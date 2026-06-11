Najplaćeniji igrači na Svjetskom prvenstvu 2026. godine

Dva nova milijardera predvode idealnu jedanaesticu koja je zajedno zaradila procijenjenih 950 miliona dolara u 12 mjeseci prije najvećeg fudbalskog turnira na svijetu.

Na ovogodišnjem FIFA Svjetskom prvenstvu ima mnogo novosti. Po prvi put u 96-godišnjoj historiji turnira, takmičit će se 48 timova. To je ujedno i prvo Svjetsko prvenstvo koje se održava u tri zemlje (Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku), u rekordnih 16 gradova. I po prvi put će se na njemu pojaviti milijarderski fudbaler – zapravo dva – jer će 41-godišnji Cristiano Ronaldo predvoditi Portugal, a 38-godišnji Lionel Messi Argentinu u njihovoj odbrani titule.

S obzirom na astronomske cijene ulaznica, milijarderi su možda jedini koji si mogu priuštiti odlazak na utakmice. FIFA je nedavno ponudila ulaznicu za finale 19. jula na stadionu MetLife u New Jerseyju za 32.970 dolara, što je trostruko više od cijene po kojoj se prodavala u aprilu i više od 20 puta više od ekvivalentne cijene ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru. Čak bi i najbogatiji ljudi na svijetu mogli dvaput razmisliti o kupovini na sekundarnom tržištu. U aprilu je FIFA-ina platforma za preprodaju ponudila četiri mjesta za finale za nešto manje od 2,3 miliona dolara po ulaznici. (Odjeljak 124, red 45, mjesta 33-36, za one koji prate cijene kod kuće.)

Predstavljamo vam 11 najplaćenijih igrača koji će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine.

Najplaćeniji igrači na Svjetskom prvenstvu

#1. 300 miliona dolara

Cristiano Ronaldo

Nacionalnost: Portugal | Godine: 41 | Prihod na terenu: 235 miliona dolara • Prihod van terena: 65 miliona dolara

Foto: REUTERS/Rodrigo Antunes

Ronaldo nije samo najplaćeniji fudbaler na svijetu, već i najplaćeniji sportista u bilo kojem sportu, titulu koju drži četiri godine zaredom. Procijenjenih 300 miliona dolara zarade portugalskog napadača u proteklih 12 mjeseci ga dijeli s bokserom Floydom Mayweatherom Jr. po najvećoj godišnjoj zaradi od svih sportista koju je Forbes ikada zabilježio (neprilagođeno inflaciji). On je također jedini sportista koji je zaradio više od 2 milijarde dolara ukupne zarade tokom svoje aktivne karijere.

Sve ovo doprinosi neto vrijednosti koju Forbes sada procjenjuje na 1,2 milijarde dolara, što Ronalda čini jednim od samo četiri aktivna sportista milijardera. U svoje šesto Svjetsko prvenstvo ulazi i dalje tražeći svoju prvu svjetsku titulu – rijedak trofej koji nedostaje u kolekciji vrijednoj njegovog statusa jednog od najvećih svih vremena. Ali u turnir ulazi u dobroj formi. Prošlog mjeseca je pomogao Al-Nassru da osvoji Saudijsku Pro ligu, njihovu prvu otkako su stigli na Bliski istok 2023. godine.

#2. 140 miliona dolara

Lionel Messi

Nacionalnost: Argentina | Godine: 38 | Prihod na terenu: 70 miliona dolara • Prihod van terena: 70 miliona dolara

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

Poput svog dugogodišnjeg rivala Ronalda, Messi se nedavno pridružio Forbesovoj listi svjetskih milijardera s procijenjenim bogatstvom od 1,1 milijarde dolara. Također će, poput Ronalda i meksičkog golmana Guillerma Ochoe , igrati na svom rekordnom šestom Svjetskom prvenstvu.

Dok Argentina želi ponoviti uspjeh iz 2022. i osvojiti četvrto Svjetsko prvenstvo, zvijezda Inter Miamija, koja 24. juna puni 39 godina, mogla bi postaviti još jedan rekord. Ako ovog ljeta postigne četiri gola, nadmašio bi 16 golova Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u historiji Svjetskih prvenstava.

Bez obzira na njegov učinak na terenu, Messi će biti jedno od zaštitnih lica marketinških kampanja vezanih za turnir. Pojavit će se u novim reklamama za Adidas (zajedno s Bad Bunnyjem i Timothéeom Chalametom ) i Michelob Ultra (zajedno s Christianom Pulisicem i Billyjem Bobom Thorntonom ). Trgovački lanac Lowe's čak prodaje Messijevu napuhanu figuru visoku 3 metra za 99 dolara.

#3. 95 miliona dolara

Kylian Mbappe

Nacionalnost: Francuska | Godine: 27 | Prihod na terenu: 70 miliona dolara • Prihod van terena: 25 miliona dolara

Uprkos tome što je nastupio na tri Svjetska prvenstva manje od Messija, Mbappé je samo jedan gol iza njega na listi najboljih strijelaca turnira. Isti instinkt pred golom koji ga je učinio najboljim strijelcem Lige prvaka u sezoni 2025/26 za Real Madrid demonstriran je i na Svjetskom prvenstvu.

