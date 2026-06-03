Koliko su influenseri zaradili u posljednjoj godini

“Novac nije važan kada radiš ono što voliš”, fraza je koju često izgovaraju popularni influenseri. Međutim, finansijski izvještaji pokazuju da novac nije toliko nevažan. Pogotovo kada se mjeri u milionima.

Forbes Serbia analizirao je poslovne rezultate kompanija i preduzetničkih akcija povezanih sa influenserima u Srbiji. Ovi rezultati objavljeni su na web stranici Agencije za privredne registre . Analiza podataka pokazuje koliko su influenseri zaradili u 2025. godini i ko je uspio stvoriti posao vrijedan nekoliko miliona dinara.

Odabrana je lista od 10 kompanija i preduzetničkih aktivnosti prema neto profitu, čiji su vlasnici influenseri.

Lista 10 influensera, po neto profitu

Dunja Jovanić

Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Tridesetšestogodišnja Dunja Jovanić do nedavno je imala dvije poduzetničke radnje i jednu firmu.

Jedan od tih poduzetničkih biznisa, Fashion Bebe, registrovan je pod šifrom djelatnosti Konsultantske djelatnosti vezane za poslovanje i ostalo upravljanje. Ova radnja je izbrisana iz registra u aprilu prošle godine.

Preduzetnička radnja “Stara Bebe”, koja je i dalje aktivna, upisana je u registar u julu prošle godine, pod istom šifrom djelatnosti. Za ovo preduzeće ne postoje javno dostupni poslovni rezultati. Riječ je o poslovnom subjektu koji nije obavezan podnijeti finansijske izvještaje.

Za razliku od poslovanja Stare Bebe, za kompaniju Nove Bebe 308,5 miliona dinara (2,6 miliona eura). Neto dobit za tu godinu iznosila je 41,3 miliona dinara (353.000 eura). Ova kompanija je otvorena u februaru 2020. godine, pod šifrom djelatnosti Specijalizovano posredovanje u prodaji specijalnih proizvoda .

Podsjetimo, Dunja Jovanić, pod pseudonimom “imafashionbabe”, prvenstveno je otvorila blog posvećen modi i ženskoj ljepoti. Kako je njena publika rasla, 2021. godine je pokrenula liniju odjeće, počevši s pidžamama i majicama, a zatim sportskom odjećom i kupaćim kostimima, kao i donjim rubljem.

Strahinja i Marija Ćalović

Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Tridesetšestogodišnji Strahinja Ćalović vlasnik je poduzetničke trgovine Organic Media, osnovane u novembru 2015. godine. Trgovina je prvobitno bila registrovana pod šifrom djelatnosti Računarsko programiranje. Nakon 10 godina, šifra djelatnosti promijenjena je u Djelatnosti reklamnih agencija.

Prema javno dostupnim finansijskim izvještajima, Organic Media je u 2025. godini ostvario ukupne prihode od 32,8 miliona dinara , uz neto dobit od skoro 17,8 miliona (152.000 eura). Pored vlasništva nad ovim poslom, Ćalović je bio suvlasnik (25%) kompanije TT Technologies do juna 2025. godine , iz koje je otišao u penziju.

Njegova supruga, Marija Ćalović, također ima registrovanu poduzetničku radnju Aktiv Plus Medija. Kao i u slučaju poslovanja njenog supruga, ova djelatnost je prvobitno bila registrovana pod šifrom djelatnosti Računarsko programiranje, da bi, također u februaru 2025. godine, prebačena u Djelatnosti reklamnih agencija.

Tokom 2025. godine, njena kompanija je ostvarila ukupan prihod od 12,3 miliona dinara. Neto dobit te godine iznosila je osam miliona dinara (68.000 eura).

Posmatrano zajedno, ove dvije poduzetničke akcije ostvarile su neto dobit od približno 25,8 miliona dinara tokom 2025. godine, ili nešto više od 220.000 eura.

Ena Čubrilo (Ena Luna)

Ena Čubrilo, poznatija kao Ena Luna, ima registrovanu firmu Ena Luna 2020 na svoje ime, osnovanu u martu 2020. godine. Šifra djelatnosti pod kojom je trgovina registrovana je Konsultantske aktivnosti vezane za poslovanje i ostalo upravljanje. Ni u ovom slučaju, rezultati poslovanja nisu javno dostupni, jer se radi o poduzetniku koji nije obavezan podnijeti finansijske izvještaje.

Pored toga, Čubrilo je vlasnik kompanije Luene. Ova kompanija je osnovana u martu 2023. godine, pod šifrom djelatnosti Maloprodaja putem pošte ili interneta. Finansijski izvještaji su dostupni na APR-u, iz kojih se vidi da je u 2025. godini ostvarila ukupne prihode od 51,9 miliona dinara, dok je neto dobit iznosila 15,4 miliona (131.000 eura).

Podsjećamo, Ena Luna prodaje sunčane naočale pod brendom Luene.

Lea Stanković

Nova.rs

Lea Stanković ima poduzetničku radnju pod nazivom Coco And Friends Digital Marketing, osnovanu u novembru 2020. godine. Produkcija kinematografskih djela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskih programa.

