Borba za Addiko u svom finišu: Više od pola dionica u rukama austrijske banke, poznato i šta će biti sa podružnicama u BiH Srbiji i Crnoj Gori

Ko će preuzeti Addiko Bank AG , pitanje je koje visi u zraku posljednjih sedmica. Ponude su iznijele Raiffeisen Bank International (RBI) i Nova Ljubljanska banka (NLB ), i prema posljednjim informacijama, postaje izvjesno da će posao biti sklopljen sa RBI.

Kako se može isčitati iz saopćenja austrijske bankarske grupe, više od polovine dionica Addiko banke je u rukama Raiffeisen Bank International.

“RBI obavještava da je zaključno sa 9. junom 2026. godine u 09:30 sati po srednjoevropskom ljetnom vremenu primila izjave o prihvatanju koje se odnose na ukupno 9.831.951 dionicu Addiko banke, što odgovara 50,42% svih izdanih dionica Addiko banke. U navedeni broj uključeno je i 1.878.167 dionica Addiko banke u vlasništvu društva Alta Group d.o.o., što odgovara 9,63% svih izdanih dionica Addiko banke”, navodi banka u saopćenju.

Rok za prihvatanje ponude

Rok za prihvatanje ponude još nije istekao; dioničari Addiko banke imaju vremena do 22. jula da se izjasne, ali budući da je prag od 50% već premašen, ishod preuzimanja se nazire, iako konačan procenat prihvatanja još uvijek ostaje otvoreno pitanje.

Addiko banka posluje u nekoliko zemalja regije, uključujući Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru.

Interes za preuzimanje, kako je Forbes BIH ranije pisao, pokazale su Raiffeisen Bank International NLB. U razmaku od svega jednog dana banke su objavile namjeru pokretanja dobrovoljnih javnih ponuda za sticanje kontrole nad Addikom. RBI je prvi povukao potez, 9. aprila, a dan kasnije i NLB. Addiko je u oba slučaja naveo da nije vodio nedavne razgovore o mogućem preuzimanju, te da će postupati u skladu s austrijskim Zakonom o preuzimanju, uključujući objavljivanje zvanične izjave nakon što svaka od banaka objavi dokument s ponudom.

U izjavi Upravni odbor Addiko banke sa sjedištem u Beču, podržao je kasnije ponudu za preuzimanje Raiffeisen Bank Internationala, uprkos višoj ponudi konkurentskog ponuđača Nove Ljubljanske banke, navodeći sigurniju isplatu kao ključni razlog.

NLB je podsjećamo, ponudila 29 eura (33,77 dolara) po dionici ili 566 miliona eura, a Raiffeisen banka (RBI) 26,50 eura po dionici.

Plan RBI u slučaju preuzimanja

Pitanje koje se također postavlja vezano za najveću transakciju u bankarskom sektoru posljednjih godina, je šta će se desiti sa Addikovim podružnicama, odnosno bankama, koje posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. RBI je već objavio plan prema kojem bi nakon kupovine zadržao hrvatske i slovenačke operacije, a prodao banke u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori investitoru iz Srbije (Alta Group).

“RBI namjerava zaključiti transakcijski ugovor s Alta Group doo (Srbija), jednim od dioničara Addiko banke, između ostalog o predviđenoj prodaji (Carve-Out) od strane Addiko Bank AG Addiko Bank ad Beograd (Srbija), Addiko Bank dd Sarajevo, Addiko Bank dd Banja Luka (obje Bosna i Hercegovina) i Addiko Bank AD Podgorica (Crna Gora), pod uslovom da Addiko Bank AG uspješno završi dobrovoljnu javnu ponudu za prodaju. Prodajna cijena za Carve-Out će odgovarati fer tržišnoj vrijednosti podružnica koje se prodaju”, naveli su iz RBI, dodajući: “RBI namjerava zadržati Addiko Bank dd Zagreb (Hrvatska), Addiko dd Ljubljana (Slovenija) i Addiko Bank AG (Austrija). Ovom transakcijom RBI bi ojačala svoj tržišni udio u Hrvatskoj i postala četvrta najveća banka (po ukupnoj aktivi), te bi ponovo ušla u Sloveniju gdje vidi potencijal u korporativnom i investicionom bankarstvu, kao i na tržištu malih i srednjih preduzeća.

Kupac regionalnog poslovanja, Alta Pay Group, kompanija povezana sa srbijanskim poslovnim čovjekom Davorom Macurom, drži 9,63% udjela u Addiko banci, ali osim direktnog vlasništva, grupacija na raspolaganju ima i finansijske instrumente (3.891.982 dionica Addiko Banka, ili oko 19,96 posto temeljnog kapitala banke), koje može kupiti po unaprijed dogovorenoj cijeni, ili kroz drugi vid ugovora, koji bi se odnosio na obavezu kupovine, a što u konačnici znači da ukupna izloženost Alta Grupe iznosi 29,59 posto.