Napadač, koji je sa 19 godina predvodio Francusku do osvajanja titule na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a četiri godine kasnije igrao je u finalu, već je jedan od komercijalno najatraktivnijih igrača na svijetu. Novi uspjeh ovog ljeta mogao bi dodatno proširiti njegov sponzorski portfolio. Uoči turnira, predstavio je promotivno partnerstvo s hotelskim lancem Fairmont Hotels & Resorts i postao ambasador i investitor zdravstvenog osiguravatelja Alana.

#4. 80 miliona dolara

Erling Haaland

Nacionalnost: Norveška | Godine: 25 | Prihod na terenu: 60 miliona dolara • Prihod van terena: 20 miliona dolara

Foto: REUTERS/Tony O Brien

Haaland je prošle godine potpisao unosno produženje ugovora s Manchester Cityjem, ali to nije spriječilo Real Madrid da pokaže interes. Biznismen Enrique Riquelme je prošle sedmice čak obećao da će dovesti norveškog napadača ako bude izabran za predsjednika španskog kluba. Manchester City je odgovorio prijetnjom pravnim postupkom.

Za sada, Haaland se može fokusirati na Svjetsko prvenstvo, prvo za Norvešku od 1998. godine, dvije godine prije nego što je rođen.

„Mnogo je pritiska na mene, ali ja volim pritisak“, nedavno je rekao za GQ. „Vršio bih veliki pritisak na Erlinga Haalanda da nisam Erling Haaland.“

#5. 60 miliona dolara

Vinicius Jr.

Nacionalnost: Brazil | Godine: 25 | Zarada na terenu: 40 miliona dolara • Zarada van terena: 20 miliona dolara

Možda pod utjecajem razočaravajuće sezone Real Madrida, Vinicius je više puta umanjivao šanse Brazila na turniru. U intervjuu sa španskim kreatorom sadržaja Ibaijem Llanosom u februaru, izdvojio je Argentinu, Portugal, Španiju i Francusku kao glavne favorite, a u martu je ponovio da Brazil ne treba smatrati glavnim favoritom.

Dok Seleção pokušava prekinuti 24-godišnju sušu bez svjetske titule, Vinicius se možda raduje drugačijoj vrsti takmičenja. Pažljivi navijači su primijetili da se u novoj Nike reklami nakratko pojavljuje njegov lik u videoigri Fortnite, iako saradnja još nije zvanično predstavljena.

#6. 55 miliona dolara

Mohamed Salah

Nacionalnost: Egipat | Godine: 33 | Zarada na terenu: 35 miliona dolara • Zarada van terena: 20 miliona dolara

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Ken Blaze

Nakon devet sezona, 257 golova i dvije titule Premijer lige s Liverpoolom, Salah napušta klub. Krilni igrač, koji 15. juna puni 34 godine, u martu je postigao dogovor o prijevremenom raskidu ugovora, što mu je omogućilo da ovog ljeta potpiše za novi klub kao slobodan igrač.

Za sada, “kralj Egipta”, kojem se pripisuje smanjenje islamofobije u Liverpoolu, može se fokusirati na vođenje svog tima do četvrtog Svjetskog prvenstva. Egipat je osvojio Afrički kup nacija rekordnih sedam puta, ali nikada nije pobijedio na utakmici Svjetskog prvenstva. Taj niz bi se mogao završiti u Grupi G protiv Belgije, Irana i Novog Zelanda.

#7. 54 miliona dolara

Sadio Mane

Nacionalnost: Senegal | Godine: 34 | Prihod na terenu: 50 miliona dolara • Prihod van terena: 4 miliona dolara

Mané je ove godine osvojio dva velika trofeja, ali samo jedan je ostao u njegovom vlasništvu. Prije nego što je osvojio saudijsko prvenstvo s Al-Nassrom uz Ronalda, predvodio je Senegal do pobjede u finalu Afričkog kupa nacija u januaru. Međutim, titula mu je oduzeta dva mjeseca kasnije nakon što su senegalski igrači napustili teren u znak protesta zbog penala dosuđenog protiv Maroka.

Odlična igra na Svjetskom prvenstvu mogla bi Senegalu donijeti prvi plasman u četvrtfinale u 24 godine, a i nove ponude za Manéa, jer njegov ugovor s Al-Nassrom navodno ističe krajem mjeseca.

#8. 44 miliona dolara

Jude Bellingham

Nacionalnost: Engleska | Godine: 22 | Zarada na terenu: 29 miliona dolara • Zarada van terena: 15 miliona dolara

Uz Mbappéa i Viniciusa, Bellingham je jedan od tri igrača na ovoj listi koji igraju za Real Madrid. Uprkos tome što još nije napunio 23 godine, odigrao je ključnu ulogu za Englesku na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

Postao je drugi najmlađi strijelac u historiji Svjetskog prvenstva Engleske u utakmici protiv Irana, a u osmini finala je upisao i asistenciju. Takve performanse utrle su put transferu iz Borussije Dortmund u Real Madrid vrijednom više od 100 miliona dolara.