Prema finansijskim izvještajima, ova preduzetnička aktivnost je tokom 2025. godine ostvarila ukupne prihode od 36,1 milion dinara. S druge strane, ukupna dobit iznosila je 15,1 milion dinara.

Milivoje Mica Ašćerić

Printscreen/tiktok.com/@ascericm

Milivoje Ašćerić, na društvenim mrežama poznatiji kao Mića, vlasnik je poduzetničke trgovine MM & Friends osnovane u julu 2022. godine.

Prema poslovnim rezultatima ove trgovine, vidi se da je tokom 2025. godine ostvarila ukupne prihode od 19,1 milion dinara, dok je neto dobit iznosila 11,5 miliona.

Vlasnik je postao poznat zahvaljujući sadržaju koji je objavljivao na društvenoj mreži TikTok. Kasnije je proširio svoje prisustvo na internetu i na druge društvene mreže.

Ana Lazarević

YouTuberka Ana Lazarevic je vlasnica poduzetničke trgovine Anna, osnovane 2021. godine, čija je glavna djelatnost komunikacija i odnosi s javnošću.

Prema podacima dostupnim u Agenciji za privredne registre, preduzetnička djelatnost je u 2025. godini ostvarila ukupne prihode od 10,1 milion, dok je neto dobit iznosila devet miliona dinara.

Nikola Gajić

Nikola Gajić, poznatiji pod pseudonimom @neuspehjokeru, prvo je otvorio preduzetničku radnju Joker Media (Nikola Gajić PR scenske umjetnosti Joker Media Beograd – Čukarica), koja je u registar upisana u martu 2021. godine, pod šifrom djelatnosti Izvođačke umjetnosti.

Ova radnja je izbrisana u martu 2025. godine, a kasnije je otvorena nova, sa istim nazivom Joker Media (Nikola Gajić PR aktivnost reklamnih agencija Joker Media Beograd), ali ovaj put sa Djelatnost reklamnih agencija.

Prema finansijskim izvještajima, nova prodavnica je u 2025. godini ostvarila ukupne prihode od 21,4 miliona dinara, dok je neto dobit iznosila 7,5 miliona dinara.

Anastasija Đurić

Influenserica Anastasija Đurić bila je vlasnica kompanije Innotech Solutions, osnovane u decembru 2015. godine, koja je tada registrovana za istraživanje i razvoj u oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka.

Kompanija je izbrisana iz registra u novembru 2021. godine, nakon što je ušla u proces prinudne likvidacije, između ostalog, zbog nedostavljanja finansijskih izvještaja za 2017. i 2018. godinu. Važno je napomenuti da je Đurić bio vlasnik ove kompanije do maja 2018. godine, nakon čega ju je preuzelo Privredno društvo Ruža vetrova doo.

U nastavku poslovanja, Anastasija je u martu 2020. godine osnovala kompaniju Andromeda Real Estate Development. Registrovana je za iznajmljivanje vlastitih ili zakupljenih nekretnina i njihovo upravljanje.

Prema dostupnim finansijskim izvještajima, ova kompanija je ostvarila ukupne prihode od 15,7 miliona, dok je neto dobit za 2025. godinu iznosila 5,9 miliona dinara.

Osim toga, Đurić je i vlasnik Dominoshops grupe, osnovane u decembru 2015. godine, koja se bavi ostalom maloprodajom u nespecijalizovanim prodavnicama. Ova kompanija ostvarila je ukupne prihode od 16,4 miliona, dok je neto dobit iznosila 159.000 dinara.

Zajedno, ove dvije aktivne kompanije ostvarile su ukupnu neto dobit od približno šest miliona dinara, pri čemu većina dobiti dolazi od poslovanja kompanije na tržištu nekretnina.

Dejan Dražić – Dex Rock

Snimak ekrana/Youtube

Dejan Dražić, poznatiji kao Dex Rock, ima jedan biznis i jednu firmu registrovane na svoje ime.

Poduzetnički biznis, Spaceweb, osnovan je u julu 2019. godine, pod šifrom djelatnosti Web portali. Poslovni rezultati za ovu operaciju nisu javno dostupni, budući da se radi o poduzetniku koji nije obavezan podnijeti finansijske izvještaje.

Kompanija Spaceship doo, koja također posluje pod njegovim imenom, osnovana je u septembru 2020. godine pod šifrom Djelatnosti reklamnih agencija. U okviru iste kompanije posluje i poslovnica Rockfam Shop, registrovana za maloprodaju putem pošte ili interneta.

Prema javno dostupnim finansijskim izvještajima, Spaceship doo je u 2025. godini ostvario ukupne prihode od 621,4 miliona dinara, što ga svrstava među kompanije sa najvećim prihodima među domaćim influencerima. Istovremeno, neto dobit je iznosila 2,2 miliona dinara.

Kako je Forbes Serbia ranije pisao, Dražić je putem ove kompanije razvio širok spektar poslovnih aktivnosti koje prevazilaze klasičnu marketinšku saradnju na društvenim mrežama. Pored prodaje brendirane odjeće i promotivnih proizvoda poput majica, šolja i ruksaka, kompanija prodaje i prehrambene proizvode i pića.

Hristina Kovačević, Forbes Srbija (link originalnog članka)