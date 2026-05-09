Revolucionarno otkriće: Napravljena prva baterija na ugalj

Dok se ostatak svijeta bori s energetskom krizom, klimatskim promjenama i eksplozijom bolesti modernog doba, Kina iz svojih laboratorija šalje poruke koje bi mogle promijeniti budućnost planete. U samo nekoliko sedmica kineski naučnici predstavili su niz otkrića koja zvuče kao scenarij naučnofantastičnog filma, od prve „baterije na ugalj“ bez emisije štetnih gasova, do mikroskopskog materijala koji „lovi“ uranijum po okeanima.

Prema pisanju South China Morning Posta, Kina ubrzano gradi poziciju globalne naučne supersile, a posljednji rezultati pokazuju da ambicije Pekinga više nisu samo tehnološke, već civilizacijske.

Revolucija iz uglja, struja bez dima i zagađenja

Najveću pažnju izazvalo je predstavljanje prve svjetske „baterije na ugalj“ sa nultom emisijom ugljen-dioksida. Kineski istraživači uspjeli su proizvesti električnu energiju iz uglja bez klasičnog sagorijevanja, koristeći posebnu gorivnu ćeliju koja istovremeno povećava energetsku efikasnost i eliminiše emisije CO2.

Ako tehnologija bude komercijalno uspješna, mogla bi potpuno promijeniti način na koji svijet posmatra fosilna goriva i energetsku tranziciju.

Kineski odgovor na najveću bolest modernog doba

Paralelno s energetskim projektima, Kina je pokrenula i agresivnu nacionalnu strategiju protiv Alchajmerove bolesti, jednog od najbrže rastućih zdravstvenih problema na svijetu.

Procjene pokazuju da bi do 2050. godine skoro deset posto kineske populacije moglo biti pogođeno ovom degenerativnom bolešću mozga. Zbog toga su kineski naučnici dobili zadatak razvoja četiri potpuno nova lijeka koja bi mogla usporiti ili zaustaviti napredovanje bolesti.

Radi se o projektu koji Peking tretira kao pitanje nacionalne budućnosti.

Jeftine baterije koje bi mogle spasiti obnovljivu energiju

Kineski naučnici predstavili su i novu generaciju takozvanih „all-iron flow“ baterija, zasnovanih isključivo na željezu. Ovakve baterije mogle bi drastično pojeftiniti skladištenje energije iz solarnih i vjetroelektrana, što je trenutno jedan od najvećih problema zelene tranzicije.

Stručnjaci vjeruju da bi upravo skladištenje energije moglo odlučiti pobjednika globalne energetske utrke.

Misterija Yellowstonea konačno riješena?

Uz pomoć superkompjutera kineski istraživači tvrde da su uspjeli objasniti način funkcionisanja magmatskog sistema ispod Yellowstonea, najvećeg aktivnog vulkana na planeti.

Njihova analiza dovodi u pitanje decenijama prihvaćene teorije o kretanju magme ispod američkog tla. Potencijalna erupcija Yellowstonea smatra se jednim od najopasnijih prirodnih scenarija za čovječanstvo.

Skrivena AI moć koja zabrinjava Zapad

Posebnu pažnju izazvale su i tvrdnje da Kina možda raspolaže mnogo većim kapacitetima za razvoj vještačke inteligencije nego što se zvanično prikazuje.

Pojedini eksperti upozoravaju da bi stvarna računarska snaga kineskog AI sektora mogla biti i do 6.000 puta veća od javno dostupnih procjena, što otvara ozbiljna geopolitička pitanja o tehnološkoj dominaciji u budućnosti.

Materijal koji „lovi“ uranijum kroz vodu

U jednom od najneobičnijih istraživanja, međunarodni tim naučnika u Kini razvio je mikroskopski materijal koji se kreće kroz vodu i aktivno pronalazi jone uranijuma.

Ova tehnologija mogla bi omogućiti potpuno nove metode eksploatacije nuklearnog goriva, ali i pomoći u čišćenju radioaktivnog otpada iz mora i okeana.

Kina više ne sustiže svijet, ona ga pokušava predvoditi

Nekada poznata kao „svjetska fabrika“, Kina danas sve otvorenije pokazuje ambiciju da postane globalni centar nauke, tehnologije i inovacija. Najnovija otkrića pokazuju da se borba za dominaciju više ne vodi samo ekonomijom i vojskom, već laboratorijama, superkompjuterima i patentima.

