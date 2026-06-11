Zašto je Glovo odlučio napustiti tržište Bosne i Hercegovine

Španska kompanija Glovo odlazi sa tržišta Bosne i Hercegovine. U saopćenju kompanije, koja se bavi dostavom na zahtjev, s prisustvom u 22 zemlje širom Evrope, Centralne Azije i Afrike, se navodi kako će se kompanija okrenuti investicijama na ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta. Glovo je na tržište BiH ušao prije pet godina (2021.godine), nakon što je od Delivery Heroa preuzeo lokalnu platformu Donesi.

Plan Glova kako je navedeno, je da do 10. augusta 2026. godine, što je krajnji rok, okonča svoje operacije u BiH.

Ova španska tehnološka kompanija zapošljava oko 3.000 radnika širom svijeta, dok kroz njenu platformu svaki mjesec aktivno radi 120.000 kurira, te sarađuje sa 150.000 lokalnih trgovina.

“Iskreno zahvaljujemo svim našim zaposlenicima na njihovom izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom godina te smo posvećeni tome da zaposlenicima na koje će ova odluka utjecati pružimo podršku kroz ovaj tranzicijski period uz najveću moguću pažnju i poštovanje. Također želimo istaknuti važnost lokalnog ekosistema u Bosni i Hercegovini. Želimo pružiti apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze”, naveli su u saopćenju.

Prema podacima, koje je objavila akta, kompanija je 2021. godine ostvarila prihod nešto veći od 1,1 milion KM, i on je iz godine u godinu rastao, te je prošle godine dostigao 11 miliona KM. Međutim, rast prihoda pratio je i rast troškova poslovanja. Kompanija je sa dvocifrenog broja uposlenika došla do 224 zaposlena radnika, dok su kumulativni gubici od 2021. do 2025. godine premašili 14,9 miliona KM.