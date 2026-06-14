Svjetsko prvenstvo: Kako bi finale Engleska-Njemačka moglo potaknuti ekonomiju

Da bi ostvarile obećani ekonomski bum sa Svjetskog prvenstva, Sjedinjenim Američkim Državama je potreban veliki priliv međunarodnih navijača u posljednji čas. Međutim, zahvaljujući viznim propisima, to je za neke zemlje mnogo lakše nego za druge.

Najveće Svjetsko prvenstvo u historiji – sa 48 nacionalnih timova, 104 utakmice i domaćinstvom u tri zemlje – počelo je jučer. Prema prognozama Kalshi i Polymarket tržišta, glavni favoriti za osvajanje titule su Španija i Francuska.

Kada je FIFA prošle godine procijenila da će Svjetsko prvenstvo doprinijeti američkoj ekonomiji sa 30,5 milijardi dolara i povećati bruto domaći proizvod za čak 17,2 milijarde dolara, ili oko 0,05 posto, pretpostavila je da će najmanje 40 posto posjetilaca biti strani turisti.

Ovo je važan faktor jer međunarodni posjetioci u prosjeku troše gotovo četiri puta više po putovanju od domaćih turista.

Međutim, potražnja za hotelskim smještajem u gradovima domaćinima “razvila se drugačije nego što su mnogi prvobitno očekivali”, rekla je za CNBC Rosanna Maietta, predsjednica i izvršna direktorica Američkog udruženja hotela i smještaja.

„Još uvijek postoji problem međunarodnih posjetilaca“, rekao je za Forbes Alan Fyall, prodekan Škole za ugostiteljstvo Rosen Univerziteta Centralne Floride.

Prema njegovim riječima, Amerikanci trenutno dominiraju prodajom karata i rezervacijama hotela.

Psihologija navijača koji putuju u zadnji čas

Grupna faza turnira, koja traje od 11. do 27. juna, smanjit će broj nacionalnih timova sa 48 na 32. Do 7. jula u takmičenju će ostati samo 16 timova, a tada bi gradovi domaćini mogli osjetiti talas stranih navijača koji se odlučuju putovati u posljednji čas.

Historijski gledano, Svjetska prvenstva često generiraju kasne rezervacije jer navijači čekaju da vide koliko će daleko njihova reprezentacija stići.

Kada je Argentina stigla do finala protiv Francuske 2022. godine, broj rezervacija putovanja u Katar se gotovo udvostručio, a većina avionskih karata kupljena je samo dva dana prije finala, prema podacima Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz (IATA).

„Kada turnir počne i vaš tim počne dobro igrati, ljudi jednostavno sjednu u avion bez obzira na politiku, novac ili bilo šta drugo“, rekao je Fayal.

FIFA je rekla gradovima domaćinima da očekuju odnos 50 prema 50 između domaćih i stranih posjetilaca, rekli su za Forbes zvaničnici turističkih organizacija iz tri grada domaćina.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino je ranije opisao ekonomski uticaj turnira kao ekvivalent “104 Super Bowla” i rekao novinarima u srijedu da će to biti “vjerovatno najveći događaj u ljudskoj historiji”.

Turistički sektor i dalje se nada da će ekonomski uticaj izazvati ono što Tariq Khan, viši ekonomista u Tourism Economics, naziva “iracionalnošću globalnog fudbalskog navijača”.

„Možda je taj iracionalni navijač toliko zaljubljen u trenutak koji vidi na televiziji i na stadionima da će ignorisati sve prepreke i prikazati Ameriku u najboljem svjetlu“, kaže Kahn.

Ko ima najvjernije putničke fanove?

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn

Prema podacima FIFA-e, Argentina, Engleska, Brazil i Njemačka redovno su među tržištima s najvećom međunarodnom potražnjom za ulaznicama.

Engleski organizirani navijački klubovi su među najorganiziranijima u svijetu nogometa i poznati su po tome što čak putuju bez ulaznica, samo da bi bili dio atmosfere.

BBC procjenjuje da će između 12.000 i 15.000 engleskih navijača prisustvovati svakoj od tri utakmice grupne faze u Dallasu, Bostonu i New Jerseyju.

Njemački navijači također putuju u velikom broju, a interes tradicionalno raste kada je nacionalni tim među favoritima. Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, rano ispadanje Njemačke u grupnoj fazi bilo je veliko iznenađenje upravo zato što su hiljade navijača putovale očekujući dug nastup na turniru.

