Mogu li putnici očekivati skuplje karte: Profit aviokompanija pao, rast troškova mlaznog goriva 100 milijardi dolara

Avio industrija suočava se sa stvarnošću stalno visokih troškova mlaznog goriva i naglog pada profita, što se ogleda u sve pesimističnijem tonu vodećih ljudi u industriji i sve većim indikacijama da putnici mogu očekivati ​​veće cijene avionskih karata.

Globalne aviokompanije će 2026. godine kolektivno platiti 100 milijardi dolara više za mlazno gorivo nego prošle godine, rekao je Willie Walsh, generalni direktor Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz (IATA), na najvažnijem godišnjem okupljanju direktora i viših rukovodilaca aviokompanija u nedjelju.

„S obzirom na to da su cijene mlaznog goriva porasle za 70% u odnosu na prethodnu godinu, neto profit globalne avio-industrije „prepoloviće se u odnosu na 2025. godinu“, padajući sa 45 milijardi dolara na 23 milijarde dolara u 2026. godini,“ rekao je Walsh učesnicima godišnjeg sastanka IATA-e u Rio de Janeiru.

Volatilnost cijena goriva i inflatorni pritisci bili su najveći rizici koje je identificiralo 21 rukovodilac globalnih aviokompanija u anketi konsultantske firme Deloitte objavljenoj prošle sedmice.

Kako cijene mlaznog goriva utiču na izglede aviokompanija?

Industrijski analitičari sve više tmurno gledaju na 2026. godinu.

„Avioindustrija je ušla u 2026. godinu s velikim zamahom“, napisali su istraživači Deloittea. „Do sredine godine, taj optimizam izgleda kao daleka uspomena.“

Fitch Ratings je prošle sedmice revidirao svoje prognoze za globalnu avio-industriju na “pogoršavajuće”, posebno navodeći visoke cijene goriva kao jedan od faktora koji su doveli do nedavnih propadanja aviokompanija i problema s likvidnošću.

Značajno je da mnoge kompanije planiraju svoje poslovanje pod pretpostavkom da će visoke cijene goriva ostati visoke tokom cijele 2027. godine. United Airlines pretpostavlja da će cijene nafte ostati iznad 100 dolara po barelu do kraja 2027. godine. U subotu je izvršni direktor Air New Zealnda, Nikhil Ravishankar, rekao za Reuters da je kompanija uspjela neutralizirati između 25% i 40% porasta cijena mlaznog goriva zahvaljujući zaštiti od rizika i povećanju cijena karata koje će se nastaviti sljedeće godine.

Hoće li cijene avionskih karata porasti ovog ljeta?

„Visoke cijene nafte neminovno znače više cijene karata“, rekao je Walsh učesnicima konferencije u Brazilu, dodajući da su profitne marže prevoznika „izuzetno male“.

Globalna potražnja za sada je na istoj razini, rekao je, iako kompanije povećavaju cijene kako bi nadoknadile troškove goriva. Međutim, rast putničkog prometa će se neizbježno usporiti.

Sean Doyle, glavni izvršni direktor British Airwaysa, rekao je za The Guardian da će povećanje cijena prvo osjetiti putnici na dugim letovima i oni koji koriste premium usluge, dok će tržište kratkih letova ostati osjetljivije na cijene.

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U međuvremenu, u SAD-u su “cijene domaćih letova porasle za 17% za Dan nezavisnosti i oko 18% za ostatak ljeta u poređenju s prošlom godinom”, rekla je za Forbes Katy Nastro, glasnogovornica aplikacije za avio karte Going. Dodala je da su prosječne cijene međunarodnih letova ostale uglavnom nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu.

„To mi govori da postoji određeno smanjenje kada su u pitanju međunarodne rezervacije“, rekla je.

Stabilne cijene karata mogu biti dobra vijest za međunarodne putnike, dodala je, „ali nisu dobre za aviokompanije“.

Kašnjenja u isporukama novih aviona od Boeinga i Airbusa dodatno su pogoršala situaciju, prisiljavajući prevoznike da duže koriste starije i manje efikasne avione. To povećava troškove održavanja u vrijeme kada cijene nafte rastu. Walsh je u nedjelju izjavio da dva proizvođača imaju ukupno više od 18.000 aviona u zaostatku.

Problem Hormuškog moreuza

Nije poznato kada će se ponovo otvoriti Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko 20% svjetske trgovine tečnim naftnim derivatima.

Najvažniji svjetski morski prolaz za transport nafte zatvoren je od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvele zračne napade na Iran.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su Iran i Izrael blizu trenutnog prekida vatre nakon što su obje strane razmijenile napade.

„Trump je napravio mnogo pogrešnih procjena i dok ne shvati da mora riješiti ovaj problem, ništa se neće dogoditi“, rekao je za Forbes Patrick De Haan, šef analize tržišta nafte u GasBuddyju. Dodao je da čak ni ponovno otvaranje Hormuškog moreuza u ovom trenutku vjerovatno neće odmah vratiti cijene goriva na predratni nivo.

„Čak i u najboljem slučaju, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza moglo bi potrajati šest do osam mjeseci ako bi se danas postigao dogovor“, rekao je Toril Bosoni, direktor odjela za tržišta nafte u Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA) sa sjedištem u Parizu, na energetskoj konferenciji u Londonu prošle sedmice.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link originalnog članka)