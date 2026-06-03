Maštate o potrazi za blagom koja traje cijelo ljeto? Čeka vas zlatna nagrada vrijedna 23.000 dolara

Maštate o potrazi za blagom koja traje cijelo ljeto? U Finskoj vas čeka zlatna nagrada vrijedna 23.000 dolara.

Laponija u Finskoj, poznata kao dom Djeda Mraza i po pejzažima koji podsjećaju na čarobni svijet Narnije, ovog ljeta poziva posjetioce da zamijene vožnju saonicama koje vuku irvasi uzbudljivom potragom za skrivenim zlatom.

Učesnici će istraživati staze i znamenitosti Levija, turističkog centra na sjeveru Finske poznatog po skijalištima i spektakularnom pogledu na polarnu svjetlost. Cilj potrage je pronaći zlatnu polugu vrijednu 20.000 eura, odnosno oko 23.300 američkih dolara.

Potraga pod ponoćnim suncem počinje 18. juna u Centru za posjetioce Levi. Svi zainteresovani tamo mogu preuzeti prvi trag i registrovati se za učešće.

Nakon toga će biti objavljivani novi tragovi koji će učesnike voditi kroz lokalne staze, atrakcije i prepoznatljive lokacije, korak po korak približavajući ih skrivenom blagu.

Organizatori ističu da se zlatna poluga može pronaći već nakon prvog traga. Tokom ljeta biće objavljivane dodatne naznake koje će postepeno olakšavati otkrivanje njene lokacije. Posljednji trag planiran je za 22. august.

Levi se nalazi iznad Arktičkog kruga i važi za jednu od najpoznatijih finskih skijaških destinacija, kao i jedno od najpopularnijih zimskih odredišta u Evropi.

Tokom ljetnih mjeseci ovaj kraj obasjava ponoćno sunce, prirodni fenomen koji donosi gotovo neprekidnu dnevnu svjetlost tokom određenih perioda godine.

REUTERS/ Angelika Warmuth

Iz organizacije Visit Levi poručuju da je ljeto u ovom dijelu Laponije pravi skriveni dragulj koji tek čeka da bude otkriven.

„Levi je prije svega poznat po zimi, ali sjeverno ljeto za mnoge je još uvijek neistraženo. Želimo putnicima ponuditi novi razlog da nas posjete u vrijeme kada sunce ne zalazi, a planinski pejzaži otkrivaju svoje potpuno drugačije lice“, izjavila je Satu Pesonen, direktorica organizacije Visit Levi.

Poput brojnih evropskih zimskih centara koji posljednjih godina proširuju turističku ponudu, Levi danas nudi i brojne aktivnosti bez snijega, među kojima su paraglajding, planinarenje, rafting na rijekama i vožnja brdskim biciklima.

Potraga pod ponoćnim suncem organizuje se u saradnji sa kompanijom Agnico Eagle Finland, koja se bavi eksploatacijom zlata u Kittili, te skijaškim centrom Levi, piše CNN.

Učesnici su pozvani da se kreću odgovorno, poštuju označene zone i čuvaju prirodno okruženje. Organizatori naglašavaju da potraga ne zahtijeva kopanje niti bilo kakvo narušavanje terena.

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