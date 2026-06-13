Tri najvrjednije vještine sljedeće decenije, prema Googleu

Većina onoga što kreirate tokom dana ne donosi stvarnu vrijednost. Nacrti, najave, prezentacije, odgovori – sve se danas proizvodi brže nego ikad zahvaljujući vještačkoj inteligenciji. Brzina djeluje kao napredak. A onda otvorite društvene mreže i vidite hiljade ljudi koji proizvode istu količinu gotovo identičnog sadržaja, i postavlja se pitanje:

Ako svi mogu kreirati toliko toga tako brzo, šta onda čini bilo koji od tih sadržaja vrijednim gledanja?

Google Cloud je pokušao odgovoriti na to pitanje u svom izvještaju o generativnim medijima za startupove iz 2026. godine. Prema tom izvještaju, vještine koje zadržavaju vrijednost kako se automatizacija širi su: kreativni ukus, životno iskustvo i autentično pripovijedanje.

Google ih opisuje kao vaš “odbrambeni rov” u automatizovanom svijetu, redefinirajući ulogu poduzetnika. Čovjek postaje kreativni direktor, dok umjetna inteligencija preuzima ulogu graditelja i izvršitelja.

Vodim kompaniju koja se bavi vještačkom inteligencijom i to vidim svaki dan kod poduzetnika o kojima pišem. Coachvox razvija AI verzije trenera i konsultanata, a cijela ideja se zasniva upravo na onome što je Google smislio. Mašina daje proporcije, a čovjek ono što mašina ne može uvjerljivo oponašati.

Tri vještine koje nadživljavaju tehnologiju

Kreativni ukus odlučuje šta zaslužuje da postoji

Model vještačke inteligencije može generirati milijardu opcija. Ono što on ne može jeste da procijeni koja od njih se zaista isplati.

Ukus je sposobnost rasuđivanja koja odabire rečenicu vrijednu čuvanja i briše ostalih 99 koje zvuče pristojno, ali ne ostavljaju utisak.

Umjetna inteligencija svima daje slične osnovne mogućnosti, zbog čega se usko grlo prebacuje s proizvodnje na selekciju. Pobjeđuje onaj ko zna šta treba odbaciti.

Razvijajte svoj ukus namjerno. Čitajte autore koji pišu bolje od vas. Analizirajte kampanje koje su u vama izazvale emocije i pokušajte shvatiti zašto.

Zatim primijenite jedno jednostavno pravilo na sve što objavljujete:

Biste li ovo zaista pročitali ili gledali da je napravio potpuni stranac?

Ako je iskren odgovor ne, onda svojoj publici nudite sadržaj koji biste i sami preskočili.

Primjenjujte iste standarde na svoj vlastiti rad koje primjenjujete na radove drugih. Većina onoga što napravite nikada ne bi trebala ugledati svjetlo dana.

Kvalitet je važniji od kvantiteta.

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Životno iskustvo je informacija koju nijedan model nema

Umjetna inteligencija se obučava na internetu. Vi se obučavate na vlastitom životu.

Svaki posao koji je propao. Svaki klijent koji vas je otpustio. Svaki neočekivani obrat koji vas je naučio nečemu što nigdje nije zapisano.

Ovo su podaci kojima model nikada neće imati pristup.

Zato istražite vlastitu historiju. Sjetite se vremena kada je lansiranje proizvoda propalo. Razgovora koji je promijenio način na koji određujete cijene. Greški na koje biste upozorili mlađu verziju sebe.

Unesite svoja prava interesovanja i ličnost u sve što radite, jer su upravo oni dijelovi vas koji vam se čine previše specifičnim ono po čemu vas ljudi prepoznaju.

Takmičim se u powerliftingu za Veliku Britaniju i radim iz drugog grada svakih nekoliko mjeseci, a detalji poput tog grade povjerenje jer pokazuju da iza svega stoji stvarna osoba. Vaš život je skup podataka koje niko ne može kopirati. Pokažite svoju ličnost umjesto da je skrivate.

Pripovijedanje pretvara informacije u pažnju

Činjenice informišu. Priče ostaju u sjećanju.

Vrijedna vještina je sposobnost pretvaranja ideje u nešto što će ljudi htjeti realizovati.

Algoritmi nagrađuju sadržaj koji privlači pažnju, a ljudi ostaju zbog priče, napetosti i glasa koji zvuči ljudski.

Naučite pričati priče.

Počnite s problemom koji čitalac može osjetiti. Povedite ga na putovanje. Smirite napetost koju ste stvorili na početku.

Posmatrajte kako kreatori koje cijenite uspijevaju zadržati pažnju tokom cijelog videa ili objave, a zatim se posvetite mehanici, a ne riječima.

Zašto će kreativni direktor biti pobjednik sljedeće decenije

Rutinski dio proizvodnje sada pripada mašinama.

Tvoj posao su ukus, prosuđivanje, životno iskustvo i sposobnost pripovijedanja.

Kreativni direktori prikupljaju inspiraciju, donose informirane odluke i usmjeravaju kreativni proces.

Vi ste vizionar. Umjetna inteligencija je vaš partner.

Možda je najveća vrijednost koju danas možete stvoriti da zatvorite laptop i pronađete nešto zaista vrijedno reći.

Pronađite inspiraciju.

Jodie Cook, saradnica Forbesa

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