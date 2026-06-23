Nije neuspjeh: Stručnjaci otkrili naviku koja polako razara samopouzdanje

Mnogi smatraju da samopouzdanje najviše narušavaju javni neuspjesi, kritike ili periodi sumnje u sebe. Međutim, psiholozi upozoravaju da jedna mnogo suptilnija navika može ostaviti daleko dugotrajnije posljedice. Riječ je o samonapuštanju (self-abandonment), obrascu ponašanja u kojem osoba potiskuje vlastite potrebe, instinkte i obaveze kako bi održala sklad, dobila odobravanje drugih ili izbjegla nelagodu.

Iako se takvo ponašanje često doživljava kao razumnost, ono se vremenom pretvara u postepeno urušavanje povjerenja koje osoba ima u samu sebe. Svako prekršeno obećanje, prešućena reakcija ili dopušteno narušavanje ličnih granica doprinosi tom procesu.

Šta navika samonapuštanja zapravo radi

Samonapuštanje podrazumijeva stalno zanemarivanje unutrašnjih signala u korist onoga što djeluje društveno prihvatljivije ili očekivano. Psiholozi razlikuju autentično ja, koje odražava stvarne potrebe i vrijednosti, od prilagođenog ja, koje potiskuje te impulse kako bi izbjeglo sukobe ili sačuvalo odnose.

Kako ova navika podriva samopouzdanje

Samopouzdanje se ne temelji samo na uspjesima i društvenom priznanju, već prvenstveno na povjerenju u vlastito prosuđivanje i sposobnost da osoba postupa u skladu sa svojim vrijednostima.

Istraživanja pokazuju da hronično potiskivanje vlastitih potreba i emocija vodi nižem samopoštovanju, nestabilnijem osjećaju identiteta, većoj emocionalnoj ranjivosti i problemima u regulaciji emocija. Pregled naučnih radova objavljen 2024. godine u časopisu Nature Reviews Psychology zaključio je da je autentičnost snažno povezana s boljim psihološkim funkcioniranjem, zdravijom samoregulacijom i većim blagostanjem.

Četiri lica navike samonapuštanja

1. Kršenje obećanja datih sebi

Svako neispunjeno obećanje šalje poruku da vlastita riječ nema težinu. Povjerenje u sebe obnavlja se kroz dosljedno ispunjavanje malih obaveza.

2. Ignoriranje intuicije

Istraživanja pokazuju da sposobnost prepoznavanja unutrašnjih tjelesnih signala igra važnu ulogu u donošenju odluka. Njihovo stalno zanemarivanje postepeno slabi i jasnoću i učestalost tih signala.

3. Ušutkivanje vlastitog glasa

Neprestano prešućivanje mišljenja na poslu, u porodici ili partnerskim odnosima utiče na način na koji osoba vidi samu sebe. Vremenom se stvara uvjerenje da vlastiti stavovi nisu vrijedni iznošenja.

4. Kompromisi koji krše vlastite vrijednosti

Najštetniji oblik samonapuštanja nastaje kada osoba redovno djeluje protiv svojih moralnih uvjerenja ili interesa kako bi udovoljila drugima. Posljedica je slabljenje samopoštovanja i osjećaja ličnog integriteta.

Zašto uopće razvijamo ovu naviku?

Psiholozi navode da samonapuštanje često ima korijene u djetinjstvu, posebno u okruženjima gdje su ljubav i prihvatanje bili uslovljeni poslušnošću. Takvi obrasci kasnije se manifestiraju kroz ugađanje drugima, emocionalno potiskivanje i samosabotažu.

Problem dodatno otežava činjenica da samonapuštanje često izgleda kao vrlina – strpljenje, obzirnost ili zrelost. Zbog toga mnogi ne prepoznaju njegove posljedice dok obrazac ne postane duboko ukorijenjen.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se povjerenje u sebe može postepeno obnoviti.

Svakog dana dajte sebi jedno malo obećanje i ispunite ga

Samopouzdanje se gradi kroz dokaze da radite ono što ste sebi obećali.

Posmatrajte unutrašnje signale kao informaciju, a ne kao smetnju

Precizno prepoznavanje i imenovanje vlastitih emocija povezano je s boljim donošenjem odluka i većim psihološkim blagostanjem.

Napravite kratku pauzu prije nego što popustite

Prije nego što se složite s nečim ili prešutite svoje mišljenje, zapitajte se odražava li vaša reakcija ono što zaista mislite, trebate ili cijenite.

Psiholozi zaključuju da se samopouzdanje ne gradi prvenstveno kroz velika dostignuća, već kroz svakodnevne odluke da osoba ostane vjerna sebi. Upravo u tim privatnim trenucima nastaju i gubitak i obnova povjerenja u vlastite sposobnosti i vrijednosti.

Mark Travers, kontributor Forbes (link na originalni članak).

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