Mikroroboti prvi put korišteni u liječenju Alzheimerove bolesti kod ljudi

Prvo kliničko ispitivanje koje koristi mikrorobote u liječenju Alzheimerove bolesti započelo je u bolnici Baptist Health u Jacksonvilleu na Floridi, gdje je izvedena prva takva operacija uz asistenciju robota na ljudskom pacijentu.

Prvi pacijent, koji boluje od umjerenog oblika Alzheimerove bolesti i imao je potvrđene abnormalnosti u području dubokih vratnih limfnih čvorova, operisan je prošlog četvrtka a poslije njega još dva pacijenta s istom dijagnozom podvrgnuta su zahvatu u ponedjeljak.

Kompanija MMI (Medical Microinstruments Inc.) planira uključiti ukupno 15 pacijenata u studiju i pratiti njihovo stanje tokom 12 mjeseci nakon operacije. Cilj operacije je otvaranje i poboljšanje drenažnih puteva prema mozgu kako bi limfni sistem pacijenata efikasnije uklanjao toksine za koje naučnici smatraju da predstavljaju jedno od ključnih obilježja Alzheimerove bolesti.

Eksperimentalni pristup privlači pažnju istraživača

Alzheimerova bolest već decenijama predstavlja jedan od najvećih izazova za medicinska istraživanja, a brojni pokušaji razvoja novih terapija završili su bez očekivanih rezultata. Posljednjih godina sve više pažnje privlači pristup koji se fokusira na poboljšanje takozvanog “vodovodnog sistema” mozga, bilo kroz operativne zahvate ili lijekove.

Zbog toga stručnjaci na MMI-jev pristup gledaju istovremeno sa skepticizmom i nadom. Iako se radi o vrlo ranoj fazi istraživanja, kompanija se oslanja na izvještaje o približno 5.000 eksperimentalnih operacija izvedenih u Kini i drugim azijskim zemljama tokom posljednjih pet godina, koje su pokazale značajne, iako uglavnom anegdotalne rezultate.

MMI je od investitora, među kojima su Fidelity, Deerfield Management i RA Capital, prikupio 220 miliona dolara, uz procijenjenu vrijednost kompanije od oko 500 miliona dolara. Njihovi roboti koriste najmanje hirurške instrumente na svijetu, uključujući sićušne igle veličine trepavice te makaze i dilatatore široke približno koliko i ljudska vlas.

FDA odobrila studiju, prvi pacijent već otpušten kući

Tehnologija je posebno važna jer limfni sudovi u vratu, na kojima se izvode zahvati, mogu imati promjer od svega 0,2 milimetra.

Kompanija, osnovana u Italiji 2015. godine, već komercijalno koristi svoje precizne robotske sisteme za popravku nerava i liječenje nakupljanja tečnosti u rukama i nogama uzrokovanog limfedemom.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je u novembru pokretanje studije o Alzheimerovoj bolesti, čiji je prvi cilj potvrditi sigurnost procedure. Ukoliko rezultati budu pozitivni, MMI planira pokrenuti veliko kliničko ispitivanje s nekoliko stotina pacijenata kasnije ove godine.

Prema riječima izvršnog direktora Marka Tolanda, prvi pacijent je otpušten kući tokom vikenda. Toland je naveo da je pacijent tokom vožnje kući pjevao pjesme, što smatra ohrabrujućim znakom. Kako je izjavio za Forbes, riječ je o pacijentima koji trenutno imaju vrlo ograničene mogućnosti liječenja, zbog čega bi uspješnost ove procedure mogla predstavljati značajan korak u istraživanju Alzheimerove bolesti.

Alex Knapp i Amy Feldman, viši urednici Forbesa (link na originalni članak)