Slično tome, broj rezervacija brazilskih navijača se povećavao tokom prvenstva 2018. godine, sve dok nacionalni tim nije eliminisan u četvrtfinalu.

Navijači Argentine bili su među najbrojnijim i najvidljivijim tokom Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru. Neki od njih su štedjeli četiri godine, pa čak i odgađali kupovinu stana ili kuće kako bi mogli otputovati na prvenstvo.

Evropljanima je mnogo lakše doći

Putovanje u SAD u zadnji čas je mnogo lakše za građane zemalja uključenih u Program bezviznog režima.

Čak sedam od deset najbolje rangiranih nacionalnih timova na FIFA-inoj rang listi dolazi iz zemalja uključenih u ovaj program:

Španija (2)

Francuska (3)

Engleska (4)

Portugal (5)

Nizozemska (8)

Belgija (9)

Njemačka (10)

Evropski navijači mogu se prijaviti online za ulazak u SAD putem ESTA sistema, po cijeni od oko 40 dolara, i dobiti odgovor u roku od 72 sata.

Nasuprot tome, građani Argentine (1), Brazila (6) i Maroka (7) moraju zakazati intervju u američkoj ambasadi i platiti vizu od 185 dolara.

Vrijeme čekanja na intervju kreće se od oko 15 dana u Argentini i Brazilu do 30 dana u Maroku, nakon čega obrada vize traje dodatnih tri do deset radnih dana.

S obzirom da je ostalo još 33 dana do polufinala i 38 dana do finala, vrijeme za dobijanje turističkih viza za argentinske, brazilske i marokanske navijače brzo ističe.

“Kao i kod svakog međunarodnog putovanja koje zahtijeva vizu, nikada nije dobra ideja čekati do posljednjeg trenutka”, saopštilo je Američko udruženje za putovanja.

Šta se još ne zna

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Ostaje pitanje koliko će SAD zaista biti otvorene za međunarodne posjetioce tokom prvenstva.

Administracija Donalda Trumpa je dodatno otežala i poskupila ulazak stranaca u zemlju, dok su brojni medijski izvještaji stvorili negativnu sliku.

Prema analizi BBC World Servicea, navijači iz više od četvrtine zemalja učesnica Svjetskog prvenstva suočavaju se sa zabranama putovanja, strožim ograničenjima ili visokom stopom odbijanja viza.

Prvi somalijski sudija koji je sudio na Svjetskom prvenstvu odbijen je s aerodroma u Miamiju uprkos tome što je imao važeću vizu.

Irački reprezentativac Aymen Hussein zadržan je gotovo sedam sati na aerodromu O'Hare u Chicagu, dok je jednom članu stručnog štaba iračke reprezentacije potpuno zabranjen ulazak u zemlju.

Iranski fudbaleri su vize dobili tek u posljednjem trenutku, dok neki članovi trenerskog štaba još nisu dobili potrebnu dokumentaciju.

Dodatnu zabrinutost izazivaju moguće aktivnosti američke Službe za imigraciju i carine (ICE) tokom prvenstva.

Prema anketi Washington Posta i Univerziteta Maryland, oko dvije trećine Amerikanaca protivi se prisustvu ICE agenata na stadionima tokom Svjetskog prvenstva.

Iako je državni sekretar Marco Rubio uvjeravao javnost da ICE neće djelovati unutar stadiona, ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin nije isključio mogućnost hapšenja u blizini sportskih objekata.

I dok neki predstavnici američke turističke industrije smatraju da su negativni naslovi preuveličani, percepcija Amerike kao zemlje koja nije posebno gostoljubiva duboko je ukorijenjena među mnogim ljubiteljima fudbala širom svijeta.

„Retorika administracije kada je u pitanju ulazak stranaca u zemlju nije bila baš korisna“, rekao je za Forbes Jan Freitag, direktor analitike tržišta ugostiteljstva u CoStaru.

Dodaje da njegovi prijatelji i članovi porodice u Njemačkoj ne planiraju putovati na Svjetsko prvenstvo zbog visokih cijena ulaznica i uvjerenja da je ulazak u SAD postao previše kompliciran.

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Svjetsko prvenstvo: Kako bi finale Engleske protiv Njemačke moglo potaknuti američku ekonomiju