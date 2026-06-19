Još 2022. godine 68 državljana BiH kupilo je 105 nekretnina u Dubaiju, sada tržište bilježi najveći pad prodaje

Otkako je počeo rat na Bliskom istoku, mnogi sektori su osjetili potrese, od energetskog do tržišta nekretnina. Dubai je do 28. februara važio za teritoriju procvata, gdje su na tržištu bili zadovoljni svi, od kupaca do prodavača. Grad sa politikom nultog poreza na dohodak pogodovao je mnogima sa velikim bankovnim kontom, a nerijetko i onima koji bi radije da ih se ne pita za porijeklo novca. Međutim, četiri mjeseca kasnije, dolaze drugačiji podaci sa ovog tržišta, ocijenjenog kao jedno od najskupljih na svijetu.

Najveći pad od pandemije

Prema podacima konsultantske kompanije ValuStrat, prodaja nekretnina u Dubaiju pala je u maju za 19 posto u odnosu na prethodni mjesec, nakon pada od četiri posto u aprilu, prenosi Fena.

Reuters bilježi izjavu Haidera Tuaima, voditelja istraživanja tržišta nekretnina u ValuStratu koji kaže kako tržište gotovih stambenih jedinica nije zabilježilo godišnji pad ovih razmjera još od pandemije, dok analiza Reidina pokazuje kako su prošlog mjeseca prodane nekretnine u vrijednosti od 6,1 milijardu dolara, što je pad od 42 posto u odnosu na četvrti mjesec.

Prije rata na Bliskom istoku, kupci nekretnina u Dubaiju dolazili su sa svih svjetskih tržišta, gdje nije isključena ni BiH. Međutim, sveobuhvatnih, najnovijih podataka, koji bi se odnosili na kupce iz BiH, koji datiraju iz perioda 2025/2026., nema dostupnih. Ono što se zna, a prema podacima koji dolaze iz velikog istraživačkog projekta koji je 2022. godine predvodio norveški medij E24, zajedno sa više od 20 medijskih organizacija, a na osnovu procurjelih baza podataka iz 2020. godine, koju je obezbijedio američki istraživački centar C4ADS (Center for Advanced Defense Studies), 68 osoba s pasošem BiH posjedovalo je 105 nekretnina u Dubaiju, ukupne procijenjene vrijednosti oko 27 miliona dolara.

U poređenju sa regijom, broj i iznos su manji. Hrvatska je prema tim padacima imala 94 osobe, 125 nekretnina, u vrijednosti oko 42 miliona dolara, a Srbija 237 državljana, 287 nekretnina, vrijednosti oko 74 miliona dolara.

Baza podataka

Baza podataka je obuhvatila 274.000 pojedinaca i kompanija iz 197 država, koji su registrovani s ukupno 800.000 nekretnina u Dubaiju. Procijenjuje se da stranci posjeduju imovinu vrijednu 146 milijardi dolara.

U izvještaju Springfield Properties-a tržište nekretnina u Dubaiju značajno je raslo u prvom kvartalu 2025. godine. Sektor je zabilježio ukupnu vrijednost transakcija od 114,08 milijardi AED, što predstavlja povećanje od 29,19 posto u odnosu na isti period 2024. godine, sa 42.269 završenih transakcija, a što je rast od 23,11 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kada je o nekretninama u izgradnji riječ, u prvom kvartalu prošle godine je zabilježeno 24.920 transakcija, što je više od 4.000 u odnosu na isti period godinu ranije (20.006).

Nadalje se navodi i da je najam rastao, gdje je prosječna cijena rentanja po kvadratnom metru bila veća za 14 posto, rasla je sa 71 AED na 81 AED. (181 EUR/m² odnosno oko 207 EUR/m²).

Međutim, nakon rata na Blikom istoku, reputacija Dubaija kao centra globalne elite počela je slabiti, te su se kupci počeli okretati drugim tržištima. Dio britanskih državljana fokus je stavio na Evropu, gdje se Milano sve više ističe kao dobra zamjena. Italijanski paušalni porez znači plaćanje fiksnog poreza od 300.000 eura godišnje na sav prihod iz inozemstva, bez obzira na njegovu visinu sa strane rezidente, što može ići u prilog ovoj alternativi za bogate kupce.