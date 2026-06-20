Prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini zabilježila rast i pad vrijednosti u Aprilu 

Prosječna mjesečna neto plaća u Bosni i Hercegovini u aprilu je iznosila 1.684 KM, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH. U odnosu na mart zabilježen je nominalni rast od 0,2 posto, ali je zbog kretanja cijena realna vrijednost plata smanjena za 1,6 posto.

Na godišnjem nivou, primanja zaposlenih nastavila su rasti. Prosječna neto plata bila je devet posto viša nego u aprilu prošle godine, dok je realni rast iznosio dva posto.

Podaci potvrđuju da tehnološki sektor i dalje prednjači kada je riječ o visini zarada. Zaposleni u oblasti informacija i komunikacija ostvarili su prosječnu neto platu od 2.399 KM, što je najviše među svim djelatnostima u zemlji.

Odmah iza IT sektora nalaze se finansijske i djelatnosti osiguranja, gdje je prosječna neto plata dostigla 2.196 KM. Visoko na listi ostao je i energetski sektor, odnosno proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, s prosječnim primanjima od 2.067 KM.

S druge strane, djelatnosti koje tradicionalno zapošljavaju veliki broj radnika i dalje bilježe znatno niže prosječne zarade. Najniža primanja evidentirana su u sektoru smještaja i pripreme hrane, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.157 KM.

U građevinarstvu je prosječna plata iznosila 1.307 KM, dok su zaposleni u trgovini primali u prosjeku 1.383 KM. U prerađivačkoj industriji prosječna neto plata dostigla je 1.399 KM.

Istovremeno, prosječna mjesečna bruto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu iznosila je 2.618 KM. U odnosu na prethodni mjesec nominalno je porasla za 0,3 posto, dok je realno zabilježen pad od 1,6 posto.

Na godišnjem nivou bruto plata porasla je za 9,2 posto nominalno, dok je realni rast iznosio 2,3 posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

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