Zašto zlato pada uprkos ratu u Iranu

Zlato je trebalo da bude sigurno utočište za investitore tokom konflikta na Bliskom istoku. Međutim, od početka rata u Iranu 28. februara, žuti metal je pao 11%, što dovodi u pitanje njegovu reputaciju sigurnog utočišta.

Ovaj ishod se čini obrnutim. Cijena sigurne imovine bi trebalo da raste kada svijet postane nestabilan. Ipak, novo istraživanje LPL Financial, jedne od najvećih nezavisnih brokerskih firmi sa 2,3 biliona dolara u imovini klijenata, tvrdi da prodaja nije znak neuspjeha.

Pixabay

Umjesto da samo djeluje kao utočište, zlato trenutno ima drugačiju ulogu, piše Kristian Kerr, šef makro strategije u LPL-u. Funkcioniše kao dio robe, dio rezervne imovine i, tokom perioda stresa, kao zamjena za dolare.

Nekoliko zemalja Persijskog zaliva, predvođenih Ujedinjenim Arapskim Emiratima, suočava se sa pritiscima na dolarsko finansiranje nakon što su poremećaji u Hormuškom moreuzu smanjili izvoz nafte i saobraćaj tankera. Prodaja nafte generiše dolare. Manja prodaja znači manji dotok dolara u region. A kada dođu računi na naplatu, vladama je potrebna likvidnost više nego imovina koja čuva vrijednost.

Turska nudi primjer iz stvarnog života. Suočena sa povećanim pritiskom na liru nakon energetskih šokova, centralna banka zemlje je prodala i zamijenila tri milijarde dolara vrijednih zlatnih rezervi u samo jednoj sedmici marta kako bi stabilizovala svoje tržište.

To pomaže objasniti neuobičajenu slabost zlata. Geopolitički strah obično podstiče investitore da se okrenu zlatu. Ali kada vladama i centralnim bankama zatreba gotovina, zlato postaje izvor finansiranja.

Kerr upozorava da pritisak možda nije gotov. Vlade pogođene velikim energetskim poremećajima obično se prvo fokusiraju na obnovu snabdijevanja gorivom, stabilizaciju budžeta i dopunjavanje deviznih rezervi, što sve zahtijeva dolare.

Nedavni pad zlata ne znači da investitori gube povjerenje u njega. Pad cijene, međutim, pokazuje da neki od najvećih svjetskih vlasnika više trebaju gotovinu nego zaštitu. I za imovinu na koju se računa da pruži finansijsku fleksibilnost tokom kriza, to znači da zlato radi tačno ono što treba da radi.

Brandon Kochkodin, Forbes

Why Safe Haven Gold Is Falling Despite The War In Iran

