Trump tvrdi da bi UFC arena mogla postati trajna u Bijeloj kući: Evo šta znamo o nadolazećem događaju

Bijela kuća je manje od dva tjedna udaljena od domaćinstva priredbe mješovitih borilačkih vještina nazvane “UFC Freedom 250”, koja će se održati na 80. rođendan predsjednika Donalda Trumpa, a predsjednik je naznačio da bi posebno izgrađena arena koja trenutno prekriva Južni travnjak Bijele kuće (koju su neki mediji opisali kao “kičastu” i “nedostojanstvenu”) mogla postati trajna instalacija.

U videu objavljenom ovog tjedna na TikToku Trump je usporedio arenu s francuskim simbolom, Eiffelovim tornjem, koji je izvorno izgrađen kao središnji dio Svjetske izložbe u Parizu 1889. godine i trebao je biti uklonjen nakon 20 godina.

Rekao je da je UFC arena “vrlo privlačna mnogim ljudima” te dodao: “Možda je nikada, baš nikada nećemo ukloniti.”

UFC Freedom 250 zakazan je za 14. lipnja i dovest će desetke tisuća ljubitelja MMA-a u Washington D.C., od kojih će oko 4.300 borbe pratiti s travnjaka Bijele kuće, dok će ih do 100.000 gledati na ekranima u obližnjem parku Ellipse.

Kako se događaj približava, postao je jedna od glavnih tema političkih rasprava, a aktivist za građanska prava velečasni Al Sharpton nedavno ga je usporedio s nekadašnjim “borbama za robovlasnike”, tvrdeći da “Trump i drugi pokušavaju vratiti Ameriku iz koje smo se mukotrpno izvukli”.

Mjesta na travnjaku Bijele kuće popunit će nekolicina vlasnika ulaznica koji su za VIP mjesta platili procijenjenih 1,5 milijuna dolara, dok su preostale ulaznice podijeljene između Bijele kuće, TKO-a i UFC-a. Izvršni direktor i osnivač UFC-a Dana White pozvao je i nekoliko slavnih osoba da sjede uz sam kavez.

Najmanje 1.200 od približno 4.300 mjesta na travnjaku bit će dodijeljeno aktivnim pripadnicima vojske, izvještava Time, no interni vojni memorandumi pokazuju da vojnici moraju zadovoljiti propisane kriterije visine i težine kako bi dobili ulaznicu.

Odabrani pripadnici vojske moraju sami platiti put do Washingtona, prednost će imati mlađi dočasnici i časnici koji su “istinski ljubitelji UFC-a”, članovi obitelji nisu pozvani, a sudionici moraju zadovoljiti omjer opsega struka i visine od 0,55, što znači da opseg struka mora iznositi najviše 55 posto njihove visine.

Popularna Facebook stranica namijenjena vojnicima objavila je popis uvjeta uz komentar: “Nema debeljuca na UFC događaju u Bijeloj kući.”

Adam Sandler i Mario Lopez neće doći

Predstavnici glumaca Adama Sandlera i Marija Lopeza potvrdili su za Forbes da neće prisustvovati događaju sljedećeg mjeseca, unatoč tome što je White izjavio da su pozvani zajedno s Tomom Bradyjem, Jasonom Stathamom, Jaredom Letom, Dwayneom “The Rockom” Johnsonom (članom upravnog odbora TKO-a) i Guyjem Ritchiejem.

Lopezov glasnogovornik rekao je za Forbes da neće moći doći zbog snimanja filma “Christmas at the Starlight”, dok je Sandlerov predstavnik također potvrdio da neće prisustvovati. Forbes je kontaktirao i ostale kako bi provjerio planiraju li doći.

Internetska zvijezda i streamer Adin Ross, koji je ugostio Trumpa u intervjuu uoči izbora 2024. godine, u travnju je izjavio da je odbio ponude vrijedne milijun dolara za svoje ulaznice za UFC Freedom 250. Međutim, tijekom prijenosa ovog tjedna rekao je da je ipak odlučio ne doći.

“Radije ću to gledati kod kuće sa svojim ocem”, rekao je.

Što je UFC Freedom 250?

UFC, kojim upravlja dugogodišnji Trumpov saveznik Dana White, organizira prvi sportski događaj u povijesti na prostoru Bijele kuće 14. lipnja. Glavna borba večeri bit će dvoboj Ilije Topurije i Justina Gaethjea za naslov prvaka lake kategorije, dok će se Alex Pereira i Ciryl Gane boriti za privremeni naslov u teškoj kategoriji.

Na prostoru Bijele kuće u tijeku je izgradnja posebne arene s 4.000 sjedećih mjesta koja će sadržavati puni UFC-ov oktogon promjera 87 stopa, goleme videozidove, scenografiju u crvenoj, bijeloj i plavoj boji te posebno izrađenu rasvjetnu konstrukciju nazvanu “The Claw”.

Ellipse, park površine 52 hektara južno od Bijele kuće, ugostit će navijački festival na kojem se očekuje između 75.000 i 100.000 ljudi koji će borbe pratiti besplatno.

Koliko će koštati UFC priredba u Bijeloj kući?

Prema intervjuu koji je Mark Shapiro, predsjednik TKO-a, dao Sports Business Journalu u ožujku, UFC bi na produkciju trebao potrošiti oko 60 milijuna dolara, uključujući izgradnju arene i honorare boraca.

