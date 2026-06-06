Svjetsko prvenstvo pokrenulo val zapošljavanja u SAD-u, ugostitelji hitno traže radnike

Američka ekonomija otvorila je 172.000 novih radnih mjesta u maju, a najveći rast zabilježen je u ugostiteljstvu koje se ubrzano priprema za početak Svjetskog prvenstva.

Prema podacima američkog Zavoda za statistiku rada, najveći broj novih radnih mjesta otvoren je u sektorima ugostiteljstva, zabave, lokalne uprave i zdravstva. Rast zapošljavanja povezuje se s pripremama za Svjetsko prvenstvo koje ove godine zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.

Stopa nezaposlenosti ostala je na 4,3 posto, dok je finansijski sektor zabilježio pad zaposlenosti.

Ugostitelji očekuju navalu navijača

Među onima koji se intenzivno pripremaju za turnir je i Rehan Alam, vlasnik puba i restorana Red Lion u centru New York City.

Alam je zaposlio sedam novih barmena kako bi bio spreman za očekivani priliv gostiju nakon početka prvenstva.

„Tokom Svjetskog prvenstva u Kataru bili smo zatrpani poslom. Ovaj put očekujemo još veći interes jer će se utakmice igrati u obližnjem New Jerseyju“, rekao je Alam.

Kako bi poboljšao iskustvo gostiju, ugradio je sedam novih televizora, angažovao tonske stručnjake i značajno povećao broj zaposlenih.

Ugostiteljstvo predvodi rast zaposlenosti

Prema podacima Zavoda za statistiku rada, sektor zabave i ugostiteljstva otvorio je čak 70.000 novih radnih mjesta tokom maja, što je znatno više od prosječnog mjesečnog rasta od 14.000 radnih mjesta tokom prethodne godine.

Samo restorani, barovi i drugi ugostiteljski objekti otvorili su 48.000 novih radnih mjesta.

Ekonomisti su očekivali rast zaposlenosti od oko 105.000 radnih mjesta, ali su stvarni rezultati značajno nadmašili prognoze. Naknadno su povećane i procjene za mart i april za dodatnih 93.000 radnih mjesta, što potvrđuje otpornost američkog tržišta rada.

REUTERS/Henry Romero

Visoke cijene prijete ekonomskom efektu prvenstva

Iako zapošljavanje raste, stručnjaci upozoravaju da bi očekivani ekonomski efekti Svjetskog prvenstva mogli biti manji od predviđenih zbog visokih troškova za navijače.

Hoteli upozoravaju na slabije rezervacije od očekivanih, dok su mnogi ljubitelji nogometa izrazili nezadovoljstvo cijenama ulaznica.

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je pažnju izjavom da ni sam ne bi platio 1.000 dolara za ulaznicu za utakmicu reprezentacije SAD-a protiv Paragvaja.

Istovremeno, FIFA suočava se s optužbama za umjetno podizanje cijena ulaznica, dok su tužioci iz New Yorka i New Jerseyja pokrenuli istragu o načinu prodaje karata.

Inflacija i dalje opterećuje građane

Prosječna satnica u SAD-u porasla je za 3,4 posto u odnosu na prošlu godinu, ali je inflacija i dalje viša i iznosi 3,8 posto.

Poseban problem predstavljaju visoke cijene energije koje su posljednjih mjeseci snažno pogodile domaćinstva i kompanije. Ekonomski analitičari upozoravaju da rast troškova života smanjuje kupovnu moć građana i povećava pritisak na porodične budžete.

Glavni ekonomista ING-a James Knightley ocijenio je da su američka domaćinstva pod sve većim finansijskim pritiskom te da povjerenje potrošača ostaje na veoma niskim nivoima.

Pored ugostiteljstva, značajan rast zaposlenosti zabilježen je i u lokalnoj upravi sa 55.000 novih radnih mjesta, te u zdravstvenom sektoru koji je otvorio dodatnih 35.000 radnih mjesta.

S druge strane, finansijski sektor izgubio je 22.000 radnih mjesta tokom maja i sada ima više od 100.000 zaposlenih manje nego prije godinu dana.

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