Naftna nasljednica ulaže milijarde na projekte koje drugi izbjegavaju

Nakon decenije neuspjeha, porodičnih svađa i potrošenih 300 miliona dolara, Gloria Moncrief je ispunila svoje obećanje da će izbušiti jednu od najdubljih i najrizičnijih bušotina prirodnog gasa u historiji. Ali hoće li se to isplatiti?

Nešto prije 8 sati ujutro, Gloria Moncrief stiže u hangar svoje naftne kompanije na aerodromu Meacham u Fort Worthu u Teksasu. Ukrcava se u osmosjedni Cessna Citation i objašnjava da je njen Boeing 737, nazvan Lucky Liz, na servisu. Let do malog aerodroma u južnoj Louisiani traje oko sat vremena. Vožnja niz nasip traje 45 minuta i vodi do sliva rijeke Atchafalaya, najveće močvare u Sjevernoj Americi, a zatim 15-minutna vožnja čamcem s ravnim dnom pored aligatora, bjeloglavih orlova koji se gnijezde i ribara u posebnim čamcima za lov brancina koji gaze kroz močvarne obale rijeke.

Dok brod zaobilazi zavoj, stiže do ogromne platforme za bušenje sa tornjem visokim 45 metara i urlajućim motorima. Visok i vitak, odjeven u farmerke i čizme od nojeve kože do koljena, Moncrief (44) stupa na platformu, gdje šačica radnika umrljanih blatom pomiče čelične cijevi duge 12 metara pomoću masivnih hidrauličnih kliješta.

Za iznajmljivanje platforme za bušenje 300.000 dolara dnevno

Moncrief je generalni direktor porodične kompanije Montex Drilling Company, koja je vlasnik Moncrief Oila. Kompanija troši 300.000 dolara dnevno za iznajmljivanje platforme za bušenje i njeno održavanje u radu. Tim se sastoji od 60 radnika koji rade u smjenama od 12 sati po rasporedu od 14 dana u sedmici. Cilj operacije je bušenje druge najdublje bušotine za prirodni gas u historiji SAD-a. Highlander 2 dostiže dubinu od 30.000 stopa, probijajući kroz 800 stopa pijeska zasićenog milijardama kubnih stopa prirodnog gasa. Bušotina je nedavno završena nakon 389 dana bušenja.

U današnjoj naftnoj i plinskoj industriji, nema smjelijeg poteza nego da naftna nasljednica sve uloži na jednu kartu – ultra-duboku bušotinu kakvu se niko drugi nije usudio pokušati nakon 20 godina razočaranja i nesreća u tom području. Kompanija je već potrošila 300 miliona dolara na bušenje bušotine Highlander 2. Sada Moncrief traži partnere koji će joj pomoći da prikupi otprilike 2 milijarde dolara potrebne za zatvaranje bušotine, izgradnju postrojenja za preradu i idealno bušenje još pet ultra-dubokih bušotina.

Porodična svađa zbog kompanije

Srećom, Gloria Moncrief ima naftu u krvi i upornost u genima. Kada su joj otac i djed umrli 2021. godine, njen ujak je pokušao da joj oduzme kompaniju. Ubrzo nakon što ga je zaustavila i preuzela, prethodna bušotina, Highlander, se urušila. Ne dajući se obeshrabriti neuspjehom, brzo je okupila tim koji će joj pomoći da pokuša ponovo. Sada kada je prva faza završena i cijene nafte i plina rastu, Moncrief je sigurnija nego ikad da može prikupiti novac koji joj je potreban da proda obilne zalihe plina iz Louisiane izvoznicima za milijarde. „Obećala sam ocu i djedu da ću bušiti, i to sam i učinila“, kaže ona.

Njena porodica se bavi naftnim poslom od 1927. godine, kada je njen pradjed William A. “Monty” Moncrief, mitraljezac u Prvom svjetskom ratu, počeo bušiti. Nakon više od desetak neuspjelih bušotina, pronašao je zlato 1931. godine otkrićem naftnog polja u istočnom Teksasu koje je sadržavalo milijardu barela nafte. Njegov sin William A. Jr. (poznat kao Tex) pridružio mu se u kompaniji 1945. godine.

Uz podršku investitora, uključujući Texove prijatelje golfere Binga Crosbyja i Boba Hopea, izgradili su jednu od najvećih porodičnih naftnih kompanija u Americi, zaradivši mjesto na prvoj Forbesovoj listi 400 1982. godine – deceniju nakon što su 1972. godine počeli eksploatirati ogromno plinsko polje Madden Deep u Wyomingu.

Možda im je naftni bum udario u glavu. Godine 1994., Porezna uprava (IRS) izvršila je raciju u Moncrief Oilu i zaplijenila 300 kutija dokumenata i 25 punih ormara za spise, u onome što je Texov advokat u to vrijeme opisao kao “raciju nalik Gestapou”. Tex se 1996. godine nagodio s Poreznom upravom za 23 miliona dolara.

Odlučna u potrazi za naftom od djetinjstva

Tex je imao osmoro djece s dvije žene. Njegov najstariji sin iz drugog braka – Glorijin otac Charlie – postao je njegov nasljednik, što je razljutilo njegovog polubrata Richarda (koji je krenuo svojim putem i osnovao Moncrief Oil International, ali se na kraju našao u dugotrajnom pravnom sporu s ruskim Gazpromom).

