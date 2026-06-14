Mir zavisi od digitalnog potpisa

Svijet čeka potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, koji bi trebao donijeti, barem, privremeni mir, na Bliskom istoku. Ono što se za sada zna je da on navjerovatnije neće biti potpisan danas, iako je tu mogućnost najavio američki predsjednik Donald Trump, što bi bio čin koji se poklapa s njegovim rođendanom. Iran pak poručuje, da danas, na dokument neće biti stavljen potpis, jer, kako tvrde, još nisu detaljno precizirane sve njegove tačke.

Kritike iz Teherana

U međuvremenu, u Teheranu se održavaju protesti, protiv potpisivanja sporazuma, gdje radikalne struje optužuju glavne pregovarače, predsjednika iranskog parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa i ministra vanjaskih poslova Abbasa Araghchija, da su previše ustupaka dali SAD-u. U isto vrijeme u glavni grad Irana stiže katarska delegacija radi finalizacije sporazuma.

Ono što je izvjesno da, koji god od narednih dana, dvije strane odluče izabrati, memorandum neće imati uobičajeno potpisivanje.

Memorandum o razumijevanju, potvrdio je to i Araghchi, potpisat će se elektronski (svaka strana će koristiti digitalni potpis). U kojoj zemlji, još uvijek nije rečeno, iako su se posljednjih dana mogle čuti izjave, da bi se to trebalo desiti u Evropi.

Šta je dogovoreno

Šta uopće podrazumijeva memorandum o razumijevnju dvije zemlje? Prema riječima Mehdija Mohammadija, člana pregovaračke delegacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, on podrazumijeva okončanje rata koje SAD i Izrael vode protiv Irana i Libana. Nadalje, SAD moraju započeti proces ukidanja pomorske blokade odmah nakon potpisivanja sporazuma i završit će ga u roku od 30 dana.

„Iran će napraviti aranžmane u Hormuškom moreuzu, koji će uključivati ​​njegovu sigurnost i naplatu carina zajedno s Omanom. Brodovi koji ne pripadaju neprijateljskim zemljama, ne predstavljaju sigurnosnu prijetnju i komercijalni su moći će prolaziti plovnim putem duž rute koju je uspostavio Iran, s izuzetkom bilo kojih plovila koja dolaze iz Izraela”, kazao je Mohammadi za iransku novinsku agenciju Fars.

Iranski nuklearni program nije u ovoj fazi predmet pregovora, ali mediji prenose izjave neimenovanih iranskih zvaničnika, kako će dio dogovora koji se odnosi na upravljanje obogaćenim uranijumom u vlasništvu Irana, biti finaliziran u narednih 60 dana, od početka sporazuma. Ono što se moglo čuti u izjavi Trumpa, materijal bi se mogao uništiti ili u Iranu ili SAD-u.

Ono što je od velikog značaja za ekonomiju Irana, a što bi mogao donijeti memorandum, je privremena suspenzija američkih sankcija na izvoz iranske nafte, moguće oslobađanje približno 25 milijardi dolara zamrznute imovine i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Ovo posljednje bi bilo olakšanje za cijeli globalnu ekonomiju, koja osjeća krizu zbog rasta cijena energenata usljed zatvaranja Hormuškog moreuza, posljednjih nekoliko mjeseci.