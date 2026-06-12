Deset najsigurnijih zemalja na svijetu, prema Globalnom indeksu mira za 2026. godinu, jedna je u susjedstvu

Svijet postaje sve manje miran – ipak, ove zemlje se ističu kao najsigurnija mjesta za posjetiti u 2026. godini, prema najnovijem Globalnom indeksu mira.

Svi volimo misliti da su mjesta na koja putujemo sigurna. Ovaj najvažniji kriterij gotovo sigurno je jedan od razloga zašto su mnoge od najsigurnijih zemalja na svijetu u 2026. godini, prema novoj studiji Global Peace Institute, ujedno i među najpoželjnijim destinacijama za Amerikance koji žele preseliti u inostranstvo.

Ironija je u tome što, iako zračni saobraćaj nastavlja obarati rekorde u broju putnika, lista najsigurnijih zemalja za putovanje se smanjuje. Kako je britanski The Telegraph objavio 2025. godine, „ukupna slika pokazuje sve manje mogućnosti“, navodeći United Kingdom kao primjer zemlje koja sve više država dodaje na liste negativnih putnih upozorenja; britanska vlada je od 2019. do 2025. godine dodala još 12 zemalja na Crvenu listu putovanja.

Najsigurnije zemlje na svijetu kroz godine

Svake godine tokom posljednje dvije decenije, Institute for Economics and Peace objavljuje svoj Global Peace Index, sveobuhvatnu analizu globalne sigurnosti. U 2020. godini izvještaj je zaključio da su se „sukobi i krize koji su se pojavili tokom prethodne decenije počeli smirivati, samo da bi ih zamijenio novi val napetosti i neizvjesnosti kao posljedica pandemije COVID-19.“ Potom je uslijedio period kada gotovo niko nije mogao putovati i ništa nije djelovalo sigurno, sve dok se svijet ponovo nije otvorio.

Do 2022. godine strah od pandemije uglavnom je oslabio, ali su globalne političke tenzije rasle, posebno zbog početka Russian invasion of Ukraine iste godine. Izvještaj je zaključio da su „sukobi i krize iz prethodne decenije počeli jenjavati, ali ih je zamijenio novi val napetosti i neizvjesnosti izazvan pandemijom COVID-19 i rastućim tenzijama između mnogih velikih sila.“

Do 2023. godine izvještaj je pokazao da je svijet postao nešto nesigurniji nego godinu ranije, a 2025. godine utvrđeno je da mnoge zemlje povećavaju nivo militarizacije kao odgovor na rastuće tenzije, te da „globalna miroljubivost nastavlja opadati i da su mnogi ključni faktori koji prethode velikim sukobima na višem nivou nego u bilo kojem trenutku od kraja World War II.“ Izvještaj također navodi da se „tradicionalni savezi raspadaju, što dovodi do povećane ekonomske neizvjesnosti.“

Prije godinu dana to je bio slučaj, a od tada smo svjedočili početku rata u Iranu, koji još uvijek nije završen; događaja koji će vjerovatno promijeniti način putovanja prema Middle East-u i šire, barem neko vrijeme.

Izvještaj za 2026. godinu naglašava da međunarodno uključeni unutardržavni sukobi postaju sve češći, pri čemu su porasli za više od 175% od 2010. godine. Također, broj zemalja uključenih u barem jedan vanjski sukob u prethodnih pet godina porastao je sa 59 u 2008. godini na 103 u 2026. godini.

U tom kontekstu, nikada nije bilo važnije obratiti pažnju na savjete vlada o tome gdje i kako putovati.

Najsigurnije zemlje na svijetu u 2026. godini

Tokom šest godina koliko pišem za Forbes o najsigurnijim zemljama na svijetu, jedna stvar je ostala ista: Iceland je cijelo to vrijeme zauzimao prvo mjesto, a mnoge zemlje iz top 10 nalaze se u Europe.

Novi Zeland je na drugom mjestu, a slijede Švicarska, Slovenija, Irska, Austrija, Portugal, Singapur, Finska i Japan.

Steve Killelea, osnivač Instituta za ekonomiju i mir (Institute for Economics & Peace) i tvorac Globalnog indeksa mira (Global Peace Index), kaže putem e-maila: „Slika koja se pojavljuje iz ovogodišnjeg indeksa jeste slika dva svijeta koja se udaljavaju jedan od drugog.“

Globalna miroljubivost sada se pogoršava dvanaestu godinu zaredom, ali zemlje na vrhu gotovo da se nisu mijenjale. Killelea dodaje: „25 najmirnijih zemalja pogoršalo se za samo 0,3% od 2008. godine, dok se 25 najmanje mirnih pogoršalo za skoro 19%.“

Evo najsigurnijih zemalja na svijetu prema Globalnom indeksu mira za 2026. godinu:



1. Island zadržava svoju poziciju najmirnije zemlje na svijetu 19. godinu zaredom. Bez stalne vojske i izuzetno niske stope kriminala, ističe se u podacima, opisan kao zemlja koja značajno nadmašuje sve ostale. U praksi, ne postoji destinacija u svijetu koja se može mjeriti s njenim nivoom sigurnosti.