Charliejeva najstarija kćerka se strastveno zainteresovala za istraživanje nafte. „Još kao djevojčica znala sam da je to ono što želim raditi. Voljela sam uzbuđenje koje to pruža“, kaže Gloria Moncrief, koja se pridružila kompaniji 2009. godine nakon kratkog rada u američkom State Departmentu tokom drugog mandata predsjednika Georgea W. Busha. (Njegova kćerka, Jenna Bush, bila je njena kolegica iz razreda na Univerzitetu Teksasa u Austinu.)

Moncrief se sjeća svog prvog dana u porodičnom biznisu, kada je James Robert ” Jim Bob ” Moffett , predsjednik rudarskog giganta Freeport-McMoRan, došao u posjetu kako bi Texu i Charlieju predložio investiciju u izuzetno duboko nalazište u Louisiani.

Preuzeo je nalazište Blackbeard od Exxon-Mobila, koje je Exxon napustio nakon više od godinu dana i 300 miliona dolara potrošenih na bušenje. Neustrašivi Moffett (koji je umro 2021. godine) razmotao je karte za Texa i Charlieja, pokazujući im seizmičke podatke za koje je izračunao da pokazuju ogromne naslage plina zarobljene u stijenama starim 100 miliona godina.

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Blizu otkrića prije deset godina

Tex i Charlie potpisali su ugovor o 10 posto udjela u jednom od Moffettovih potencijalnih nalazišta. Gloria je sve to posmatrala izbliza: “Bila sam na svakom sastanku i slušala svaki telefonski poziv.” Moffett, koji je svoja nalazišta nazvao po piratima (legendarnim ili ne), izbušio je bušotinu Davy Jones do dubine od 29.000 stopa.

To je ukazivalo na ogromno otkriće s milijardama kubnih metara plina, ali mehanički problemi, pogoršani temperaturama na dnu bušotine (koje su dostizale 227 stepeni Celzijusa) i ekstremnim pritiskom, prisilili su ih da napuste bušotinu 2012. godine. Taj neuspjeh je samo podstakao opsesiju. Uslijedio je niz ultradubokih suhih bušotina. Zatim su se uhvatili u koštac s originalnim Highlanderom.

Konzorcij predvođen kompanijom Freeport-McMoRan, u kojoj je Moncrief imao 10% udjela, završio je bušotinu 2014. godine. Ubrzo je počela proizvoditi 2,12 miliona kubnih metara plina dnevno, što po današnjim cijenama znači oko 80 miliona dolara godišnjeg prihoda.

Otac ju je podučavao četiri godine

Mnogi su vjerovali da duboko bušenje uopće nema smisla, s obzirom na procvat škriljnog plina u to vrijeme. Jedan takav protivnik bio je “korporativni predator” Carl Icahn, koji je uspješno izvršio pritisak na Freeport da odustane od Moffettovog projekta iz snova.

Godine 2017., ubrzo nakon što se Freeport povukao i prodao svoj udio drugoj kompaniji, Charlieju je dijagnosticiran rak mozga. Gloria je svaki dan vozila svog oca na zračenje, a on je te vožnje koristio da je nauči svemu što treba da zna. Rekao joj je: „Gloria, sve će ovo pasti na tvoja ramena.“

Tex i Charlie su umrli 2021. godine, a zatim je Glorijin ujak Dick pokušao otpustiti finansijskog direktora i prigovorio je ženi da vodi porodični posao. (Kompaniju posjeduju tri trusta koja predstavljaju Texove potomke.) Gloria ga je tužila i dobila jedan slučaj, ali pravna bitka između njih se nastavlja.

„Moraš biti jaka, posebno u muškom poslu“, kaže Kit Moncrief, Glorijina majka, koja predsjedava odborom povjerenika na Teksaškom kršćanskom univerzitetu i ujedno je predsjednica Kuće slavnih Muzeja kaubojki u Teksasu. „Gloria je bila ta koja je trebala preuzeti vodstvo. To nikada nije bilo upitno.“

U januaru 2023. godine, Gloria je primila poziv da je prva bušotina Highlander uništena. Voda je prodrla i plin više nije tekao. Bio je to potpuni gubitak. U maju je partner koji je otkupio udio Freeporta prodao svoj udio Montexu. Jedina utjeha bilo je osiguranje od 300 miliona dolara koje se moglo koristiti isključivo za zamjenu bušotine Highlander novom.

Mnogi novi terminali pružaju priliku za povezivanje

Skeptici se pitaju zašto bi iko trošio toliko novca na tako duboko bušenje, s obzirom na obilje jeftinog škriljnog plina dostupnog u Americi. Ironično, revolucija škriljnog plina učinila je Moncrief optimističnijom nego ikad. To je zato što je obilje škriljnog plina dovelo do izgradnje izvoznih terminala za tečni prirodni plin (LNG) duž obale Meksičkog zaljeva, u blizini njenog Highlandera. Ovi terminali stalno traže novi plin.

Moncrief očekuje da će se do kraja 2027. godine Highlander 2 spojiti na jedan od nekoliko plinovoda udaljenih samo nekoliko kilometara.

Tokom olujnog leta kući, Gloria Moncrief ustaje sa svog sjedišta u Citationu i moli pilota da izbjegne ogroman olujni oblak koji im blokira put nazad do Fort Wortha. „Imala sam dovoljno uzbudljivih putovanja u posljednjih nekoliko godina“, kaže ona.

Christopher Helman, Forbes (Link originalnog članka)