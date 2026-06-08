Hongqi Guoya stiže kao alternativa zapadnim automobilima

U Rusiji su od invazije na Ukrajinu prisutni strani modeli automobila, ali ne u broju u kojem je to bilo prije 2022. godine. Ovu tržišnu nišu koristi Kina, čiji brendovi su i dalje prisutni na velikom ruskom tržištu. Nedavno je u Rusiju stigao i najskuplji automobil proizveden u Kini; Hongqi Guoya čija cijena iznosi 31,7 miliona rubalja (oko 445.000 dolara). Izgledom podsjeća na Rolls-Royce, što i ne iznenađuje, budući da ga je dizajnirao bivši dizajner Rolls-Roycea Giles Taylor. Hongqi je jedan od najstarijih automobilskih brendova u Kini, i auto stručnjaci procjenjuju da bi mogao biti direktan rival automobilima sa Zapada: Mercedesu S-klase , Audiju A8 i BMW – u serije 7, a moguće i Mercedes-Maybachu.

Cjenovno, iako se približava iznosu od skoro 500.000 dolara, Guoya je i dalje pristupačnija od Mercedes-Maybacha, koji u Rusiji košta 45 miliona ruskih rubalja (631.130 dolara).

Automobil je dizajnirao bivši dizajner Rolls-Roycea Giles Taylor, Foto: Peter Kovalev / Zuma Press / Profimedia

Na tržištu su dva modela; osnovni Elegance V6, koji košta 27,7 miliona ruskih rublji, ili otprilike 389.000 dolara po trenutnom kursu. Model više klase, Imperial V8 je 31,7 miliona ruskih rublji, što je otprilike oko 445.000 dolara. U Kini, osnovni model Guoya prodaje se po cijeni od 1,4 miliona juana, što je oko 207.000 dolara.

Elegance V6 model dolazi sa 3,0-litarskim V6 motorom s turbopunjačem, te 380 konjskih snaga i 600 Nm obrtnog momenta, dok Imperial V8 nosi 4,0-litarski V8 motor s turbopunjačem koji proizvodi 476 KS i 660 Nm obrtnog momenta.