Pet navika za izgradnju trajne sreće u vašem životu, prema riječima psihologa

Većina ljudi sreću doživljava kao osjećaj: nešto što se javlja kada su uslovi pravi, a nestaje kada nisu. Ali posljednja decenija psihološke nauke govori drugačiju priču. Sreća nije prvenstveno stanje raspoloženja. To je rezultat koji proizilazi iz načina na koji je vaš život strukturiran, izbora koje dosljedno donosite i okruženja u kojem živite.

U nastavku, pet naučno utemeljenih navika za koje istraživači vjeruju da su među najmoćnijim doprinosima trajnom blagostanju, ne prolaznom, već onom koje se vremenom akumulira.

Navika 1: Ulažite u svoje veze kao da vam život zavisi od toga (jer zavisi)

Od svih otkrića koja proizlaze iz modernih istraživanja sreće, ovo ima najveću težinu: kvalitet vaših bliskih odnosa može biti najjači pokazatelj koliko ćete biti sretni i zdravi tokom svog života.

Harvardska studija o razvoju odraslih , jedna od najdužih ikada provedenih studija o životu odraslih, pratila je učesnike više od 80 godina. Njen zaključak, koji je više puta objavljivan i razrađivan posljednjih godina, je zapanjujući: kvalitet veze predviđa sreću, fizičko zdravlje, kognitivnu otpornost i dugovječnost – nadmašujući bogatstvo, uspjeh u karijeri, pa čak i IQ kao prediktore dobrog života.

Istraživači sada govore o socijalnoj kondiciji kao osnovnom zdravstvenom ponašanju, sličnom vježbanju ili snu, po tome što zahtijeva redovno, promišljeno ulaganje za održavanje. Poznata meta-analiza iz 2015. godine otkrila je da socijalna izolacija nosi zdravstvene rizike uporedive s pušenjem 15 cigareta dnevno. Nedavna biološka istraživanja povezala su usamljenost sa sistemskim upalama i putevima bolesti.

Nismo samo emocionalno ovisni o povezanosti; fiziološki smo programirani za nju. Zato održavanje veze trebate tretirati kao nešto o čemu se ne može pregovarati. Bilo da ga zakažete ili se jednostavno pojavite. Istraživanja pokazuju da su rezultati nezamjenjivi.

Navika 2: Zaštitite svoje vrijeme jače nego svoj novac

Moderni život funkcioniše na paradoksu produktivnosti: ljudi zarađuju više, akumuliraju više, a ipak se osjećaju stalno u zaostatku. Jedan od najvažnijih uvida iz bihevioralne nauke posljednjih godina je da je ovaj osjećaj “vremenskog siromaštva” jedna od najrazornijih sila koje djeluju na blagostanje.

Istraživačica Ashley Whillans sa Harvard Business School opširno je dokumentovala ovaj fenomen. U njenom istraživanju, ljudi koji izvještavaju da hronično osjećaju nedostatak vremena (tj. preopterećeni, užurbani, bez kontrole nad svojim satima tokom dana) konstantno postižu niže rezultate na mjerama zadovoljstva životom, pozitivnog afekta i mentalnog zdravlja.

Suprotno tome, korištenje novca za vraćanje vremena (tj. prepuštanje kućnih poslova drugima, plaćanje za udobnost, pojednostavljenje obaveza itd.) povezano je s većim blagostanjem nego trošenje istog novca na materijalna dobra.

Dalja istraživanja to potvrđuju. Ključna studija iz 2017. godine, objavljena u PNAS-u, otkrila je da su ljudi koji su dali prioritet kupovini vremena u odnosu na kupovinu stvari prijavili značajno veće zadovoljstvo životom, ali relativno malo ljudi je zapravo napravilo ovaj kompromis, što ukazuje na sistematsku pogrešnu procjenu u načinu na koji raspoređujemo resurse.

Dakle, prije donošenja sljedeće velike finansijske ili karijerne odluke, zapitajte se ne samo „koliko me ovo plaća?“, već i „koliko me ovo košta u vremenu i autonomiji?“. Obilje vremena, ili osjećaj da imate dovoljno vremena i da možete upravljati načinom na koji ga trošite, resurs je blagostanja koji se novcem ne može direktno kupiti, ali se ponekad može otkupiti.

Navika 3: Tražite iskustva koja vas izazivaju (a ne samo tješe)

Uobičajeni model dobrog života naglašava sreću i smisao. Međutim, revolucionarno istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu Psychological Review predstavilo je i treću dimenziju koja značajno mijenja tu sliku: psihološku bogatost.

Psihološki bogat život nije nužno lagan ni ugodan. Karakterišu ga novina, složenost, lični razvoj i iskustva koja mijenjaju perspektivu. Putovanja, kreativni izazovi, zahtjevno učenje i svjesno prihvatanje neugodnosti ne povećavaju uvijek trenutni osjećaj ugode, ali stvaraju život koji nam se, kada se osvrnemo unazad, čini dubokim, raznovrsnim i vrijednim življenja.

U međukulturnom istraživanju provedenom u više zemalja, naučnici su otkrili da je značajan broj ljudi, kada su ih pitali kakav bi život željeli da su proživjeli, izabrao psihološki bogat život prije nego sretan ili smislen život. To ukazuje na to da psihološka bogatost predstavlja zasebnu i autentičnu ljudsku težnju.

