Prodaje se Sarajevski kiseljak: Bh. brend dio najveće akvizicije pića u regiji u posljednjih 10 godina

Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali su u utorak Ugovor o ekskluzivnosti pregovora za kupoprodaju kompanija iz Grupe pića. Kako je navela Fortenova Gorup, nakon provedenog kompetitivnog procesa u kojem je učestvovalo više stranaka, kompanija je odlučila nastaviti pregovore ekskluzivno sa kompanijom Badel 1862 d.d.

Pregovori će, navodi se dalje, obuhvatiti stjecanje udjela u društvima Jamnica plus d.o.o. (Hrvatska), Mg Mivela d.o.o.(Srbija), Sarajevski kiseljak d.o.o. (BiH) te Jamnica d.o.o Ljubljana (Slovenija).

Više od 600 miliona litara pića godišnje

Razdoblje ekskluzivnosti traje do 30. septembra, kada pregovori o transakciji završavaju. Ako budu uspješno okončani, ova transakcija bi bila jedna od najvećih akvizicija u prehrambenoj i pivarskoj industriji regije u posljednjoj deseniji, dok bi se Badel 1862 iz kompanije primarno orjentirane ka alkoholnim pićima, transformirao u glavnog regionalnog igrača u sektoru pića.

Riječ je o izuzetno vrijednom paketu, zajedno, sve navedene kompanije u ovom dijelu Evrope godišnje proizvedu 600 miliona litara prirodnih mineralnih voda i pića.

Finansijski gledano, sa prošlogodišnjim prihodom od oko 245 miliona eura, neto dobiti većoj od 50 miliona eura te EBITDA-om od gotovo 76 miliona eura, Jamnica je daleko najveći dio paketa. Rekordne prihode ostvaruje i Sarajevski kiseljak. Prema finansijskim podacima za 2025. godinu, Sarajevski kiseljak prohodovao je 136,5 miliona KM, dok mu je neto dobit dostigla gotovo 19 miliona KM. Procjenjuje se da bi vrijednost Sarajevskog kiseljaka mogla biti između 160 i 250 miliona KM, ali imajući u vidu poziciju brenda na tržištu i njegovu 130 godina dugu tradiciju i poslovanje, procijenjena vrijednost bi mogla biti i veća, što bi Badel mogao i biti spreman da plati. Sarajevski kiseljak jedan je od vodećih proizvođača prirodnih mineralnih voda i osvježavajućih pića u Bosni i Hercegovini, a danas posluje unutar organizacijske divizije Fortenova grupe koju čine još i Jamnica plus d.o.o. u Hrvatskoj, Mg Mivela d.o.o. u Srbiji i Jamnica mineralna voda d.o.o. u Sloveniji.

Šta donosi potencijalna transakcija

Razlog Fortenovine prodaje kao i izbor Badela 1862, nije iznenađujući, ako se u obzir uzmu ne tako davne poslovne odluke, i dobrodošao je za obje kompanije. Ovom transakcijom Fortenova jača svoj biznis u maloprodaji i preradi hrane, te se oslobađa kompanija koje nisu u njenom core poslovanju, dok će Badel uvrštavanjem u svoj portfolio novih kompanija postati dominantan regionalni igrač u bezalkoholnim pićima i mineralnim vodama. Potencijalnim preuzimanjem Badel postaje vlasnik nekih od najpoznatijih brendova: Jamnica, Jana, Jana Ice Tea, Sensation (Hrvatska), MG Mivela (Srbija), Sarajevski kiseljak, Sky Cola, Botanica, Toco i drugi.

Badel je, podsjećamo, u martu prošle godine od Fortenove preuzeo Agrolagunu i Vinariju Novigrad, čime je ojačao svoju pozociju kao kompanija u sektoru vina i alkoholnih pića. S druge strane, Fortenova nije poslovala samo sa Badelom, 2025. godine prodala je beogradskoj MK Grupi Dijamant iz Zrenjanina, a Zvijezdu osječkoj Žito grupi.