Međutim, selektor Engleske Thomas Tuchel je ove sedmice izjavio da će Bellingham morati da se bori za mjesto u timu jer nacionalni tim ima “14 ili 15 potencijalnih igrača za prvi tim”.

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

#9. 43 miliona dolara

Lamin Yamal

Nacionalnost: Španija | Godine: 18 | Zarada na terenu: 33 miliona dolara • Zarada van terena: 10 miliona dolara

Yamal je propustio posljednji dio Barcelonine sezone La Lige zbog povrede tetive. Iako se vratio treninzima reprezentacije krajem maja, Barcelona je navodno postavila stroge uslove za njegovo učešće na Svjetskom prvenstvu.

Prema pisanju španskog lista AS, očekuje se da će u prvoj utakmici protiv Zelenortskih Ostrva igrati samo 15 minuta kao zamjena, a protiv Saudijske Arabije maksimalno sat vremena.

Međutim, navijači će ga često viđati na ekranu. U januaru je potpisao sponzorski ugovor sa American Eagleom, a pojavljuje se i u kampanjama vezanim za Svjetsko prvenstvo za Coca-Colu, McDonald's, Powerade i Visu.

#10. 41 milion dolara

Harry Kane

Nacionalnost: Engleska | Godine: 32 | Zarada na terenu: 29 miliona dolara • Zarada van terena: 12 miliona dolara

Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Kane je jedini od 11 najplaćenijih igrača na Svjetskom prvenstvu koji igra klupski fudbal u njemačkoj Bundesligi, kao napadač za Bayern München. Također je najbolji strijelac engleske reprezentacije svih vremena sa 79 golova u 113 nastupa.

Ovog ljeta će pokušati nadmašiti drugo mjesto koje je Engleska ostvarila na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gdje je podijelio Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira.

Da je spreman za veliko takmičenje pokazao je golom protiv Novog Zelanda u prvoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Time je stigao do 32 gola za klub i reprezentaciju u 2026. godini, čak 14 više od bilo kojeg drugog igrača na svijetu, prema podacima ESPN-a.

Foto: REUTERS/Dylan Martinez

#11. 38 miliona dolara

Neymar

Nacionalnost: Brazil | Godine: 34 | Zarada na terenu: 10 miliona dolara • Zarada van terena: 28 miliona dolara

Neymar se još uvijek oporavlja od povrede lista koja ga je spriječila da igra na pripremnim utakmicama za Svjetsko prvenstvo. Selektor Brazila Carlo Ancelotti nedavno je izjavio da će, čak i ako se potpuno oporavi, morati da se takmiči za minutažu sa Viniciusom Jr. i Raphinhom .

Uprkos tome, Neymar je veoma cijenjen, a Brazil ga je uvrstio među legendarnih deset najboljih na ovogodišnjem turniru. Ovo će ga učiniti jedinim Brazilcem koji je nosio broj 10 na četiri Svjetska prvenstva. Prije njega, legende poput Peléa, Zica, Rivalda, Ronaldinha i Kakáa nosile su taj dres na Svjetskim prvenstvima.

METODOLOGIJA

Forbesova lista najplaćenijih igrača na Svjetskom prvenstvu 2026. prati njihove zarade u proteklih 12 mjeseci. Svi iznosi su preračunati u američke dolare koristeći majske kurseve i zaokruženi na najbliži milion dolara.

Procjene prihoda od igranja na terenu odnose se na klupsku sezonu 2025/26 i uključuju osnovne plate, bonuse i, u nekim slučajevima, ugovore o pravima na sliku povezane s klubovima. (Za Lionela Messija, koji igra u MLS-u na nivou kalendarske godine, prihod od igranja na terenu odnosi se na njegovu kompenzaciju tokom posljednjih 12 mjeseci.)

Procjene prihoda van terena uključuju godišnje novčane prihode od sponzorstava, licenciranja, javnih nastupa i memorabilija, kao i novčane prihode od poslovnih poduhvata u kojima sportista ima značajan vlasnički udio. U slučaju pojedinačnih igrača, kao što su Messi i Cristiano Ronaldo, smatra se da sponzori kluba ili lige subvencioniraju njihove ugovore o igranju, a ova vrijednost je uključena u procjene prihoda na terenu.

Podaci se zasnivaju na medijskim izvještajima, javno dostupnim bazama podataka, uključujući Capology.com, i intervjuima s ljudima iz industrije. Većina njih je tražila anonimnost, ali Forbes posebno zahvaljuje fudbalskom dopisniku Tancrediju Palmeriju, Marianu Trasandeu iz DODICI Sports Managementa i Shei Richardu Somi iz Xeric Sports Managementa.

Forbes ne uključuje prihode od investicija, kao što su kamate ili dividende, u svoje proračune, ali uzima u obzir plaćanja izvršena prodajom vlasničkih udjela koje posjeduju sportisti. Forbes također ne odbija poreze ili provizije agenta. Transferne naknade nisu uključene u proračune.



Brett Knight, pomoćnik urednika Forbesa, izvještava Hank Tucker

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