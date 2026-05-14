Jedna od najvećih ekonomija svijeta podigla carine na zlato i srebro na 15 posto, a sve s jednim ciljem

Indija je povećala uvozne tarife na zlato i srebro sa 6% na 15%, navodi se u vladinim uredbama objavljenim u srijedu, prenosi Reuters. Ovaj potez povezan je sa nastojanjima zemlje da ograniči kupovinu ovih metala u inozemstvu i smanji pritisak na devizne rezerve zemlje.

Veće carine bi, navodi se, mogle smanjiti potražnju kod drugog najvećeg svjetskog potrošača plemenitih metala, iako bi mogle pomoći u smanjenju trgovinskog deficita Indije i podržati rupiju, jednu od najslabijih azijskih valuta.

Međutim, postoji i druga strana ove mjere na koju upozoravaju iz industrije, a to je, da bi povećanje carina na uvoz moglo ojačati krijumčarenje, koje je počelo slabiti nakon što je ova zemlja u 2024. godini smanjila carine.

Obuzdavanje deficita

Vlada je uvela osnovnu carinu od 10% i porez na poljoprivrednu infrastrukturu i razvoj (AIDC) od 5% na uvoz zlata i srebra, čime je efektivni porez na uvoz povećan sa 6% na 15%.

“Kao što se i očekivalo, vlada je povećala carine kako bi obuzdala deficit tekućeg računa. Međutim, to bi moglo utjecati na potražnju, jer su cijene zlata i srebra već bile povišene”, rekao je Surendra Mehta, nacionalni sekretar Indijskog udruženja proizvođača zlata i draguljara.

Premijer Narendra Modi u nedjelju je, podsjeća Reuters, pozvao građane da izbjegavaju kupovinu zlata godinu kako bi zaštitili devizne rezerve. Indija gotovo svu svoju potrošnju zlata zadovoljava uvozom.

Prema izvještaju Svjetskog vijeća za zlato iz aprila ove godine, potražnja za investicijskim zlatom porasla je u Indiji usred nedavnog rasta cijena i negativnih prinosa od dionica u protekloj godini.

Priliv u indijske fondove

Priliv u indijske fondove trgovane zlatom (ETF-ove) porastao je za 186% u odnosu na prethodnu godinu u martu, dostigavši ​​rekordnih 20 metričkih tona.

Indija je posljednjih sedmica pokušavala obuzdati uvoz zlata i počela je naplaćivati ​​integrirani porez na robu i usluge (IGST) od 3% na uvoz zlata i srebra, što je navelo banke da zaustave uvoz na više od mjesec, što je, piše Reuters, smanjilo uvoz u aprilu na najniži nivo u gotovo 30 godina.

