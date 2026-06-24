Automobilska industrija okreće leđa Android Auto sistemu a vozači bi mogli platiti cijenu



Godinama je odnos između proizvođača automobila i kupaca funkcionisao po jednostavnom principu: vozači su bili spremni kupovati nova vozila pod uslovom da mogu povezati svoje pametne telefone putem Android Auto ili Apple CarPlay sistema. Takav model omogućio je jednostavan pristup navigaciji, muzici, pozivima i porukama, dok su proizvođači dio razvoja infotainment tehnologije prepustili kompanijama Google i Apple.

Međutim, taj dogovor počinje se mijenjati.

Jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, General Motors, odlučio je ukloniti Android Auto iz svojih električnih vozila, uz plan da u narednom periodu isti potez primijeni i na ostatak svoje ponude. Umjesto toga, kompanija razvija vlastiti sistem zasnovan na umjetnoj inteligenciji i Googleovom Gemini modelu.

Odluka predstavlja dio šireg trenda u industriji. Tesla i Rivian nikada nisu ni podržavali Android Auto, a sve više proizvođača razmatra razvoj vlastitih digitalnih platformi koje bi im omogućile veću kontrolu nad korisničkim iskustvom i podacima koje vozila generišu.

Podaci postaju nova vrijednost automobilske industrije

Android Auto je tokom proteklih 10 godina postao standard zahvaljujući jednostavnosti korištenja i činjenici da Google nije naplaćivao njegovu integraciju. Sistem je takođe kompaniji omogućio pristup velikim količinama podataka o kretanju korisnika, navikama vožnje i lokacijama koje posjećuju.

Za proizvođače automobila upravo ti podaci postaju ključni razlog za razvoj vlastitih rješenja.

General Motors tvrdi da mu je pristup podacima o navigaciji i potrošnji energije neophodan za unapređenje iskustva vlasnika električnih vozila. Kompanija želi razvijati inteligentne rute koje uzimaju u obzir stanje baterije, dostupnost punionica i domet vozila, kao i dublju integraciju sa sistemima pomoći vozaču.

Sličan stav ima i Rivian, čiji predstavnici smatraju da napredak umjetne inteligencije čini tradicionalne sisteme preslikavanja telefona sve manje relevantnim.

Ipak, prelazak na vlasničke platforme otvara i nova pitanja za potrošače. Brojni proizvođači već istražuju mogućnosti dodatnih prihoda kroz pretplate za određene digitalne usluge. Za razliku od Android Auto sistema koji koristi vezu telefona, ugrađene aplikacije zahtijevaju aktivnu mobilnu konekciju vozila, što može značiti dodatne troškove za vlasnike.

Rivian i Tesla već nude premium pakete povezivosti koji se naplaćuju na godišnjem nivou, a analitičari očekuju da bi sličan model mogli usvojiti i drugi proizvođači, navodi magazin Engadget.

Uprkos tome, Android Auto i Apple CarPlay i dalje ostaju dostupni u većini modela na tržištu. Međutim, kako proizvođači sve više ulažu u umjetnu inteligenciju i digitalne ekosisteme pod vlastitom kontrolom, budućnost ovih sistema više nije sigurna kao što je bila prethodnih deset godina. Za vozače bi to moglo značiti manje slobode izbora, ali i novu eru automobila koji postaju sve više softverske platforme, a sve manje samo prevozna sredstva.