Forbes Magazin večeras u 20 sati: Za koga online trgovina postaje skuplja i zašto Prada ulazi u svemir

U novoj emisiji Forbes Magazin koja se emitira večeras u 20 sati u programu N1 razgovaramo sa Orhanom Gazibegovićem, predsjednikom e-Commerce asocijacije u Bosni i Hercegovini.

Evropska unija od 1. jula uvodi novu privremenu carinsku mjeru koja predviđa naknadu od tri eura za pakete vrijednosti manje od 150 eura koji u EU stižu iz trećih zemalja. Ova odluka dolazi u trenutku snažnog rasta online trgovine i sve većeg priliva pošiljki sa globalnih platformi poput Temua, AliExpressa i Amazona, što otvara brojna pitanja o njenim efektima na tržište, potrošače i domaće trgovce.

Istovremeno, online trgovina u Bosni i Hercegovini bilježi kontinuiran rast i postaje važan dio svakodnevnih potrošačkih navika građana. Gazibegović pojašnjava šta će uvođenje carinske mjere značiti za online kupce iz BiH.

U emisiji donosimo detalje sa Pradinog predstavljanja odjevnog predmeta koji će astronauti NASA-e nositi na Mjesecu. Riječ je o podgarnituri za hlađenje i ventilaciju, razvijenu zajedno s kompanijom Axiom Space iz Houstona. Tkanina ima ugrađene cijevi kroz koje cirkuliše rashladna tečnost, što astronautima omogućava regulaciju tjelesne temperature u ekstremnim uslovima lunarnog okruženja. Ovaj odjevni predmet dio je kompletnog svemirskog odijela AxEMU koje Axiom Space razvija za NASA-u. Odijelo se planira koristiti na misiji Artemis 4, čije se slijetanje na Mjesec očekuje 2028. godine.

Prada je u ovaj projekt ušla još 2023, a vanjski sloj odijela predstavljen je prošle godine u Milanu.

Šta su zaključci ovogodišnjeg okupljanja direktora i viših rukovodilaca aviokompanija, koje se upravo održalo u Rio de Janeiru, jedno je od pitanja koje zanima putnike. Cijene mlaznog goriva porasle su za 70% u odnosu na prethodnu godinu, dok će se neto profit globalne avio-industrije „prepoloviti u odnosu na 2025. godinu“, padajući sa 45 milijardi dolara na 23 milijarde dolara u 2026. godini, jedna je od poruka.

Globalna potražnja, naglašeno je, za sada je na istom nivou, iako kompanije povećavaju cijene kako bi nadoknadile troškove goriva. Međutim, rast putničkog prometa će se neizbježno usporiti.

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