2. Novi Zeland se popeo na drugo mjesto, sa trećeg, gdje je zabilježio najniži broj tekućih sukoba u azijsko-pacifičkoj regiji. Pored impresivnog prirodnog krajolika, nudi nivo političke stabilnosti i društvenog mira s kojim se malo koja zemlja može mjeriti.

3. Švicarska zauzima treće mjesto, potvrđujući dugogodišnju percepciju među putnicima, koju potvrđuju i podaci, kao jedne od najstabilnijih i najsigurnijih zemalja na svijetu.

4. Slovenija se popela za dva mjesta na četvrto mjesto, što ju čini jednom od najpotcijenjenijih zemalja na listi. Smještena između Austrije i Hrvatske, postepeno dobija priznanje kao mirna i vizualno privlačna evropska destinacija.

5. Irska zauzima peto mjesto, kombinujući zasluženu reputaciju topline i gostoprimstva sa dosljedno jakim pokazateljima mira, što znači da brojke odražavaju ono što posjetioci već dugo doživljavaju na terenu.

6. Austrija je šesta, zahvaljujući svom kulturnom bogatstvu, alpskim pejzažima i visokom nivou nacionalne stabilnosti. Sada se formalno nalazi među najmirnijim zemljama na svijetu.

7. Portugal je sedma i izdvaja se po niskoj militarizaciji, kao druga najmanje militarizovana zemlja na svijetu nakon Islanda. Uz klimu i obalu, njene sigurnosne karakteristike dodatno jačaju njenu privlačnost.

8. Singapur je osma, i zadržava poziciju jednog od azijskih standarda sigurnosti i reda. Njegov rezultat je posebno značajan s obzirom na visoku gustinu stanovništva.

9. Finska se penje na deveto mjesto, a njena slika mirnog života u prirodi jasno je odražena u podacima. Od svojih jezera do sjeverne svjetlosti, nastavlja spajati kvalitet života sa snažnim pokazateljima mira.

10. Japan se nalazi među prvih deset na desetom mjestu, popevši se za tri pozicije i predstavljajući jednu od najznačajnijih promjena na ovogodišnjoj rang listi. Izvještaj ističe poboljšanje od 25% u mjeri internog konflikta, što doprinosi njegovoj dugogodišnjoj privlačnosti kao sigurne i kulturno bogate destinacije.

Zašto su ovo najsigurnije zemlje na svijetu?

Vrijedi napomenuti šta ove zemlje čini najsigurnijim mjestima na svijetu. Killelea je primijetio da svih 10 zemalja imaju iste temeljne prednosti, kombinirajući nizak nivo nasilnog kriminala sa političkom stabilnošću, funkcionalnim institucijama, niskom militarizacijom i dobrim odnosima sa susjedima. Međutim, upravo su ti faktori “sporo djelujući i potrebne su decenije da se izgrade”, i zato se indeks tako malo mijenja iz godine u godinu.

Killelea dodaje da, uz napomenu da GPI mjeri mir, a ne sigurnost u strogom smislu, „Koristi se jasno vide u podacima. Ekonomski trošak nasilja u deset najmirnijih zemalja svijeta u prosjeku iznosi samo 2,2% BDP-a, u poređenju sa 23,4% u deset najpogođenijih. Za posjetioca, uslovi koji iz ovoga proizilaze uključuju niske stope ubistava, slab policijski otisak i sigurne javne prostore, čak i ako nijedan indeks ne može obećati putovanje bez incidenata.“

SAD su rangirane na 134. mjestu, što je pad od četiri mjesta, uzrokovan – navodi se u izvještaju – smanjenjem pokazatelja političke nestabilnosti od 38,5%. To označava najveću međugodišnju promjenu ove mjere od početka Globalnog indeksa mira, s političkim nasiljem koje je sada na najvišem nivou od 1970-ih.

Jedna važna napomena koju Killelea primjećuje je da GPI mjeri mir, a ne sigurnost putnika. On obuhvata faktore kao što su oružani sukobi, militarizacija, politička stabilnost i nasilni kriminal na nacionalnom nivou i nikada nije osmišljen kao savjetodavno sredstvo za putovanja. Snažan rang signalizira nizak nivo nasilja i snažne, stabilne institucije – faktore koji su važni posjetiocima – ali ne uzima u obzir praktične rizike putovanja kao što su sigurnost na cestama, prirodne opasnosti ili svakodnevni problemi poput sitnog kriminala u turističkim destinacijama.

Killelea zaključuje, govoreći o studiji o najsigurnijim zemljama svijeta, da je „Indeks najbolje čitati kao vodič za temeljne uvjete društva, a ne kao garanciju lične sigurnosti, te da bi putnici uvijek trebali konsultovati savjete svoje vlade za putovanja uz njega.“

Globalni indeks mira rangira 163 nezavisne države i teritorije prema nivou mira, pokrivajući 99,7% svjetske populacije. Koristi 23 kvalitativna i kvantitativna indikatora za mjerenje stanja mira u tri domena: nivo društvene sigurnosti i bezbjednosti, obim tekućih domaćih i međunarodnih sukoba i stepen militarizacije.

Alex Ledsom, viši saradnik Forbesa (Link originalnog članka)