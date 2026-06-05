Zelenski poslao historijsko pismo Putinu: Predlažem direktan sastanak za kraj rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je javni poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu za direktne pregovore licem u lice, predlažući sastanak u neutralnoj zemlji s ciljem okončanja rata koji traje već petu godinu.

Kako piše Guardian, riječ je o prvom javnom pismu koje je Zelenski direktno uputio Putinu od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. U opširnoj poruci ukrajinski predsjednik kritizirao je ruskog lidera i njegovu višedecenijsku vladavinu, ali je istovremeno ponudio mogućnost direktnog političkog dijaloga.

„Predlažem sastanak“, napisao je Zelenski, naglašavajući da ključna pitanja uvijek rješavaju lideri država.

Prema navodima Guardiana, Zelenski smatra da se rat nalazi u prelomnoj fazi. Ukrajina je posljednjih mjeseci unaprijedila svoje kapacitete za napade dugog dometa, što je otežalo ruske vojne operacije, dok je Moskva istovremeno intenzivirala zračne napade širom Ukrajine koristeći balističke projektile i bespilotne letjelice.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija dodatno ojačati svoje sisteme protuzračne odbrane nakon sve češćih ukrajinskih napada dronovima duboko unutar ruske teritorije. Govoreći na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Putin je priznao da pojedini ukrajinski napadi uspijevaju probiti rusku odbranu.

Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

„Imamo sistem protuzračne odbrane, ali ga moramo unaprijediti i ojačati, i to ćemo učiniti“, rekao je Putin.

Nekoliko sati prije početka foruma ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i obližnju pomorsku bazu u Sankt Peterburgu, što je dodatno pojačalo pritisak na ruske vlasti.

Guardian navodi da je Putin također izrazio spremnost za kompromis u vezi s Ukrajinom, pozivajući se na prethodne razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prema njegovim riječima, Ukrajina bi trebala prihvatiti određene dogovore kako bi se postigao mir.

Trump je podržao ideju sastanka dvojice lidera.

„Bilo bi sjajno kada bi se sastali. Trebali bi to učiniti i završiti ovaj rat“, rekao je američki predsjednik novinarima u Ovalnom uredu, dodajući da obje strane moraju biti spremne na određene ustupke.

U međuvremenu je Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio zakon kojim bi Ukrajini bila pružena dodatna vojna i finansijska pomoć vrijedna više od milijardu dolara, uz mogućnost dodatnih osam milijardi dolara kroz zajmove za odbranu. Taj potez dio političkih analitičara tumači kao znak rastućeg nezadovoljstva Trumpovim pristupom ratu.

U svom pismu Zelenski je predložio da se pregovori održe u neutralnoj zemlji, isključujući Moskvu i Kijev kao moguće lokacije. Kao potencijalne domaćine naveo je Švicarsku, Tursku ili neku od arapskih država.

„Lideri rješavaju ključna pitanja. Tako je uvijek bilo i tako će uvijek biti. Predlažem da odmah odredimo datum sastanka“, poručio je Zelenski.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Putin upoznat s postojanjem pisma, ali da još nije detaljno proučio njegov sadržaj. Istovremeno je ponovio raniji stav Moskve da je Zelenski dobrodošao u Rusiju ukoliko želi pregovarati.

Pozivajući se na podatke ukrajinskih obavještajnih službi, Zelenski tvrdi da Rusija razmatra planove za produženje rata sve do 2027. i 2028. godine, uz sve veće oslanjanje na raketne napade kako bi ostvarila ciljeve koje nije uspjela postići kopnenim operacijama.

Ukrajinski predsjednik također je optužio Moskvu da pokušava dodatno uključiti Bjelorusiju u sukob te destabilizirati situaciju u Pridnjestrovlju, separatističkoj regiji Moldavije koja uživa podršku Rusije.

Zelenski smatra da Rusija sve više osjeća posljedice rata, ukazujući na ekonomske probleme, nestašice goriva, rast cijena, potrebu za novom mobilizacijom i učestale napade ukrajinskih dronova na rusku teritoriju.

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Prema njegovim tvrdnjama, Rusija je samo tokom maja pretrpjela više od 30.000 poginulih ili teško ranjenih vojnika. Naveo je da Ukrajina posjeduje videosnimke koji potvrđuju te gubitke, iako te brojke nisu nezavisno potvrđene.

Istovremeno je priznao da i Ukrajina trpi ozbiljne gubitke, uprkos tome što, prema njegovim riječima, ima povoljniji omjer žrtava na ratištu.

Kao prvi korak prema miru Zelenski je predložio potpuno primirje tokom trajanja pregovora, razmjenu svih ratnih zarobljenika po principu „svi za sve“ te povratak civila i djece odvedene iz Ukrajine tokom rata.

„Svijet se nije umorio od Ukrajine, kako ste se dugo nadali. Ali raste umor od Rusije“, poručio je Zelenski obraćajući se direktno Putinu.

Kako zaključuje Guardian, pismo ukrajinskog predsjednika predstavlja jedan od najozbiljnijih javnih pokušaja posljednjih godina da se otvori prostor za direktne pregovore između Moskve i Kijeva, u trenutku kada obje strane nastavljaju intenzivne vojne operacije na frontu.

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