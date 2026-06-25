Bil Gates pred Kongresom: Epstein me pokušao ucijeniti aferama

Bill Gates, osnivač globalnog tehnološkog giganta Microsofta, izjavio je pred članovima američkog Kongresa da ga je pokojni seksualni prestupnik Jeffrey Epstein pokušao ucijeniti zbog vanbračnih afera. Tehnološki pionir svjedočio je iza zatvorenih vrata pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma 10. juna povodom svog odnosa s Epsteinom, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje za seksualne zločine.

Prema transkriptu koji je odbor objavio u utorak, Gates je govorio o “prikrivenim” prijetnjama. Naveo je da je Epstein razmatrao mogućnost da iskoristi saznanja o njegovim vanbračnim aferama kako bi ga prisilio da ostane u njegovom krugu, čak i dok se Gates pokušavao distancirati od njega.

“Nisam bio ucjenjivan, ali znate, kada pogledate te e-mailove, čini se da je Epsteinovo razmišljanje išlo u tom smjeru”, dodao je Gates, referišući se na dokumente iz slučaja Epstein koje je u januaru objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Gates je tokom daljeg ispitivanja pojasnio da mu Epstein nikada nije poslao ništa što bi nazvao ucjenom. Ipak, činilo se da je Epstein kroz nacrte e-mailova “uvježbavao kako bi on, ili neko koga podučava, mogao odlučiti da me ucjenjuje”, ali nijedna od tih poruka nikada nije bila poslana.

Sedamdesetogodišnji Gates je na dan svjedočenja objavio uvodne napomene u kojima je naveo da nikada nije bio svjestan Epsteinovog kriminalnog ponašanja i da nikoga nije viktimizovao. Krajem februara, Gates je za Wall Street Journal izjavio da su njegove veze s Epsteinom bile velika greška, priznavši vanbračne afere s dvije Ruskinje, ali je negirao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim kriminalnim aktivnostima.

Gates tvrdi da je njegov odnos s Epsteinom počeo 2011., tri godine nakon što je Epstein priznao krivicu za podvođenje maloljetnika. Priznao je da je znao za Epsteinove pravne probleme, ali su mu, kako navodi, rekli da je Epstein neko ko može prikupiti milijarde dolara za globalno zdravlje, oblast u koju je Gates bio duboko uključen.

“Znao sam da je to seksualne prirode, ali, ne, mislim da nisam znao, nisam istraživao detalje, iako sam vjerovatno trebao”, priznao je.

Britanski list The Guardian napominje da samo spominjanje nečijeg imena u Epsteinovom dosijeu ne podrazumijeva automatski bilo kakvu krivicu. Međutim, dokumenti barem otkrivaju veze između seksualnog prestupnika ili njegovih saradnika i određenih javnih ličnosti koje su često umanjivale ili čak negirale postojanje takvih odnosa.