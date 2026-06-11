Britanski milijarder cilja na Hugo Boss – nakon što je iznio ponudu dionice skočile sedam posto

Frasers Group, britanski maloprodajni konglomerat kojim upravlja milijarder Mike Ashley na putu je da preuzme njemački brend Hugo Boss. Frasers Group, koji je i najveći dioničar Hugo Bossa sa 26,06 posto udjela, iznio je ponudu od 38 eura po dionici u gotovini za preostale dionice, što je 4,3 posto više u odnosu na cijenu dionica Hugo Bossa od 36,44 eura na zatvaranju berze u srijedu.

Ponuda se odnosi na preostalih 74% dionica Hugo Bossa, kompanije čija se vrijednost sa ovom ponudom procjenjuje na oko 2,67 milijardi eura.

Maloprodajni brendovi

Britanska maloprodajna grupa Frasers za ciljane dionice isplatila bi u novcu 1,978 milijardi eura.

Nakon što je postalo javno da bi Hugo Boss mogao dobiti novog vlasnika, dionice kompanije su skočile oko 7% u četvrtak ujutro, dok su dionice Frasersa porasle za oko 1%.

Za finansiranje akvizicije, Frasers je sklopio ugovor o kreditnoj liniji s bankama BNP Paribas, Deutsche Bank Luxembourg, NatWest i Standard Chartered. Frasers CEO Michael Murray, koji sjedi i u Nadzornom odboru Hugo Bossa, nije učestvovao u diskusiji o ponudi.

Frasers posjeduje maloprodajne brendove; Sports Direct i House of Fraser, kao i udjele u Asosu, Debenhamsu i Currysu, ali kupovina Hugo Bossa ima drugi cilj, a to je ulazak na premium tržište, gdje već neko vrijeme Frasers nastoji privući bogate kupce.

Buduća ulaganja

„Ovo nam se čini kao prilika da Frasersu pribavimo strateški relevantan brend po atraktivnoj procjeni“, kazao je analitičar Shore Capitala David Hughes, prenosi CNBC.

Hugo Boss se u posljednje vrijeme bori s padom prodaje i lansirao je novu strategiju prije šest mjeseci koja uključuje renovaciju prodavnica, sužavanje asortimana i širenje ponude ženske odjeće.

Očekuje se da se ponuda za kupovinu zatvori u drugoj polovini 2026.

„Kako bi se olakšala daljnja ulaganja Frasersa u Hugo Boss, Frasers je odlučio dati dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svim dioničarima Hugo Bossa za sve dionice Hugo Bossa koje Frasers ne posjeduje direktno“, navodi se u saopćenju Frasersa.