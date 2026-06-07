Uskoro kraj jeftinih narudžbi sa Temua i sličnih sajtova

Posljednjih godina, evropski potrošači su se navikli na vrlo jeftinu kupovinu iz Kine. Majica za pet eura, futrola za telefon za dva eura, sunčane naočale za tri eura. I sve to uz besplatnu dostavu.

Međutim, za manje od mjesec dana, počet će period koji bi mogao fundamentalno promijeniti ekonomiju takvih kupovina.

Evropska unija će od 1. jula uvesti novu fiksnu carinu od tri eura za svaku vrstu proizvoda u pošiljci za pošiljke iz trećih zemalja u vrijednosti do 150 eura. Mjera je prvenstveno odgovor na eksplozivan rast platformi poput Temu, Shein, AliExpress i drugih online trgovaca izvan EU.

Iako tri eura na prvi pogled ne zvuči mnogo, za najjeftinije proizvode to može značiti značajno povećanje cijene.

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Kupovina od 15 eura može postati kupovina od 24 eura

Nova carina se neće obračunavati na cijeli paket, već na pojedinačne vrste proizvoda, odnosno tarifne kategorije. To znači da će konačni račun zavisiti od toga šta kupac naruči.

Ako neko kupi majicu za pet eura, u budućnosti će platiti još tri eura carine. Konačni trošak će se tako povećati za 60 posto. Ako naruči tri identične majice različitih boja u istom paketu, carina će i dalje iznositi tri eura.

Bit će potpuno drugačije s tipičnom kupovinom na Temu, gdje korisnici često naručuju nekoliko različitih sitnica istovremeno. U paketu koji uključuje, na primjer, majicu, masku za telefon i sunčane naočale, ukupne vrijednosti 15 eura, bit će potrebno platiti dodatnih devet eura nove carine. Kupovina će tako potrošača koštati 24 eura, prije svih ostalih troškova.

Takve kupovine su u srži poslovnog modela platformi kao što su Temu i Shein.

Brisel želi zaustaviti poplavu jeftinih paketa

Nova carina, međutim, samo je prvi korak. Brisel već priprema mnogo širu reformu koja će ukinuti prethodni izuzetak za pošiljke do 150 eura i uspostaviti jedinstveni evropski sistem carinskih podataka. Cilj nije samo opteretiti jeftine kupovine, već preoblikovati poslovni model platformi poput Temu i Shein, koje danas svakodnevno šalju milione paketa direktno iz Azije u EU.

Evropska komisija želi da se više robe skladišti u Evropi i da platforme preuzmu veću odgovornost za proizvode koje prodaju evropskim potrošačima.

Razlog za ovu mjeru je prvenstveno izuzetan rast broja pošiljki iz trećih zemalja. Prema podacima Evropske komisije, u EU svakodnevno stiže približno 12,6 miliona pošiljki vrijednih manje od 150 eura. Na godišnjem nivou to znači oko 4,6 milijardi paketa. Čak 91 posto tih pošiljki dolazi s kineskih online platformi.

Evropske zemlje upozoravaju da domaći trgovci teško mogu konkurirati proizvodima koji stižu direktno iz Azije, često po cijenama s kojima evropske kompanije ne mogu konkurirati.

U Briselu, osim toga, ističu probleme sigurnosti proizvoda, potcjenjivanja vrijednosti pošiljki, kao i prakse u kojoj trgovci dijele veće kupovine na nekoliko manjih paketa kako bi izbjegli carinske obaveze.

“Mnogi mali trgovci zatvaraju svoja vrata”, upozorila je danska ministrica ekonomije Stephanie Lose prilikom usvajanja političkog sporazuma. U ime danskog predsjedništva, predsjedavala je sastankom ministara finansija EU.

Samo prvi korak

Nova carina trebala bi važiti samo privremeno, do sredine 2028. godine. Tada bi trebala stupiti na snagu šira evropska carinska reforma, koja će ukinuti trenutni izuzetak za pošiljke do 150 eura i uvesti novi sistem praćenja uvoza putem interneta.

U međuvremenu, u Briselu se raspravlja o dodatnoj naknadi za obradu pošiljki, koju bi plaćali online trgovci, odnosno uvoznici.

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