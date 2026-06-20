Pad terminskih ugovora za zlato i srebro nakon što je FED nagovijestio moguća povećanja kamata

Fjučersi zlata i srebra pali su nakon što je Federalna rezerva (FED) zadržala kamatne stope na istom nivou – ali je također nagovijestila da bi ove godine moglo doći do daljnjeg povećanja stopa. Međutim, neki analitičari smatraju da je mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana pružio određenu podršku tržištu plemenitih metala.

Ključne činjenice

Fjučersi zlata pali su u četvrtak ujutro za oko 2,5 posto na 4.280,1 dolara.

Fjučers ugovori na srebro zabilježili su još veći pad, od oko 5 posto – na 67,22 dolara.

U srijedu su Federalne rezerve (Fed) donijele prvu odluku o kamatnim stopama pod vodstvom predsjednika Kevina Warsha, kojeg je imenovao američki predsjednik Donald Trump. Federalni odbor za otvoreno tržište (FOMC) jednoglasno je odlučio zadržati kamatne stope u rasponu od 3,5 posto do 3,75 posto.

Devet od 18 članova Odbora podržalo je barem jedno povećanje kamatnih stopa ove godine. Takav potez obično vrši pritisak na pad cijena plemenitih metala.

Ole S. Hansen, direktor strategije za robe u Saxo banci, izjavio je u četvrtak da je cijena zlata pala nakon “iznenađujuće blagog (jastrebovog) sastanka FOMC-a”, koji je ukazao na mogućnost povećanja kamatnih stopa kasnije tokom godine.

Hansen je dodao da su se plemeniti metali oporavili preko noći prije nego što su ponovo pali u četvrtak ujutro. Kratkotrajni rast pripisao je Trumpovom potpisivanju mirovnog sporazuma s Iranom, napominjući da se tržište trenutno suočava s izazovom usklađivanja kratkoročnih pritisaka s “dugoročnom strukturnom podrškom zlatu”.

Šta je Fed rekao u srijedu?

Nakon sastanka u srijedu, Federalne rezerve su saopštile da američka ekonomija “raste solidnim tempom uprkos povećanoj neizvjesnosti”. Kao jedan od faktora rizika, ukazale su na rat u Iranu.

Prilikom objave jednoglasne odluke o zadržavanju kamatnih stopa, Fed je kao razlog naveo snažan rast produktivnosti i zaposlenosti, kao i malu promjenu stope nezaposlenosti.

“Inflacija ostaje povišena u odnosu na cilj Odbora od 2 posto”, navodi se u saopštenju Fed-a. Fed je ukazao na ograničenja u ponudi i nagli porast cijena u energetskom sektoru.

Kako bi više kamatne stope uticale na plemenite metale?

Analitičari vjeruju da bi cijene zlata i srebra vjerovatno pale ako Fed kasnije ove godine poveća kamatne stope.

„U našem svijetu, kamatne stope su poput gravitacije“, rekao je za CNBC Philippe Gijsels, direktor strategije u BNP Paribas Fortis.

“Kada kamatne stope rastu, gravitacija se pojačava i sva imovina se povlači prema dolje. Uključujući i plemenite metale.”

Čak i sama mogućnost budućeg povećanja kamatnih stopa vrši pritisak na cijene metala u posljednjih nekoliko sedmica.

Analitičari Comerzbanke su ranije ovog mjeseca procijenili da će cijene zlata vjerovatno ostati pod pritiskom sve dok “preovladavaju očekivanja povećanja kamatnih stopa”.

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Šta je Kevin Warsh rekao o kamatnim stopama?

Kevin Warsh je u aprilu rekao Odboru za bankarstvo, stanovanje i urbana pitanja da predsjednik Donald Trump nije “zahtijevao” da smanji kamatne stope.

Također je naglasio da ne bi prihvatio situaciju u kojoj bi predsjednik zahtijevao određeni nivo kamatnih stopa. Istakao je da su Federalne rezerve nezavisne u provođenju monetarne politike.

Trump, koji se godinama zalagao za smanjenje kamatnih stopa tokom mandata prethodnog predsjednika FED-a, Jeromea Powella, prošle sedmice je rekao da Warsh treba “raditi šta god želi”. Međutim, dodao je da “nema razloga za povećanje kamatnih stopa”.

Pozadina

Historijski rast cijena, u kojem je zlato dostiglo 5.600 dolara, a srebro 120 dolara u januaru, praćen je naglim padom nakon što je Trump nominovao Warsha za predsjednika Federalnih rezervi, jer se nije očekivalo da će biti sklon smanjenju kamatnih stopa.

Cijene plemenitih metala uglavnom su padale tokom rata s Iranom. Zlato i srebro su se kretali u suprotnosti s cijenama nafte, koje su značajno porasle tokom sukoba.

Zlato i srebro su prošle sedmice dostigli najniže vrijednosti u dva mjeseca usred očekivanja budućih povećanja kamatnih stopa i neizvjesnosti vezane za rat u Iranu.

Conor Murray, Forbes

Fjučersi zlata i srebra padaju nakon što Fed najavljuje buduća povećanja cijena