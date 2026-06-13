Sljedeća generacija Opel Astra i Corsa stiže do 2030. godine, potvrdila kompanija

Sljedeća generacija Opel Astre, bazirana na novoj Stellantis STLA ONE platformi, proizvodit će se u Opelovoj matičnoj fabrici u Rüsselsheimu. Kako je saopštio izvršni direktor Opela Florian Huettl tokom Stellantis Investor Day-a, njemački proizvođač planira predstaviti najmanje četiri nova modela do 2030. godine. Među novim modelima su sljedeće generacije najprodavanije Opel Astre i Opel Corse, zajedno s nedavno najavljenim novim C-SUV-om u partnerstvu s Leapmotorom. U međuvremenu, Opel će nastaviti ulagati u postojeće modele u svom portfoliju, navodi Stellantis.

Ulaganja u Njemačku

„Ulaganje u proizvodnju sljedeće generacije Astre u Rüsselsheimu naglašava Stellantisov fokus na Njemačku i važnost Opela“, kaže Emanuele Cappellano, glavni operativni direktor Stellantis Enlarged Europe. „C-segment, koji čini približno 30% ukupne prodaje automobila u Evropi, značajan je dio Stellantisove evropske strategije za jačanje tržišne pokrivenosti kompanije u našoj regiji, kako je navedeno u našem strateškom planu FaSTLAne 2030.“

Ukupna ulaganja njemačkog proizvođača će u Njemačkoj do 2030. godine dostići više od milijardu eura.

Corsa sljedeće generacije bit će bazirana na novoj platformi STLA ONE Stellantis. Corsa trenutne generacije je najprodavaniji mali automobil u Njemačkoj više od pet godina, a ukupno je prodato više od 15 miliona jedinica.

C-SUV do 2028. godine

Novi C-SUV, za koji je najavljeno da će se proizvoditi u Zaragozi kao dio proširenja partnerstva s Leapmotorom, upotpunit će C-segment uz Opel Fronteru i Opel Grandland.

C-SUV bi trebao stići 2028. godine. Crossover će koristiti Leapmotor tehnologiju baterija, ali će imati Opelovu šasiju i jedinstven dizajn.

Očekuje se da će model uveliko biti zasnovan na Leapmotor B10 , koji nudi baterije od 56,2 i 67,1 kWh koje omogućavaju domet do 434 km. Pokreće ih elektromotor snage 215 KS (160 kW / 218 KS).