Dana White tvrdi da je planirao borbu Zuckerberga i Muska u Koloseumu

Izvršni direktor UFC-a Dana White tvrdi da je zaista radio na organizaciji predloženog borilačkog meča u kavezu između milijardera Marka Zuckerberga, osnivača Mete, i bilijardera Elona Muska, direktora kompanije SpaceX, dok je trajao njihov javni sukob, te da se čak raspitivao o troškovima održavanja događaja u rimskom Koloseumu.

White je u subotu navečer novinarima rekao da je planirani meč bio “stvaran”, insistirajući da je proveo dvije sedmice pregovarajući o događaju koji se mogao održati upravo u Koloseumu.

Kazao je da je drevni rimski amfiteatar “tražio nešto poput 150 miliona dolara za održavanje događaja”, a taj novac bi bio uplaćen u fond za obnovu drugih historijskih lokaliteta u Italiji.

Direktor UFC-a dao je te izjave nakon što su ga upitali bi li ikada pokušao organizirati MMA borbu na toj lokaciji, dodajući: “Ko god želi izdvojiti novac da UFC organizira borbu u Koloseumu, ja sam za.“

White je govorio nakon UFC-ovog događaja održanog u Las Vegasu u subotu navečer, otprilike sedmicu dana nakon promocije UFC Freedom 250, historijskog MMA spektakla na travnjaku Bijele kuće, koji je prema navodima koštao oko 60 miliona dolara.

Izazov iz 2023. godine

Musk je izazvao Zuckerberga na borbu u kavezu još 2023., kada je rivalstvo dvojice tehnoloških mogula postalo posebno intenzivno. Musk je, čini se, izazov uputio u junu, neposredno prije nego što je Meta predstavila Threads, svoju konkurenciju platformi X, nekadašnjem Twitteru u Muskovom vlasništvu.

Tokom narednih nekoliko sedmica Musk je provocirao Zuckerberga nizom grubih šala, ali je izvršni direktor Mete navodno prijedlog borbe shvatio vrlo ozbiljno. Zuckerberg, strastveni ljubitelj borilačkih sportova koji se ranije takmičio na jiu-jitsu turnirima, trenirao je s nekoliko bivših UFC prvaka, uključujući prvaka srednje kategorije Israela Adesanyu i prvaka perolake kategorije Alexandera Volkanovskog.

Nije poznato kada je White počeo pregovarati o mogućem meču u Koloseju. Još u junu 2023. Musk je kao moguću lokaciju predložio UFC-ov Octagon u Las Vegasu. Nekoliko dana kasnije spomenuo je da postoji “određena mogućnost da se borba održi u Koloseumu“, a u augustu je tvrdio da je razgovarao s italijanskom premijerkom Giorgiom Meloni o organizaciji borbe na “epskoj lokaciji”.

Uprkos velikoj pažnji javnosti, dugo najavljivani dvoboj nikada nije realiziran. Do augusta je Zuckerberg izjavio da smatra kako Musk nije “ozbiljan” po pitanju borbe te da nije želio potvrditi datum održavanja meča.

Koliko vrijede Musk i Zuckerberg

I Musk i Zuckerberg značajno su povećali svoje bogatstvo od vremena tog javnog sukoba. Zuckerberg danas vrijedi oko 198,2 milijarde dolara, u odnosu na približno 103 milijarde dolara koliko je imao tog ljeta.

Prema Forbesovim procjenama, Musk je tada vrijedio oko 246 milijardi dolara. Od tada je bogatstvo tehnološkog mogula snažno poraslo, a nedavna inicijalna javna ponuda dionica kompanije SpaceX učinila ga je prvim bilijunerom u historiji čovječanstva. Forbes procjenjuje da Muskovo neto bogatstvo od nedjelje poslijepodne iznosi 1,2 biliona dolara.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)