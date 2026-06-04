Kushnerov i Ivankin luksuzni raj na Jadranu pod opsadom kritika: Albanci masovno protestuju protiv milijarderskog projekta

Hiljade građana Albanije posljednjih dana izlaze na ulice protestujući protiv planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa Jareda Kushnera. Riječ je o najnovijoj kontroverzi koja prati njegove investicione projekte na jadranskoj obali, dok se istovremeno pojačava nadzor nad njegovim privatnim investicionim fondom Affinity Partners zbog saradnje sa stranim vladama tokom drugog predsjedničkog mandata njegovog tasta Donalda Trumpa.

Kushner i Affinity Partners trenutno razvijaju dva velika projekta u Albaniji. Prvi je investicija vrijedna 1,4 milijarde dolara na nenaseljenom ostrvu Sazan, dok drugi podrazumijeva ulaganje od 4,7 milijardi dolara na dijelu zaštićenog obalnog područja Zvërnec.

Kushner planira izgradnju luksuznih turističkih kompleksa uz podršku svoje supruge Ivanke Trump. U razgovoru za The Guardian izjavio je da želi stvoriti „vrhunski luksuzni resort“ koji bi predstavljao idealno mjesto za odmor njegove porodice i prijatelja.

Albanska vlada dala je preliminarno odobrenje za projekat na ostrvu Sazan u decembru 2024. godine, ubrzo nakon reizbora Donalda Trumpa. Projekat je dobio status „strateškog investitora“, što omogućava ubrzano izdavanje potrebnih dozvola i saglasnosti.

REUTERS/Florion Goga

Takav vremenski slijed izazvao je sumnje da albanske vlasti pokušavaju steći naklonost Trumpove administracije, što zvaničnici odbacuju. Istovremeno, Kushner se suočava s kritikama zbog pribavljanja kapitala za Affinity Partners od stranih vlada tokom Trumpovog drugog mandata, kao i zbog razvoja drugih međunarodnih projekata, uključujući one u Gazi.

Posebnu zabrinutost izazivaju ekološki aspekti projekta. Planirana gradnja nalazi se unutar zaštićenog prirodnog područja koje predstavlja stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Čak 41 ekološka organizacija uputila je u januaru pismo albanskoj vladi tražeći hitnu obustavu svih odluka koje omogućavaju nastavak projekta.

Protesti su počeli još tokom proljeća, nakon što su se na lokaciji pojavile bodljikava žica i prvi znakovi pripremnih radova. Napetosti su dodatno porasle posljednjih dana nakon objavljivanja snimaka na kojima privatno obezbjeđenje nasilno uklanja demonstrante.

Ivanka Trump pod novim valom kritika

Ivanka Trump ove sedmice našla se na meti kritika nakon što je u jednom podcastu govorila o projektu. Ispričala je da su ona i Kushner bili „očarani“ ostrvom nakon prve posjete te da projekat predstavlja vrhunac njenog iskustva u nekretninama, putovanjima i promišljanju o tome kako želi živjeti.

„Ovo je rezultat svega što sam naučila u poslu s nekretninama, svih putovanja i razmišljanja o tome kako želim živjeti i kako vjerujem da ljudi sve više žele živjeti“, rekla je Ivanka.

Njene izjave izazvale su podsmijeh među kritičarima Trumpove administracije. Voditelj emisije The Daily Show Michael Kosta ocijenio je da je potpuno izgubila dodir sa stvarnošću, našalivši se kako ostrvo još nema ni sobe, iako se već govori o tome kako će izgledati život na njemu.

REUTERS/Florion Goga

Istraga zbog izmjena zakona

Albansko tužilaštvo za borbu protiv korupcije istražuje izmjene zakona koje je vlada usvojila 2024. godine, a koje olakšavaju turističku izgradnju na zaštićenim područjima. Tužilaštvo je potvrdilo da je istraga u toku, ali za sada nije poznato koliko bi mogla trajati niti kakve bi posljedice mogla imati po Kushnerove planove.

Vlada ne odustaje od projekta

Albanski premijer Edi Rama ostao je čvrsto uz projekat uprkos rastućem nezadovoljstvu javnosti.

„Veoma je važno da ostanemo otvoreni prema investitorima i da ni pod kojim okolnostima ne steknemo reputaciju zemlje koja investitore dočekuje neprijateljski“, poručio je Rama.

Dodao je da nema nikakve mogućnosti da projekat bude zaustavljen dok je on na čelu vlade.

Vlasti tvrde da je projekat usklađen sa svim ekološkim propisima, dok investitori naglašavaju da žele djelovati odgovorno prema okolišu i lokalnoj zajednici.

Nakon optužbi da su pripadnici privatnog obezbjeđenja fizički napali demonstrante, vlasti su oduzele licence dvjema zaštitarskim kompanijama i uhapsile jednog zaštitara.

Kada bi resort mogao biti završen?

Za sada ne postoji precizan rok završetka ni za projekat na Sazanu ni za onaj u Zvërnecu. Konačni planovi još nisu dostavljeni albanskim institucijama, a pregovori su i dalje u toku.

Prema sporazumu o statusu strateškog investitora, Kushnerova kompanija tokom izgradnje neće plaćati porez narednih deset godina, što sugeriše da bi realizacija projekta mogla trajati najmanje toliko.

Ko stoji iza projekta?

Većina kapitala fonda Affinity Partners dolazi iz inostranstva, prvenstveno sa Bliskog istoka. Investicioni fond podržavaju državni fondovi Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kushner tvrdi da ga je s investicijama u Albaniji upoznao Richard Grenell, Trumpov specijalni izaslanik. Medijski izvještaji navode da je Grenell imao važnu posredničku ulogu u regionu.

U projekt su uključeni i albanski biznismeni Shefqet Kastrati i njegov sin Musa Kastrati, kao i katarski investitori Moutaz i Ramez Al Khayyat.

Kushner je ispričao da je ostrvo Sazan otkrio tokom putovanja jahtom u vlasništvu britanskog finansijera Nata Rothschilda. Ipak, nema dokaza da je porodica Rothschild direktno uključena u razvoj projekta.

REUTERS/Kevin Lamarque

Slična kontroverza i u Srbiji

Polemike oko albanskog projekta dolaze nakon što je Kushner odustao od izgradnje objekta pod brendom Trump u Beogradu krajem 2025. godine.

Povlačenje je uslijedilo nakon što su četiri visoka državna zvaničnika optužena za zloupotrebu položaja i falsifikovanje dokumenata povezanih s projektom. Iako su optuženi negirali bilo kakve nepravilnosti, Affinity Partners saopštio je da je odlučio prekinuti saradnju jer „značajni projekti trebaju ujedinjavati, a ne dijeliti ljude“.

Prema procjeni magazina Forbes, neto bogatstvo Jareda Kushnera trenutno iznosi oko milijardu američkih dolara.

Alison Durkee, Forbes

Why Jared Kushner And Ivanka Trump’s Albanian Resort Plans Are Under Fire

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