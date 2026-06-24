Škode li hidratacijske pauze ritmu igre na Svjetskom prvenstvu 

Pauze za hidrataciju koje je FIFA uvela na Svjetskom prvenstvu 2026. postale su jedna od najkontroverznijih tema turnira, izazivajući kritike navijača, igrača i stručnih komentatora koji tvrde da prekidi mijenjaju prirodni tok utakmica i utiču na ravnotežu na terenu.

FIFA je uvela obavezne trominutne pauze oko 22. minute svakog poluvremena kako bi zaštitila zdravlje igrača u uslovima visokih temperatura i povećane vlažnosti zraka. Međutim, mjera se primjenjuje jednako na svim stadionima, uključujući i one s klimatizacijom, što je dodatno pojačalo raspravu o njenoj stvarnoj svrsi.

Tokom utakmice Engleske i Hrvatske dio engleskih navijača glasno je negodovao zbog prekida, dok je selektor Engleske Thomas Tuchel izjavio da su takve pauze nepotrebne u zatvorenim i klimatiziranim objektima. Ipak, priznao je da trenerima pružaju dodatnu priliku za taktičke korekcije, reorganizaciju ekipe i promjenu pristupa tokom susreta.

Najveća zamjerka odnosi se na mogućnost da pauze prekidaju momentum, jedan od ključnih elemenata nogometa. Analiza nekoliko utakmica na turniru, koju je sproveo britanski list Mirror, pokazuje da su prekidi često bili praćeni značajnim promjenama u odnosu snaga na terenu.

Analiza učinka prekida na taktički momentum ekipa

U susretu Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, koji je završen pobjedom SAD-a od 4:1, Paragvaj je neposredno nakon druge pauze za hidrataciju postigao pogodak. Iako rezultat nije bio ugrožen, gol je stigao nakon očiglednog pada koncentracije američke odbrane.

Sličan obrazac viđen je i u utakmici Škotske i Haitija. Haiti je prema pokazateljima prijetnje prema golu imao inicijativu prije prekida, ali je nakon nastavka igre Škotska brzo preuzela kontrolu i preko Johna McGinna postigla jedini pogodak na utakmici.

Duel Irana i Novog Zelanda također je ponudio zanimljiv primjer. Novi Zeland dominirao je početkom utakmice i poveo rano preko Elijaha Justa. Nakon pauze Iran je uspio promijeniti ritam susreta, preuzeti inicijativu i izjednačiti preko Ramina Rezaeiana. Utakmica je završena rezultatom 2:2.

Iako je prerano donositi zaključke o tome da li pauze više pomažu favoritima ili autsajderima, njihova sposobnost da prekinu ritam igre sve je vidljivija. Posebno bi mogle pogoditi ekipe koje se oslanjaju na posjed lopte i postepeno građenje pritiska kroz duže periode dominacije.

To bi moglo predstavljati izazov za reprezentacije poput Nizozemske, koje često grade prednost kroz kontrolu tempa i strpljivu organizaciju napada. U sportu s relativno malim brojem pogodaka, momentum često odlučuje pobjednika, a upravo taj element mnogi smatraju jednim od razloga globalne popularnosti nogometa.

Kritičari zato upozoravaju da FIFA, uvodeći ovakvu mjeru bez dužeg perioda testiranja i šire povratne informacije učesnika, rizikuje promijeniti dinamiku igre koja je decenijama predstavljala jednu od njenih najprepoznatljivijih karakteristika.