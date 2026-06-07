Kako je Lionel Messi postao milijarder

Suočen godinama sa sumnjama da bi mogao vratiti Argentinu na vrh svjetskog fudbala prvi put od 1986. godine, Lionel Messi je konačno podigao trofej svjetskog prvaka 2022. godine, pruživši nezaboravnu utakmicu u finalu protiv Francuske. Međutim, katarzična pobjeda brzo je ustupila mjesto novom hitnom pitanju: gdje će fudbalska superzvijezda nastaviti svoju klupsku karijeru.

S obzirom na to da mu je ugovor s Paris Saint-Germainom istekao sljedeće godine, Messi je imao priliku slijediti rivala Cristiana Ronalda u Saudijsku profesionalnu ligu i prihvatiti ponudu za koju se kaže da vrijedi čak 400 miliona dolara godišnje. Umjesto toga, odlučio je nastaviti karijeru u Sjedinjenim Državama, u redovima Intera iz Miamija (Inter Miami), člana MLS lige.

Time se odrekao značajne količine novca. Prošle sezone je na terenu zaradio procijenjenih 70 miliona dolara, uz dodatnih 70 miliona dolara od sponzorstava i poslovnih poduhvata. Ipak, prije nove kampanje na Svjetskom prvenstvu, 38-godišnji Argentinac je ostvario vrhunac američkog sna. Forbes procjenjuje da je Messi sada milijarder s neto vrijednošću od 1,1 milijardu dolara, prvenstveno zahvaljujući akumuliranom kapitalu i rastu vrijednosti nekretnina tokom karijere, kao i opciji sticanja vlasničkog udjela u Inter Miamiju nakon penzionisanja.

Messi je peti najbogatiji Argentinac na Forbesovoj listi svjetskih milijardera i jedan od samo četiri sportiste koji su to postali dok su još bili aktivni. Njemu se pridružuju NBA zvijezda LeBron James, golfer Tiger Woods i Ronaldo, koji su se također našli na listi ovog petka. Bivši engleski fudbaler David Beckham, koji je u SAD došao pred kraj karijere, a danas posjeduje manjinski udio u Interu iz Miamija, nedavno je također premašio granicu od milijardu dolara, 13 godina nakon što se povukao iz profesionalnog fudbala.

Predstavnici Lionela Messija nisu odgovorili na Forbesov zahtjev za komentar.

Od rastućeg problema do globalne senzacije

Rođen u radničkoj porodici oko 320 kilometara sjeverozapadno od Buenos Airesa, Messiju je kao dječaku dijagnosticiran nedostatak hormona rasta dok je igrao za omladinske selekcije kluba Newell's Old Boys iz Rosarija. Uprkos tome, zahvaljujući nevjerovatnom talentu s loptom, postigao je gotovo filmski uspon.

Barcelona (FC Barcelona) ga je dovela u svoju akademiju kada je imao 13 godina, preselila ga u Španiju i finansirala tretmane hormonom rasta koji su mu pomogli da dostigne trenutnu visinu od 170 centimetara. Nakon što je 2004. godine, sa samo 17 godina, promoviran u prvi tim Barcelone i debitovao za seniorsku reprezentaciju Argentine 2005. godine, brzo je postao globalna senzacija. Prvu Zlatnu loptu (Ballon d'Or), nagradu za najboljeg fudbalera na svijetu, osvojio je 2009. godine.

Tokom 17 sezona u Barceloni i dvije u Paris Saint-Germainu, Messi je osvojio još sedam Zlatnih lopti – ukupno osam, što je rekord i tri više od Ronalda. Osim toga, osvojio je deset titula prvaka Španije, dvije titule prvaka Francuske i četiri trofeja Lige prvaka UEFA.

Prvi put se pojavio na Forbesovoj listi najplaćenijih fudbalera na svijetu 2008. godine s procijenjenom platom od 11,9 miliona dolara, što ga je tada smjestilo na 18. mjesto. Njegovi prihodi su se značajno povećali zahvaljujući ugovorima koje je potpisao s Barcelonom tokom sljedeće decenije. Prema procuriloj kopiji četverogodišnjeg ugovora od 2017. do 2021. godine, koji je kasnije objavio španski list El Mundo, Messi je zarađivao više nego što se ranije mislilo, uključujući oko 177 miliona dolara samo u sezoni 2017/18.

Prema Udruženju igrača MLS-a, Messiju je ove godine zagarantovano 28,3 miliona dolara na terenu, što je više nego dvostruko više od sljedeće najviše plate u ligi. Međutim, od dolaska u Inter Miami 2023. godine, fudbalski insajderi kažu da njegov ukupni prihod uključuje ugovore o podjeli prihoda s MLS partnerima kao što su Adidas i Apple TV. Vlasnik Inter Miamija, Jorge Mas, rekao je za Bloomberg u martu da Messiju plaća između 70 i 80 miliona dolara godišnje.