Ovo otkriće ima i vrlo praktične posljedice. Ljudi koji neprestano nastoje maksimalno povećati vlastitu udobnost često nakon nekoliko godina shvate da su njihova sjećanja oskudna i međusobno slična. Nasuprot tome, oni koji prihvataju izazove, teškoće i nova iskustva stvaraju mnogo bogatiju unutrašnju riznicu uspomena.

Da biste razvili ovu naviku, nastojte svaki mjesec uključiti barem jedno iskustvo koje vas pomjera iz zone komfora. To može biti nešto nepoznato, zahtjevno ili nešto što će promijeniti vaš pogled na svijet. Kratkotrajna nelagoda često je cijena života koji, kada ga jednom sagledate unazad, djeluje istinski bogato i ispunjeno.

Navika 4: Trošite na druge, ne samo na sebe

Zvuči kontraintuitivno u kulturi koja izjednačava dobrobit sa brigom o sebi i sticanjem. Ali istraživanje o prosocijalnoj potrošnji, korištenju novca ili vremena za dobrobit drugih,spadaju među najdosljednije nalaze u cijeloj nauci o sreći.

U sistematskom pregledu iz 2023. godine , koji je obuhvatio podatke iz desetina studija i više kultura, istraživači su zaključili da trošenje na druge pouzdano proizvodi pozitivne učinke na subjektivni osjećaj blagostanja. Taj efekat je bio prisutan bez obzira na nivo prihoda, kulturu ili oblik davanja – bilo da je riječ o direktnoj donaciji, kupovini nečega za prijatelja ili volontiranju vlastitog vremena.

Autori tvrde da se ljudska psihologija razvila u kontekstu duboke međuzavisnosti. Doprinos drugima aktivira sisteme nagrađivanja, jača društvene veze i stvara osjećaj djelovanja i značaja koji pasivna konzumacija ne može replicirati. Ukratko, nismo programirani da budemo samo primaoci. Programirani smo da dajemo.

To ne znači ignorisanje vlastitih potreba. To znači prepoznavanje da težnja za srećom kroz akumulaciju nailazi na opadajuće prinose, dok doprinos obično ne nailazi na to.

Dakle, shvatite ovo kao znak da u svoj život uvedete neki oblik redovnog davanja: finansijskog, vremenskog ili relacijskog. Čak i mali činovi prosocijalnog ponašanja, koji se dosljedno praktikuju, akumuliraju se u značajno poboljšanje blagostanja.

Navika 5: Provedite 120 minuta sedmično u prirodi (bez izuzetaka)

Ovo je jedan od najčistijih i najpraktičnijih nalaza koji su proizašli iz istraživanja dobrobiti posljednjih godina i zaslužuje da se shvati ozbiljno.

U značajnoj studiji iz 2019. godine , objavljenoj u časopisu Scientific Reports, istraživači su analizirali podatke gotovo 20.000 ljudi i otkrili da su oni koji su provodili najmanje 120 minuta sedmično u prirodnom okruženju prijavili značajno bolje zdravlje i psihičko blagostanje od onih koji nisu provodili vrijeme u prirodi.

Ključno je da se efekat pojavio na pragu od 120 minuta: manje vremena je pokazalo slabije rezultate, a sati su se mogli akumulirati tokom sedmice u manjim dozama, umjesto da se zahtijeva jedan dugi izlazak.

Čini se da mehanizmi koji stoje iza ovog efekta uključuju smanjenje fizioloških reakcija na stres, manju sklonost pretjeranom preispitivanju i obnavljanje usmjerene pažnje koju svakodnevni mentalni napori iscrpljuju. Sve više istraživača izloženost prirodi ne posmatra kao oblik rekreacije, već kao osnovni uslov za normalno ljudsko funkcionisanje. Drugim riječima, izgleda da je našem nervnom sistemu priroda potrebna na način koji urbana okruženja jednostavno ne mogu pružiti.

Ono što ovo otkriće čini posebno važnim jeste njegova dostupnost. Za razliku od većine intervencija za dobrobit, redovno vrijeme provedeno u prirodi je uglavnom besplatno, ne zahtijeva stručnost i funkcioniše u različitim kulturama i demografskim grupama.

Posljednja navika je jednostavna: posmatrajte 120 minuta sedmično provedenih u prirodi kao zdravstvenu naviku o kojoj nema pregovora, jednako važnu kao san ili fizička aktivnost. Ako je potrebno, podijelite to na svakodnevne šetnje od po 20 minuta. Prag je jasan. Koristi su stvarne.

Šta se dešava kada se ove navike spoje

Ako postoji jedna sveobuhvatna lekcija iz nauke o sreći tokom posljednje decenije, onda je to sljedeća: stari model je bio individualistički; novi model je ekološki.

Sreća se nekada shvatala kao nešto što optimizujete u sebi, kroz pravi način razmišljanja, prava postignuća, prave osjećaje. Slika koja se pojavljuje je drugačija. Čini se da blagostanje proizlazi iz sistema: jakih odnosa, vremenske autonomije, bogatih iskustava, doprinosa drugima i redovnog kontakta s prirodnim svijetom.

Ništa od ovoga nisu trikovi ili prečice. To su strukturne karakteristike dobro izgrađenog života. Istraživanja sve više ukazuju na to da pitanje nije kako se osjećati sretnije; već kako izgraditi život čiji oblik prirodno generira blagostanje. To je teži i sporiji projekat. Također, dokazi sugeriraju, to je jedini koji zapravo funkcionira.

Ako želite znati kako vaše navike utiču na vašu sreću, možete koristiti Indeks blagostanja i procijeniti ponašanja koja grade vaš život.

Mark Travers, saradnik Forbesa (Link originalnog članka)