White je izjavio da će sve troškove snositi tvrtka, a ne vlada, te dodao da će UFC na događaju izgubiti približno 30 milijuna dolara.

Shapiro je događaj nazvao “najvećim marketinškim alatom svih vremena” te “trenutkom koji se događa jednom u generaciji”.

Inače, White je rekao da će UFC potrošiti 700.000 dolara na obnovu travnjaka Južnog travnjaka koji će biti oštećen izgradnjom arene.

Hoće li porezni obveznici platiti dio troškova?

To nije potpuno jasno. Bijela kuća poručila je Forbesu da se “neće koristiti novac poreznih obveznika osim onoga što bi se ionako trošilo na redovne dužnosti i odgovornosti zaposlenika”.

Što točno to znači nije precizirano, ali vjerojatno podrazumijeva korištenje postojećeg osoblja, poput agenata Tajne službe koji bi ionako bili na dužnosti, za zaštitu predsjednika i provedbu određenih sigurnosnih mjera.

Nije poznato tko će snositi troškove kontrole mase, regulacije prometa i dodatne policijske prisutnosti u području Bijele kuće i parka Ellipse.

Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je za specijalizirani portal Wrestling Inc. da je UFC Freedom 250 dobio oznaku “SEAR 1”, najvišu sigurnosnu klasifikaciju za posebne događaje, čime je izjednačen sa Super Bowlom i Čikaškim maratonom.

Prema lokalnim izvješćima, grad Santa Clara u Kaliforniji ove je godine za policijske i sigurnosne usluge tijekom Super Bowla potrošio oko 6,4 milijuna dolara.

Predsjednik Donald Trump prisustvovao je Super Bowlu u New Orleansu 2025. godine, a istraga portala Snopes pokazala je da je taj odlazak porezne obveznike stajao milijune dolara zbog prijevoza, troškova Tajne službe i drugih sigurnosnih mjera, uključujući angažman gotovo 700 zaposlenika Ministarstva domovinske sigurnosti.

Koliko koštaju ulaznice za UFC u Bijeloj kući?

Standardne ulaznice nije moguće kupiti. UFC je podijelio oko 85.000 besplatnih ulaznica navijačima koji žele pratiti borbe na velikim ekranima u parku Ellipse, udaljenom oko 300 metara od glavnog događaja i izvan posjeda Bijele kuće.

Glavni program na Južnom travnjaku dostupan je samo uz pozivnicu, a mjesta su dodijeljena vojnom osoblju, dužnosnicima administracije te VIP gostima koje su odabrali Trump i čelnici UFC-a.

Bogati pojedinci i korporativni sponzori mogu kupiti VIP pakete vrijedne 1,5 milijuna dolara, koji uključuju mjesta na travnjaku Bijele kuće, pristup privatnom prijemu, službenom vaganju boraca, konferencijama za medije, koncertu grupe Zac Brown Band dan prije događaja te mjesta uz kavez na UFC-u 329 u srpnju, gdje će Conor McGregor odraditi svoju prvu borbu nakon pet godina.

Kako gledati UFC Freedom 250

Prijenos događaja iz Bijele kuće bit će dostupan uživo na platformi Paramount+ od 20 sati po istočnoameričkom vremenu u nedjelju, 14. lipnja. Pretplate počinju od 8,99 dolara mjesečno, a za gledanje je potrebna aktivna pretplata.

Inače, internetski komentatori i Trumpovi kritičari događaj su nazvali “sramotom” i potezom koji pokazuje potpunu neosjetljivost prema situaciji, dijelom zbog činjenice da se mnogi Amerikanci suočavaju s posljedicama aktualnog rata s Iranom.

UFC komentator Joe Rogan, nekoć veliki Trumpov pristaša koji se posljednjih mjeseci udaljio od administracije, izjavio je u podcastu u ožujku da je “čudno održavati borbu u Bijeloj kući usred prokletog rata”.

White je branio događaj u razgovoru za Rolling Stone, rekavši da se UFC “ne može svaki put saviti, slomiti i odustati zbog svake loše stvari koja se događa u svijetu”.

Rogan, koji će ipak komentirati borbe, također je izjavio da smatra kako je događaj “marketinški trik” te sigurnosni rizik. Nedavno je dodao da mu se ne sviđa ideja otvorene arene jer bi borci mogli biti izloženi vrućini, kiši ili insektima.

Drugi Trumpovi kritičari tvrde da događaj pokazuje kako predsjednikovi prioriteti nisu usklađeni s potrebama običnih Amerikanaca.

“Hvala Bogu da su usredotočeni na prioritete svih Amerikanaca”, ironično je napisao kalifornijski guverner Gavin Newsom nakon što je Bijela kuća objavila planove za borilačku priredbu.

Slične kritike iznio je i predsjednik Demokratske stranke Ken Martin: “Donald Trump ima milijarde za svoju zlatnu plesnu dvoranu, potpuno novu UFC arenu ispred Bijele kuće, svoje kriminalne MAGA saveznike i svoj rat s Iranom. Nema ništa za zdravstvenu skrb.”

John Dichtl, predsjednik Američkog udruženja za državnu i lokalnu povijest, doveo je u pitanje predstavljanje borbe kao proslave 250. obljetnice Sjedinjenih Država: “Kakve veze UFC borba ima s američkom veličinom?”

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa

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