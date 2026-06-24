Brisel se sprema za veliku reformu banaka: Cilj je više kapitala za evropsku privredu

Evropska komisija priprema novu reformu bankarskog sektora koja bi trebala ukloniti prepreke između nacionalnih finansijskih tržišta Evropske unije, povećati dostupnost kapitala za kompanije i strateške sektore te smanjiti zavisnost bloka od banaka izvan EU.

Prema nacrtu izvještaja u koji je uvid imao Euronews, Brisel planira zakonodavne promjene kojima bi se ojačala uloga evropskih banaka u finansiranju privrede i omogućilo efikasnije usmjeravanje kapitala prema ključnim oblastima.

Dokument, koji bi Evropska komisija trebala predstaviti 15. jula, predstavlja osnovu za širi paket reformi planiran za 2027. godinu. U njemu se navodi da evropsko bankarsko tržište i dalje ostaje fragmentirano, što povećava troškove finansiranja za građane i kompanije te ograničava konkurentnost evropske ekonomije.

Reforme dolaze u trenutku kada Evropska unija traži dodatne izvore finansiranja za velike strateške projekte, uključujući odbranu, energetsku tranziciju i digitalnu transformaciju.

Prema studiji konsultantske kuće Oliver Wyman izrađenoj za Evropsku bankarsku federaciju, EU bi godišnje trebala osigurati dodatnih 1,4 biliona eura ulaganja. Ta procjena značajno premašuje raniju procjenu od 800 milijardi eura koju je u izvještaju o konkurentnosti Evropske unije iznio bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi.

U Evropskoj komisiji smatraju da snažniji i bolje povezani bankarski sektor može imati ključnu ulogu u zatvaranju ovog investicijskog jaza.

Prema nacrtu dokumenta, evropske banke moraju postati efikasnije kako bi mogle podržati strateške prioritete Unije, među kojima su razvoj odbrambene industrije, zelena tranzicija i digitalizacija.

Jedan od glavnih ciljeva reforme jeste i smanjenje oslanjanja na finansijske institucije izvan Evropske unije, posebno u oblastima koje se smatraju ključnim za ekonomsku i sigurnosnu stabilnost.

Evropska komisija smatra da bi uklanjanje prepreka između nacionalnih bankarskih sistema omogućilo lakši protok kapitala unutar EU, povećalo konkurenciju među bankama i poboljšalo uslove finansiranja za kompanije koje ulažu u buduće industrije.

Reforma bi trebala biti dio šire strategije Brisela za jačanje evropske ekonomske samostalnosti u periodu rastuće globalne konkurencije i povećanih potreba za ulaganjima.