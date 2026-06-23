Sukob koji potresa AI industriju: Kako je šef Anthropica ušao u otvoreni konflikt s Trumpovom administracijom

Dok najveće američke tehnološke kompanije nastoje održavati bliske odnose s administracijom predsjednika Donalda Trumpa, izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei krenuo je drugačijim putem. Njegova javna neslaganja s Bijelom kućom posljednjih mjeseci prerasla su u jedan od najznačajnijih sukoba između tehnološkog sektora i Washingtona u eri ubrzanog razvoja umjetne inteligencije.

Spor je kulminirao prošle sedmice kada je američka administracija uvela izvozna ograničenja za Fable 5, najnoviji i najmoćniji model kompanije Anthropic. Kao odgovor, kompanija je privremeno povukla model iz upotrebe, što je izazvalo snažne reakcije širom AI industrije.

Od partnerstva do otvorenog sukoba

Amodei se tokom protekle godine nije ustručavao javno osporavati stavove administracije. Sukobio se s ministrom odbrane Peteom Hegsethom oko vojne primjene umjetne inteligencije, upozoravao na moguće masovne gubitke radnih mjesta zbog automatizacije te nedavno doveo u pitanje zvaničnu verziju događaja vezanu za sigurnosni propust u novom modelu kompanije.

Ironično je i to što je Anthropic istovremeno sarađivao s Bijelom kućom na brojnim projektima. Kompanija je podržala administrativni Akcioni plan za umjetnu inteligenciju, učestvovala u obrazovnim inicijativama i održavala redovne kontakte s Kongresom i federalnim institucijama.

Problem je nastao nakon što je Amazon prijavio mogućnost zaobilaženja sigurnosnih ograda ugrađenih u model Fable 5. Tokom razgovora s američkim zvaničnicima Amodei je tvrdio da se radi o tehničkom pitanju koje se može riješiti bez drastičnih mjera. Međutim, administracija je zahtijevala trenutno povlačenje modela.

Kada Anthropic nije pristao na taj zahtjev, uvedena su izvozna ograničenja koja su onemogućila pristup modelu korisnicima koji nisu državljani SAD-a. Kompanija je potom odlučila potpuno ugasiti pristup Fableu dok se spor ne riješi, jer je nemoguće znati ko je državljanin SAD-a a ko nije.

Foto: Reuters/Dado Ruvić

Politička dimenzija AI utrke

Brojni analitičari smatraju da se iza tehničkog spora krije mnogo šira politička priča. Trumpova administracija posljednjih godina razvila je bliske veze s dijelom tehnološkog sektora, a pojedine kompanije aktivno su prilagođavale svoje poslovne strategije novim političkim okolnostima.

Najveći rival Anthropica, OpenAI, zauzeo je potpuno drugačiji pristup. Izvršni direktor Sam Altman intenzivirao je saradnju s administracijom nakon Trumpove pobjede na izborima 2024., a kompanija je angažovala više bivših zvaničnika povezanih s republikanskom administracijom.

U industriji raste zabrinutost da bi sukob između Washingtona i Anthropica mogao otvoriti vrata strožoj regulaciji umjetne inteligencije. Više od 175 tehnoloških lidera potpisalo je otvoreno pismo u kojem traže ukidanje ograničenja za Fable, upozoravajući da bi politički motivisane odluke mogle usporiti inovacije i stvoriti presedan za buduće intervencije države.

Iako Anthropic posljednjih godina intenzivno širi svoje prisustvo u Washingtonu, uključujući angažman brojnih lobista i bivših zvaničnika Trumpove administracije, mnogi smatraju da ključna razlika ostaje lični pristup Darija Amodeija. Dok većina tehnoloških kompanija nastoji izbjeći sukobe s političkim vrhom, izvršni direktor Anthropica nastavlja javno zastupati stavove kompanije čak i kada oni dolaze u direktan sukob s Bijelom kućom.

S obzirom na to da su i Anthropic i OpenAI na putu prema potencijalnim izlascima na američku berzu koji bi njihove tržišne vrijednosti mogli približiti granici od bilion dolara, pitanje odnosa između tehnoloških kompanija i politike postaje jednako važno kao i sama utrka za dominaciju u umjetnoj inteligenciji, navoi Politico.