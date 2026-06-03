Sve više ljudi traži zdravstvene savjete od umjetne inteligencije, Microsoft i Mayo Clinic razvijaju pouzdanije rješenje

Ljudi traže zdravstvene informacije na internetu još od samih početaka digitalnog doba. Danas se taj trend ubrzano mijenja jer se deseci miliona korisnika obraćaju alatima umjetne inteligencije sa pitanjima koja su nekada postavljali takozvanom „Doktoru Googleu“.

Međutim, veliki jezički modeli koji pokreću većinu popularnih AI chatbotova obučeni su na ogromnim količinama različitog sadržaja, uključujući veliki dio interneta. Zbog toga njihovi odgovori mogu biti nepouzdani, a u pojedinim slučajevima i potencijalno opasni.

Kako bi riješili taj problem, Microsoft i Mayo Clinic pokrenuli su zajednički projekat razvoja modela umjetne inteligencije posebno namijenjenog zdravstvenom sektoru. Novi sistem bit će treniran na medicinskim podacima, istraživanjima, kliničkim zapisima i stručnom znanju ljekara Mayo Clinic, s ciljem pružanja kvalitetnije podrške i pacijentima i zdravstvenim radnicima.

„Morali smo osigurati prave podatke i prave ljude na pravom mjestu kako bismo ovo ostvarili, a čvrsto vjerujemo da će to dovesti do boljih zdravstvenih ishoda za ljude koji budu koristili ovaj model“, izjavio je izvršni direktor Mayo Clinic, Gianrico Farrugia, u razgovoru za CNN uoči predstavljanja projekta na Microsoftovoj konferenciji Build.

Mayo Clinic će biti vlasnik modela, a partneri se nadaju da će on u budućnosti pokretati AI alate za medicinsko osoblje u bolnicama ove ustanove. Također postoji mogućnost licenciranja tehnologije drugim zdravstvenim institucijama.

Jedan od planova je i razvoj AI zdravstvenog asistenta kojem će pacijenti moći pristupati putem online portala bolnice. Takav alat mogao bi pomoći korisnicima da bolje razumiju dijagnozu, saznaju koje ih faze liječenja očekuju ili dobiju informacije o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da će za ostvarenje tog cilja biti potrebno vrijeme. Direktor Microsoft AI odjela, Mustafa Suleyman, procjenjuje da će proći „mnogo godina“ prije nego što model postane dovoljno precizan i pouzdan za široku primjenu u rješavanju ozbiljnih zdravstvenih pitanja. U početnoj fazi koristit će ga isključivo stručnjaci Mayo Clinic kako bi testirali njegovu tačnost prije šire primjene.

U međuvremenu, vodeće tehnološke kompanije sve intenzivnije ulažu u razvoj AI rješenja za zdravstvene savjete. Google je već predstavio „AI Health Coach“, alat koji obećava izradu personaliziranih planova fizičke aktivnosti i analizu medicinskih podataka korisnika. Slične zdravstvene asistente razvijaju i Anthropic te OpenAI.

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Ipak, dugogodišnje iskustvo Mayo Clinic u liječenju složenih medicinskih stanja moglo bi ovom projektu dati značajnu prednost. Napredni AI modeli zahtijevaju ogromne količine kvalitetnih i jedinstvenih podataka kako bi pružali preciznije odgovore. Upravo takvim resursima raspolaže ova renomirana zdravstvena institucija, koja je ranije upozoravala da informacije o zdravlju koje nude opći AI chatbotovi mogu biti netačne, piše CNN.

Mayo Clinic navodi da su podaci pacijenata korišteni za obuku modela anonimizirani. Ustanova je već razvila manje AI sisteme koji pomažu u otkrivanju srčanih bolesti i dijagnosticiranju raka gušterače. Novo partnerstvo spaja to iskustvo sa Microsoftovim znanjem u razvoju umjetne inteligencije i njegovom naprednom cloud infrastrukturom.

Dvije organizacije nisu željele otkriti finansijsku vrijednost projekta, ali Suleyman ističe da obje strane ulažu „veoma značajne i dugoročne resurse“ u saradnju.

Dok mnogi lideri iz Silicijske doline često govore o mogućnosti da umjetna inteligencija jednog dana pomogne u pronalasku lijeka za rak, većina današnjih AI alata koristi se za svakodnevne zadatke i poslovne potrebe. Ipak, Farrugia vjeruje da bi uz odgovarajuću tehnologiju čak i prevencija bolesti mogla postati mnogo efikasnija.

„Na globalnom nivou, pa čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, postoji ogromna potreba za boljom zdravstvenom zaštitom. Zato trebamo prihvatiti umjetnu inteligenciju, jer nam ona može pomoći da postignemo bolje rezultate“, poručio je.

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