Cijene zlata i srebra pale na najniži nivo u posljednja dva mjeseca

Cijene zlata i srebra naglo su pale u utorak zbog novih tenzija povezanih sa sukobom s Iranom i očekivanja da bi američke Federalne rezerve (Fed) mogle nastaviti podizati kamatne stope. Time su oba plemenita metala pala na najniže nivoe u posljednja dva mjeseca, dok je srebro izbrisalo gotovo polovinu svoje vrijednosti s rekordno visokog nivoa dostignutog u januaru.

Cijena srebra je u utorak do 15:15 sati po istočnom vremenu iznosila 65,78 dolara po unci, što je pad od više od četiri posto. Tokom dana, cijena srebra je pala za gotovo šest posto i nakratko je pala na 64,46 dolara po unci.

Istovremeno, zlato se trgovalo po cijeni od oko 4.292 dolara po unci, što je skoro dva posto niže nego prethodnog dana, nakon što je tokom trgovanja dotaklo dnevni minimum od 4.259,90 dolara.

Oba metala su zabilježila kontinuirani pad tokom juna. Srebro je izgubilo više od 13 posto svoje vrijednosti od početka mjeseca, kada se trgovalo po cijeni nešto višoj od 75 dolara po unci, dok je zlato palo za oko šest posto u odnosu na početak juna, kada je vrijedilo približno 4.575 dolara po unci.

Posljednji put zlato i srebro su bili na ovim nivoima krajem marta. Analitičari su u to vrijeme pad povezali s kontradiktornim porukama iranskih i američkih zvaničnika u vezi s mirovnim pregovorima. Prije toga, njihove cijene nisu bile ovako niske od decembra prošle godine.

Plemeniti metali su sada daleko od rekordnih vrijednosti dostignutih krajem januara. Srebro je od tada izgubilo gotovo polovinu svoje vrijednosti, nakon što je dostiglo vrhunac od oko 120 dolara po unci.

Zašto cijene padaju?

Nekoliko analitičara povezuje najnoviji pad s rastućim geopolitičkim tenzijama na Bliskom istoku i očekivanjima da bi Fed mogao dodatno povećati kamatne stope.

Ole S. Hansen, direktor za strategiju roba u Saxo banci, rekao je da srebro prolazi kroz “novu fazu slabosti” dok investitori čekaju jasnije signale o inflaciji, cijenama energije i budućem smjeru monetarne politike američke centralne banke.

Foto: Shutterstock /Lee Charlie

Analitičari njemačke Commerzbanke procjenjuju da će cijene zlata ostati pod pritiskom sve dok tržište očekuje nova povećanja kamatnih stopa. Takva očekivanja dodatno su ojačana nakon što su prošle sedmice objavljeni snažni podaci o zaposlenosti u SAD-u.

Slično mišljenje izrazio je i Ryan McKay, viši strateg za tržište roba u TD Securities, koji je kao glavne razloge pada naveo strah od inflacije, snažno tržište rada i povećanu vjerovatnoću povećanja kamatnih stopa.

Pad cijena uslijedio je nakon razmjene napada između Izraela i Irana, kao i izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države “moraju odgovoriti” nakon navodnog obaranja američkog helikoptera Apache u blizini Hormuškog moreuza.

Fokus na podatke o inflaciji

Investitori sada pažljivo prate podatke o inflaciji za maj, koji bi trebali biti objavljeni danas.

“Ako podaci o inflaciji u SAD-u za maj budu viši od očekivanih, cijena zlata će vjerovatno dodatno pasti”, rekli su analitičari Commerzbanke.

Pod pritiskom i nakon snažnih podataka o zaposlenosti

Cijene plemenitih metala su također bile pod pritiskom krajem prošle sedmice. Srebro je u petak palo za više od šest posto, dok je zlato izgubilo više od dva posto nakon objavljivanja podataka američkog Zavoda za statistiku rada.

Prema ovim podacima, američka ekonomija je u maju stvorila 172.000 novih radnih mjesta izvan poljoprivrednog sektora, dok je stopa nezaposlenosti ostala na 4,3 posto.

Bart Melek, direktor strategije tržišta roba u TD Securities-u, rekao je da takvi podaci čine vrlo malo vjerovatnim da će Fed uskoro smanjiti kamatne stope.

“Za zlato, to znači da trošak držanja pozicije postaje znatno veći”, rekao je Melek.

I dalje znatno iznad prošlogodišnjih nivoa

Uprkos najnovijim gubicima, zlato i srebro su i dalje znatno skuplji nego prije godinu dana.

Krajem januara, cijena srebra dostigla je rekordnih 120 dolara po unci, dok je cijena zlata nakratko premašila 5.600 dolara po unci.

Rast cijena tada su podstakli niži kamatni iznosi, Trumpove carinske mjere, geopolitičke tenzije i rastuća potražnja za srebrom iz tehnološkog sektora.

Trend se preokrenuo nakon što je Trump nominirao Kevina Warsha, kojeg tržište smatra manje sklonim agresivnom smanjenju kamatnih stopa od drugih potencijalnih kandidata, za predsjednika Federalnih rezervi.

Od početka sukoba s Iranom, cijene zlata i srebra su uglavnom bile pod pritiskom, dok su cijene nafte istovremeno rasle.

Conor Murray, Forbes

Cijene zlata i srebra dostigle su dvomjesečni minimum nakon tenzija s Iranom i straha od povećanja kamatnih stopa