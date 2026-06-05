Ulaganje u SpaceX više nije rezervisano samo za milijardere: Evo šta biste trebali znati o rizicima

SpaceX želi postati najvrjednija kompanija koja je ikada izašla na berzu, ali neki analitičari upozoravaju da se iza rekordne procjene kriju veliki poslovni i tržišni rizici.

Dugo očekivana inicijalna javna ponuda dionica SpaceX-a mogla bi malim investitorima dati pristup rijetko dostupan u najvećim inicijalnim javnim ponudama (IPO), ali neki analitičari upozoravaju da bi rana ulaganja u svemirsku kompaniju Elona Muska mogla nositi značajne rizike.

SpaceX je podnio američkoj Komisiji za vrijednosne papire i berzu (SEC) plan za izdavanje 555,6 miliona dionica po cijeni od 135 dolara po dionici, čime bi prikupio rekordnih 75 milijardi dolara. Kompanija navodno razmatra mogućnost da čak 30 posto ponude bude dostupno maloprodajnim, odnosno individualnim investitorima.

Takva procjena bi procijenila vrijednost SpaceX-a na približno 1,77 biliona dolara, što bi nadmašilo prethodni rekord koji je držao Saudi Aramco, koji je vrijedio 1,7 biliona dolara kada je izašao na berzu 2019. godine. Očekuje se da će trgovanje dionicama početi 12. juna.

Konačna cijena inicijalne javne ponude bit će određena 11. juna i mogla bi se mijenjati ovisno o potražnji investitora i tržišnim uvjetima.

Gdje će mali investitori moći kupiti dionice?

U podnesku SEC-u, SpaceX je naveo da će maloprodajne dionice biti dostupne putem brokerskih platformi Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi Technologies i Morgan Stanleyjevog E*Tradea.

Fidelity, koji je ranije zahtijevao minimalno 100.000 dolara na brokerskom računu za učešće u inicijalnim javnim ponudama (IPO), snizio je prag na samo 2.000 dolara. Kompanija očekuje “izuzetno veliko interesovanje” i kaže da klijenti mogu izraziti interes za kupovinu od jedne do milion dionica.

Charles Schwab i dalje zahtijeva minimalno 100.000 dolara na računu, dok Robinhood, SoFi i E*Trade ne određuju minimalni iznos ulaganja.

Fidelity je također najavio da prilikom raspodjele dionica neće uzimati u obzir veličinu udjela investitora, osim činjenice da niko neće dobiti više dionica nego što je tražio.

Robinhood i SoFi upozoravaju da bi neki korisnici mogli biti ograničeni u raspodjeli dionica ako su prodali dionice u prethodnim inicijalnim javnim ponudama (IPO) u roku od 30 dana od izlaska na berzu.

Analitičari upozoravaju na rizike

Uprkos velikom interesu tržišta, neki analitičari smatraju da je procjena vrijednosti SpaceX-a precijenjena.

Analitičari Morningstara su u izvještaju objavljenom ove sedmice naveli da je kompanija “značajno precijenjena” i da bi investitori mogli pronaći povoljnije prilike za kupovinu nakon što izađu na berzu.

Po njihovom mišljenju, veliki dio tržišne vrijednosti SpaceX-a zasniva se na uspjehu tehnologija koje su još uvijek “nove i nedokazane”, dok će kompanija vjerovatno imati vrlo visoke troškove razvoja u narednim godinama.

Slično upozorenje stiglo je i od analitičara Truista, koji očekuju da će dionica biti vrlo volatilna u prvim mjesecima trgovanja.

Poznati investitor Michael Burry , koji je stekao slavu nakon finansijske krize 2008. godine i filma “The Big Short”, napisao je da u prijavama za inicijalnu javnu ponudu (IPO) nije vidio ništa što bi opravdalo procjenu od bilion dolara, “a kamoli dva biliona”.

Franco Granda iz PitchBooka procjenjuje da bi se SpaceX mogao ponašati kao “Tesla na steroidima”, aludirajući na dobro poznatu volatilnost Teslinih dionica.