Tokom svoje karijere, Messi je zaradio procijenjenih 1,2 milijarde dolara od svojih ugovora o igračima prije oporezivanja i provizija agentima. Jedini sportista koji ga nadmašuje po tom kriteriju je Ronaldo.

Kada se uračuna više od 600 miliona dolara prihoda od sponzorstava, memorabilija i drugih poslovnih aktivnosti, Messijeva ukupna zarada u karijeri raste na 1,8 milijardi dolara, iza Ronalda i Tigera Woodsa.

Zajedno sa svojim ocem Jorgeom, koji je njegov agent i poslovni menadžer, Messi trenutno ima više od deset aktivnih partnerstava s brendovima, uključujući Mastercard, Michelob Ultra i Lay's. Uprkos činjenici da rijetko daje intervjue, postao je jedan od najpopularnijih i komercijalno najatraktivnijih sportista na svijetu. Godine 2006. napustio je Nike i potpisao za Adidas, a saradnju s njemačkim proizvođačem sportske opreme dodatno je ojačao doživotnim ugovorom 2017. godine.

Njegova ukupna zarada od 140 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci donijela mu je treće mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih sportista na svijetu za 2026. godinu. Od 2014. godine nije bio niže od petog mjesta, dok je 2019. i 2022. godine zauzimao prvo mjesto.

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Visoka primanja su mu također donijela probleme

Visoka primanja su mu također donijela probleme. Messi i njegov otac su 2016. godine proglašeni krivima za utaju poreza na španskom sudu zbog korištenja offshore kompanija za prihode od sponzorstva. Izbjegli su zatvorsku kaznu, ali su morali platiti oko četiri miliona dolara kazne.

S druge strane, njegovo bogatstvo mu je omogućilo da izgradi značajan investicijski portfolio. To uključuje udio u lancu butik hotela MiM Hotels, koji posluje u Španiji i Andori, kao i u javno kotiranom investicijskom fondu za nekretnine Edificio Rostower Socimi, koji je pokrenut 2024. godine i čija tržišna vrijednost iznosi 282 miliona dolara.

Sportsko piće Mas+ by Messi, razvijeno u saradnji s Markom Anthonyjem Brandsom, nije postiglo očekivani uspjeh i postepeno se povlači s tržišta. Ipak, Messi je i dalje partner u argentinskom lancu restorana El Club de la Milanesa (El Club de la Milanesa), a posjeduje i dva fudbalska kluba: urugvajski Deportivo LSM, koji je osnovao sa svojim saigračem iz Inter Milana Luisom Suárezom (Luis Suárez), i španski UE Cornellà (UE Cornellà), klub iz petog ranga takmičenja koji je kupio u aprilu.

Na kraju krajeva, ipak, njegova najuspješnija investicija bi mogao biti upravo njegov vlastiti klub.

Puni rezultat Miamija

Dolazak u Miami na kraju karijere pokazao se kao pun pogodak. Klub koji su osnovali David Beckham i braća Jorge i Jose Mas (Jose Mas) stigao je od dna MLS-a 2023. godine do osvajanja MLS kupa 2025. godine, tokom Messijeve druge pune sezone s timom.

„Morali biste živjeti ispod kamena da ne znate da Lionel Messi igra u Miamiju“, rekao je Jorge Mas za Forbes 2024. godine.

Vrijednost kluba porasla je sa 600 miliona dolara prije Messijevog dolaska na rekordnih 1,35 milijardi dolara za samo tri godine. Zahvaljujući opciji preuzimanja vlasničkog udjela nakon završetka karijere, Messi će lično profitirati od rasta koji je pomogao ostvariti.

To ipak ne znači da je spreman okačiti kopačke o klin. U oktobru je potpisao novi trogodišnji ugovor s Interom iz Miamija, a ovog mjeseca će igrati na svom šestom Svjetskom prvenstvu, gdje će Argentina braniti titulu.

U intervjuu za španske novine Diario Sport prošle godine, govoreći o predstojećem turniru, Messi je rekao da ne želi biti “teret” timu, ali da i dalje uživa u fudbalu.

“U trenutku kada vidim da nisam dovoljno spreman, da se mučim na terenu i da više ne uživam u igri, znat ću da je vrijeme da prestanem”, rekao je Messi, koji 24. juna puni 39 godina. “Za sada uživam, osjećam se dobro i stvari su takve.”

Hank Tucker, Forbes

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