalnog članka)