Profesor finansija na Univerzitetu Florida, Jay Ritter, smatra da će na dionice snažno utjecati takozvani “efekat Elona Muska”, koji će povećati interes investitora, ali i dugoročnu volatilnost cijena.

Dodatni rizik predstavlja činjenica da će Musk nakon inicijalne javne ponude zadržati znatno veća prava glasa od ostalih dioničara.

REUTERS/Steve Nesius

Kako su se pokazale druge velike inicijalne javne ponude (IPO)?

Performanse kotiranja novih dionica bile su vrlo nestabilne posljednjih godina. Prema FactSetu, inicijalne javne ponude (IPO) su u prosjeku porasle za 13,9 posto u protekloj godini, što je manje od 16 posto rasta S&P 500.

Reuters izvještava da su kompanije koje su izašle na berzu u prvim mjesecima ove godine prikupile najviše kapitala od početka 2021. godine, što ukazuje na oživljavanje tržišta inicijalnih javnih ponuda (IPO).

Morgan Stanley očekuje da će se trend nastaviti do 2026. godine, potaknut većim interesom investitora i stabilizacijom tržišnih uslova.

Visoka zavisnost od Starlinka

SpaceX je u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi otkrio da je u posljednjem kvartalu imao neto gubitak od 4,28 milijardi dolara, nakon što je tokom 2025. godine izgubio ukupno 4,94 milijarde dolara.

Većina poslovanja kompanije danas dolazi od Starlinka, satelitske internet mreže koja je u prvom kvartalu generirala 69 posto ukupnih prihoda.

Segment povezivosti, koji uključuje Starlink, jedini je profitabilan dio kompanije. Svemirska divizija zabilježila je gubitak od 619 miliona dolara, dok je divizija za vještačku inteligenciju izgubila čak 2,5 milijarde dolara.

Procjena kakva se rijetko viđa

Procijenjena vrijednost SpaceX-a od 1,77 biliona dolara predstavlja čak 9365 posto prihoda ostvarenih tokom 2025. godine.

Poređenja radi, Lineage, najveća IPO kompanija po tržišnoj vrijednosti u 2024. godini, procijenjena je za oko 240 posto iznad svojih prihoda, dok je Medline, najveća IPO kompanija u 2025. godini, vrijedila oko 116 posto iznad godišnjih prihoda.

Hoće li se SpaceX i Tesla spojiti?

Prema CNBC-u, Elon Musk je interno raspravljao o mogućnosti spajanja SpaceX-a i Tesle.

Analitičar Wedbush Securitiesa, Dan Ives, procjenjuje da postoji više od 80 posto šanse da će se dvije kompanije spojiti tokom 2027. godine.

„Temelji za stvaranje jedinstvene organizacije su već postavljeni“, napisao je Ives, dodajući da bi takvo spajanje bio Muskov „sveti gral“ u njegovom nastojanju da poveća kontrolu nad tržištem umjetne inteligencije.

Direktor investicijske kuće Gerber Kawasaki Ross Gerber smatra da je vjerovatnije da će SpaceX preuzeti Teslu nego da će se dvije kompanije spojiti kao ravnopravni partneri.

Kladionice također daju značajne kvote za spajanje. Platforma Kalshi procjenjuje vjerovatnoću na 52 posto do maja 2027. godine, dok Polymarket daje 41 posto šanse da se spajanje dogodi do kraja ove godine.

Prvi svjetski milijarder?

Ako se IPO realizuje po cijeni od 135 dolara po dionici, Elon Musk bi mogao postati prva osoba u historiji čije bogatstvo prelazi bilion dolara.

Prema procjenama Forbesa, Muskovo bogatstvo trenutno iznosi oko 823 milijarde dolara. Posjeduje približno 42 posto SpaceX-a, odnosno 4,8 miliona dionica, s dodatnih 350 miliona opcija za kupovinu dionica po cijeni od 8,39 dolara.

Vrijednost tog paketa, pri planiranoj procjeni SpaceX-a, mjerila bi se stotinama milijardi dolara, što bi dodatno ojačalo Muskov status najbogatije osobe na svijetu.

Ty Roush, novinar Forbesa

Ordinary People Can Invest In SpaceX IPO: Here’s How-And Why It’s Risky

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