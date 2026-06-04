Nvidia preuzima slovenački startup, posao vrijedan stotine miliona

Prema The Information, akvizicija startupa Kumo AI vrijedi najmanje 400 miliona dolara.

Američki proizvođač čipova Nvidia preuzeo je Kumo AI, startup čiji je suosnivač Slovenac Jure Leskovec, kako je prvi izvijestio Fortune, čime je ojačana Nvidijina prisutnost u segmentu umjetne inteligencije usmjerene na poslovanje.

Fortune nije uspio dobiti finansijske uslove akvizicije, ali The Information je izvijestio da je posao vrijedan najmanje 400 miliona dolara.

Kumo AI osnovao je Leskovec, redovni profesor na Univerzitetu Stanford, zajedno sa dugogodišnjim poznanicima Vanjom Josifovskim i Hemom Raghavan. Sva tri suosnivača sada su zaposlena u Nvidiji, prema izvorima Fortunea.

Kao što je Leskovec rekao u intervjuu za Forbes Slovenija prošle godine, Vanju i Hemu poznaje više od 15 godina. Svi su istraživači i prvi put su se upoznali na naučnim događajima. Vanja je radio za Google, Hema za IBM, a on je bio na početku svoje akademske karijere.

Prije otprilike četiri godine, počeli su razgovarati o ideji koja bi bila tehnološki skok. „Bio je to onaj klasični kalifornijski trenutak: kada osjetite da ste naišli na pravu ideju i kažete sebi – ako ja to ne uradim, onda niko neće. Tada date otkaz i počnete ispočetka“, rekao je.

REUTERS/Ann Wang

Šta radi startup?

Startup razvija rješenja za analizu internih podataka kompanije, kao što su zalihe, transakcije i slično, te pomaže donosiocima odluka da prave predviđanja. U intervjuu za Forbes Slovenia, Leskovec je objasnio kako Kuma AI funkcioniše koristeći konkretan primjer:

„Alat može predvidjeti koliko ćete zaliha imati sljedeće sedmice, šta trebate naručiti danas da biste to imali na zalihama na vrijeme ili otkriti rizik od kašnjenja isporuke. Osnova za dobro donošenje odluka je dobro razumijevanje utjecaja tih odluka u budućnosti. A to znači da morate predvidjeti budućnost. A mi gradimo prediktivne modele.“

Prikupljeno 37 miliona dolara rizičnog kapitala

Kumo AI, sa sjedištem u Mountain Viewu u Kaliforniji, prikupio je 37 miliona dolara rizičnog kapitala od investitora, uključujući Sequoia Capital, u dva kruga finansiranja 2022. godine. Njegove modele koristile su brojne kompanije, uključujući aplikaciju za dostavu hrane DoorDash, Reddit i britanski lanac trgovina mješovitom robom Sainsbury's, izvijestio je Fortune.

Podsjetimo se da je Leskovec već prošao sličan put. Prije nešto više od deset godina suosnivao je startup Kosei, koji je ubrzo, zajedno sa svom tehnologijom i timom, preuzela tehnološka kompanija Pinterest. Leskovec je postao šef istraživanja Pinteresta.

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