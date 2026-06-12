Koliko vrijede zmajevi na tržištu

Euforija pred početak prve utakmice na Svjetskom prvenstvu, koju će Fudbalska reprezentacija BiH igrati večeras (petak) u Torontu protiv selekcije Kanade, doživljava svoj vrhunac. Dok sportski stručnjaci i analitičari predviđaju mogući ishod dvoboja između selekcije, koja dolazi iz, jedne od tri zemlje domaćina (Kanada, Meksiko, SAD) i BiH, koja se na Svjetskom prvenstvu pojavljuje, drugi put u svojoj historiji (prvi put prije 12 godina, izbornik bio Safet Sušić), transfermarkt, specijalizirani sajt za vrijednost sportskih timova i igrača na tržištu, donosi tržišnu vrijednost bh. reprezentativaca. Podaci su za neke igrače ažurirani krajem maja, a za neke početkom juna ove godine.

Tržišna vrijednost bh. reprezentacije

Nikola Vasilj (4,5 miliona eura), Mladen Jurkas (700.000 eura), Martin Zlomislić (2 miliona eura), Tarik Muharemović (25 miliona eura)

Sead Kolašinac (4 miliona eura), Stjepan Radeljić (2,80 miliona eura), Nikola Katić (1,8 miliona eura), Nihad Mujakić (1,2 miliona eura)

Kerim Alajbegović (22 miliona eura), Ermedin Demirović (22 miliona eura), Esmir Bajraktarević (8 miliona eura), Haris Tabaković (3,5 miliona eura)

Denis Hadžikadunić (1,2 miliona eura), Arjan Malić (1,8 miliona eura), Amar Dedić (16 miliona eura)

Armin Gigović (2,5 miliona eura), Amar Memić (4,5 miliona eura), Ivan Bašić (1,5 miliona eura), Ermin Mahmić (5 miliona eura)

Amir Hadžiahmetović (4 miliona eura), Dženis Burnić (1,2 miliona eura), Ivan Šunjić (2 miliona eura), Benjamin Tahirović (4,5 miliona eura)

Jovo Lukić (2,2 miliona eura), Edin Džeko (1 milion eura), Samed Baždar (1,5 miliona eura), Foto ilustracija za Forbes BiH: Boris Jovanović